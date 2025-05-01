Дела кашповые: практическая инструкция, как выбрать не только практичный, но и красивый горшок для комнатных растений

Любое растение, как и человек, прекрасно само по себе. Но как и человеку ему нужна одежда, чтобы эту красоту подчеркнуть. Чтобы не потушить прекрасность «зеленых товарищей», Собака.ru – вместе с сооснователем студии озеленения «Июль» Юлей Гаер – изучила вопрос с выбором не только практичных, но и – что важно! – красивых горшков и кашпо от самарских (и не только) мастеров и производителей.