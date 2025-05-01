Дела кашповые: практическая инструкция, как выбрать не только практичный, но и красивый горшок для комнатных растений

Любое растение, как и человек, прекрасно само по себе. Но как и человеку ему нужна одежда, чтобы эту красоту подчеркнуть. Чтобы не потушить прекрасность «зеленых товарищей», Собака.ru – вместе с сооснователем студии озеленения «Июль» Юлей Гаер – изучила вопрос с выбором не только практичных, но и – что важно! – красивых горшков и кашпо от самарских (и не только) мастеров и производителей.
Но сначала – лайфхак! Необязательно сажать растение сразу в кашпо: для начала можно использовать технический – лучше прозрачный, так удобнее любоваться корнями – пластиковый горшок, и уже под его размер подобрать более красивый «наряд». Такая конструкция позволит продлить срок жизни горшка или кашпо, упростит процесс полива и «душа», а также не даст стенкам кашпо покрываться разводами от воды или удобрений.
Если хочется цвета
Полина Романова – садовод со стажем! – печатает яркие кашпо на 3D-принтере. Важно, что у нее можно заказать кашпо необходимого размера. Советуем обратить внимание на последнюю коллекцию Полины – Helix – в ярких цветах с градиентными переходами.
Анастасия Клюкина – создатель бренда Klukva.ceramics – создает кашпо необычных форм: они точно запомнятся и привлекут внимание. Мастер изготавливает горшки на заказ, но есть нюанс, связанный с их размером: изделия от «клюквы» обычно небольшие по размеру.
Лаконичные формы
В мастерской Lavender отливают кашпо из бетона классической цилиндрической формы. В наличии непростые варианты: многоугольники, звезды, бетонные фигуры с ребристыми стенками. Тем, кому нужны кашпо побольше, здесь предложат оформить заказ и заранее – что удобно – выбрать нужный цвет.
Корзины тоже можно использовать как кашпо: Ирина Токаренко – Itoki_handmade – изготавливает корзины в классическом природном дизайне из джута и рафии – натурального волокна из листьев пальмы. Выбирая корзины из рафии, в отличие от джута, можно выбрать еще и цвет желаемого изделия.
Иногда не хочется заставлять подоконники горшками с растениями – отличным решением будет их подвесить! Подвесы для растений от Юлии Ворошиловой – Serdechno. Macrame – уютные, приятные и очень практичные: подвесы рассчитаны на несколько размеров горшков. Ничего не упадет – можно быть в этом уверенным!
Выбираем на ощупь
Подбирая «одежду» для растений, многим хочется сначала потрогать кашпо или горшок и оценить, точно ли они подойдут для конкретных «зеленый питомцев». В этом вопросе не всегда работает схема «заказать с маркетплейса» – нужен физический контакт! Так, в «Букет Юг» привозят хорошую классическую терракоту, в том числе – горшки Deroma. Здесь нередко можно встретить лаконичные глазурированные кашпо. Кстати, прямо сейчас в наличии кубическая коллекция в черном и белом цветах.
Не обходим стороной «Максидом» с их подборками терракоты и бетонных лаконичных кашпо, а также – очень неочевидное место! – гипермаркет «Магнит» рядом с «Самолетом». Весной и летом здесь выставляют шикарные глиняные модели. И, конечно, куда без сети Familia: именно там всегда можно найти хорошие керамические кашпо спокойных форм и цветов. Хотя бывают яркие – и очень смелые – варианты!
Текст: Юлия Гаер
Фото: Архивы пресс-служб
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