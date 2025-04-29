Наталья Мартынова: «В 2025 году дизайн интерьера становится более личным, чем когда-либо»

Специально для Собака.ru декоратор и совладелица галереи интерьера «Фабрика» Наталья Мартынова рассказала, что в 2025 году интерьеры становятся более личными, чем когда-либо, и выбрала двенадцать объектов, чтобы каждый смог найти отражение своего внутреннего мира.
Наталья Мартынова
Декоратор и совладелица галереи интерьера «Фабрика»
В 2025 году дизайн интерьера становится более личным, чем когда-либо. Прошли дни стандартных отделок, белых стен и необдуманного выбора. Речь идет не о следовании тенденциям, а о создании дома, который будет ощущаться как ваш уникальный. В этом году все посвящено настоящей аутентичности в дизайне. Как ваш интерьер отражает ваши музыкальные предпочтения, любимые ароматы, искусство и моду? Вот вопросы, которые должны задать себе все, кто хочет найти свой стиль.
Фирменные стеклянные бонбоньерки – единственные конфеты, которые могут позволить себе адепты здорового образа жизни – копенгагенской художницы Хелль Мардаль всегда добавляют заряд потустороннего оптимизма в любое пространство.
Чтобы обеспечить идеальный баланс комфорта и интриги, Андрес Рейзингер и Джулия Эске создали свое мягкое и уютное кресло Hortensia из 30 000 лепестков, вырезанных лазером.
Команда бренда Desalto воплотила в своей линейке Roller главную идею тренда на упрощение – любой предмет можно разложить на компоненты. Получилось идеальное сочетание строгой геометрии и максимального комфорта.
Дизайнер Патриция Уркиола подарила всем возможность каждый день создавать архипелаги из мягких островов – коллекции пуфов, диванов и кресел aaland, которую она создала для Kartell.
«Как часто мы обращались к нашему внутреннему ребенку?» – спрашивает у нас известный на весь мир дизайнер Маркантонио. И не просто спрашивает, а дает совет: «Мы должны распознать его и научиться слушать чаще!». К слову, свет Маркантонио тоже дает: его проект Inner Glow для Seletti отмечает сияние и внутреннюю энергию детства, которая делает желания светлыми, секреты и мелочи яркими.
Альберто Джирарделло создал для Mogg мягкое кресло Nora – его изогнутый каркас и мягкий обволакивающий силуэт служит напоминанием о том, что в нашем «материальном» мире еще есть место для абстракции и сказки.
Хотите добавить немного средиземноморской магии в атмосферу своего дома? Поможет табурет Filicudi Stool! На его создание дизайнеров вдохновила опунция, которая олицетворяет средиземноморскую атмосферу и гостеприимные земли, на которых оно растет.
Монолитный журнальный столик Glaze — это органичное сочетание ремесленных традиций мебельных мастеров из Комо, инновационных техник и современных материалов, которые открывают безграничные возможности для экспериментов с формой и стилем.
Хрустальные плафоны Dew Drops от бренда BOMMA, которые напоминают искристые капельки росы, танцующие на стеблях травы, вписались во все тренды сразу: лаконичный дизайн, вдохновленный природой, завораживает, а возможность создавать уникальные сочетания ламп открывает безграничные возможности кастомизации интерьера.
Чтобы помочь осознанным родителям формировать у своих детей хороший вкус с самого юного возраста, дизайнеры Paolo Lenti создали свою – очень милую! – коллекцию Orbitry.
Коллаборация L'OBJET и всемирно известного южноафриканского художника Руана Хоффманна, знаменитого своими остроумными работами, превзошла самые смелые ожидания, объединив дизайн и искусство. А керамическая «маска», которую украсили 24-каратным золотом и выпустили ограниченным – всего 20 экземпляров! – тиражом сразу получила эксклюзивный статус.
Французский модный дом Saint Laurent планирует делать на заказ четыре предмета мебели по дизайну Шарлотты Перриан, созданных в период с 1943 по 1967 год, которые были представлены на Миланской неделе дизайна: книжный шкаф Rio de Janeiro, кресло Indochina, тщательно воссозданное командой Saint Laurent по иллюстрациям, стол Mille-feuilles и диван, изначально созданный Шарлоттой Перриан для дома посла Японии в Париже.
Стеллаж, созданный Draga & Aurel, неслучайно назвали Dune: волны разного размера отсылают к рельефу песчаных дюн и создают интересную игру отражений.
Фото: Архивы пресс-служб
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