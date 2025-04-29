Наталья Мартынова: «В 2025 году дизайн интерьера становится более личным, чем когда-либо»

Декоратор и совладелица галереи интерьера «Фабрика»

В 2025 году дизайн интерьера становится более личным, чем когда-либо. Прошли дни стандартных отделок, белых стен и необдуманного выбора. Речь идет не о следовании тенденциям, а о создании дома, который будет ощущаться как ваш уникальный. В этом году все посвящено настоящей аутентичности в дизайне. Как ваш интерьер отражает ваши музыкальные предпочтения, любимые ароматы, искусство и моду? Вот вопросы, которые должны задать себе все, кто хочет найти свой стиль.