Как Игорь Тюнин и Михаил Панкратов возрождают мебельную индустрию

Одна голова хорошо, а две лучше

И тут самое время поговорить о вас: как получилось, что два таких ценных кадра не просто оказались в одной точке, но еще и решили создать нерушимый союз?

Михаил: Мы с Игорем знакомы очень давно: он занимался архитектурой, я – поставкой мебели, и мы часто пересекались по рабочим вопросам, но до плотного сотрудничества не доходило. И вот однажды коллега-производитель попросил меня сделать одну деталь, потому что у него нужного станка не было, а Игорь позвонил мне, чтобы эту деталь обсудить – оказалось, это он заказал ее для своего проекта. Мы встретились, поговорили и поняли, что у нас много общего. Включая желание начать собственное производство: он к тому времени тоже двигался в этом направлении. В общем, мы обсудили сложности и поняли, что вдвоем будет шагать проще и веселее. Тем более что у нас получилось разделить обязанности: Игорь взял на себя общение с клиентами, встречи, коммуникации и продажи, а я сосредоточился на вопросах производства.

Игорь: Мы объединили производственные мощности, собрали коллектив и с тех пор работаем командой. И, разумеется, разделение обязанностей у нас не абсолютное. Михаил периодически присутствует на встречах с клиентами, а я иногда могу подсказать интересное решение мастерам из производственного цеха.

А как же спорные вопросы? Как два сильных харизматичных лидера решают, кто прав?

Игорь: Они обмениваются убедительными аргументами и обсуждают ситуацию лоб в лоб без лишних экивоков. Зачастую в таких спорах рождаются какие-то неожиданные встречные решения, но у нас всегда получается прийти к общему знаменателю: мы умеем слушать друг друга и находить компромиссы.

Михаил: Нам повезло: у нас с Игорем довольно высокий уровень эмоционального интеллекта. Как обычно все бывает: мы на производстве бьемся над каким-то элементом, я привожу десятую (!) итерацию Игорю, а он со своим художественным вкусом говорит: «Ну, ты же понимаешь, что это не то!» И в первый момент я, конечно, хочу его задушить.

Игорь: Это все потому, что я смотрю на продукт глазами заказчика, вижу, на что он обратит внимание, и подробно рассказываю о всех косяках, из-за которых деталь у нас не примут.

Михаил: И тут такое: в каких-то ситуациях у меня получается убедить Игоря отправить все как есть и послушать, что скажет заказчик. Но – приходится это признать – еще не было случая, когда он ошибся. Если он называет причины, по которым деталь вернут нам в доработку, заказчик говорит все, о чем Игорь нас предупреждал. Слово буквально в слово!

Игорь: Но в обратную сторону это тоже работает! Если я говорю, что получилась бомба, клиент так и пишет нам: «Ребята, просто супер!»

Есть два типа сильной компании: когда сходятся два человека, которые смотрят на мир одинаково, или, наоборот, по-разному. Какая модель у вас?

Игорь: В нашем случае сошлись два человека, которых объединяет общая цель. Мы понимаем, что делаем общее дело, поэтому каждый из нас готов пожертвовать личными интересами и убеждениями ради достижения цели, не стараясь во что бы то ни стало отстоять свое мнение. И, конечно, все построено на взаимопонимании и уважении.

Бизнес-модель на уникальности

А как вы вписываете в бизнес-модель создание уникальной мебели? Это же совсем невыгодно создавать какие-то единичные объекты.

Михаил: С одной стороны, ты прав. С другой, создавая нестандартную мебель, мы пытаемся закрыть потребности рынка, которые возникли после того, как итальянские производители ушли, закрылись или перешли в категорию «очень дорого». Так что ничего личного – просто бизнес. Просто этот бизнес очень сложный. В том числе потому, что российский потребитель требует от нас высочайшего качества, которое обеспечивали итальянские фабрики с многолетней историей, с сохранением их ценового диапазона. А мы все-таки молодая фабрика. И радует, что даже наша молодость не мешает нам постепенно разрушать стереотип «Россия – это так себе, а Италия – это вау!» Да, пока мы не можем диктовать рынку свои условия, как это делают итальянские фабрики, которые за сто лет своей истории заслужили определенный авторитет. Но рано или поздно мы станем компанией, к которой будут выстраиваться очереди, и нам тоже будут говорить: «Конечно, мы понимаем, что качество требует времени, и готовы подождать!»

Игорь: Мы работаем с очень разными клиентами: от частных до B2B – рестораны, кафе, офисы и фитнес-центры. Один из наших козырей – это умение сделать что-то на самом деле необычное, а не просто выбрать что-то из каталога. В этом как раз и есть фишка: дизайнер, создав какую-то концепцию, может реализовать ее в том виде, в котором ее придумал. Нам часто присылают проекты, и мы ищем решение задач, решить которые могут очень немногие фабрики. Но нас такие квесты со звездочкой только вдохновляют: чем сложнее, тем интереснее!

Осторожно спрошу: а можно ли говорить, что успех вашего бизнеса в перспективе зависит от развития культуры потребителя? Потому что я вижу, как у нас до сих пор продают мебель, очень похожую на те самые стенки из ГДР.

Игорь: Да, это так: развитие рынка подталкивает клиента к развитию, а интерьерные дизайнеры помогают ему повышать культуру. Но развиваются не только клиенты: нам нравится наблюдать, как меняется сознание наших мастеров, многие из которых начинают свой путь в компании с «Да так все равно не получится!», а сегодня сами предлагают «А давайте попробуем вот так согнуть!» И начинают получать удовольствие, когда удается сделать что-то нестандартное.

Михаил: Как производственник я прекрасно понимаю, что, к примеру, нестандартный полкодержатель может на две недели увеличить срок производства и потребовать дополнительных мощностей. Поэтому мы все-таки стараемся не заниматься нестандартом ради нестандарта, тем более что вопрос часто упирается в бюджеты и сроки. С другой стороны, мы всегда можем сказать, что такое решение возможно, но придется доплатить и подождать. И предложить решения попроще, если у человека нет времени или денег.

Игорь: И тут снова можно говорить о преимуществах нашего партнерства: мы прекрасно разбираемся и в производстве, и в дизайне. Поэтому понимаем и то, что клиент хочет получить, и как это самое «то» сделать. И не просто сделать, а предложить несколько сценариев работы, чтобы человек мог выбрать тот, который лучше всего подходит ему по бюджету, срокам и концепции. Мультидисплинарность – вот наша сила. Мы приезжаем на объект и сразу видим, какие могут возникнуть сложности и как их можно избежать или обойти.

Судя по тому, что вы ушли с простой модели «купил, продал, получил маржу», ваша цель – это не просто заработать денег. Можете поделиться своей миссией?

Михаил: Конечно, мы не можем сказать, что нам не нужны деньги, потому что они нам нужны: чтобы масштабировать производства, чтобы нанимать специалистов, чтобы инвестировать в развитие. Но они – деньги – для нас не больше чем инструмент для решения важных задач. «Купил-продал» – это немного скучновато! Я долго этим занимался и дошел до такого уровня, что мог по картинке определить коллекцию плитки, на какой фабрике она сделана и так далее. Мне хотелось двигаться дальше. Сегодня я мечтаю превратить Quattro в крупную фабрику с непоколебимым авторитетом, которая работает по всему миру, и все говорят о ней с восхищением «Это же российское качество!»

Игорь: Когда я много лет тому назад начал заниматься дизайном, деньги не были для меня мотивацией. В первую очередь, мне хотелось создавать качественные интерьеры и продукты. Это невероятный кайф – создавать что-то с нуля! Не знаю, какое дело может сравниться с этим по энергетике и отдаче. Но с концепцией Михаила я тоже согласен, тем более что мы ее много раз обсуждали, поэтому наше желание стать лучшей фабрикой в России – это не просто красивые слова, а вполне решаемая задача. Уже сейчас у нас есть знаковые проекты, о которых мы, к сожалению, не можем рассказывать, поэтому у нас есть четкое понимание, куда мы движемся, и желание дальше нести свои ценности в мир.