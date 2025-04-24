В свете модернизма: история, как самарец делает светильники из советских стеклоблоков

«Ламповый блок» — про что твой проект? Только ли он про создание предметов интерьера?

Концептуально «Ламповый блок» не только про создание предметов интерьера, а скорее про изготовление подарочной продукции: к нам часто обращаются именно за презентами для близких и родных. С технической точки зрения мы ставим перед собой достаточно глобальные цели — исследование архитектуры и возвращение к прошлому через изучение различных видов стекла. Получается, что «Ламповый блок» — наполовину бизнесовый, а наполовину исследовательский проект. Отсюда и слоган: «Модернизм в лучшем свете» — мы хотим показать людям, которые жили в советское время, что все было не так плохо, как им запомнилось. А сама по себе архитектура была — и остается — во многом лучше, эмоциональнее, красивее, чем их воспоминания о том времени, когда эта архитектура появлялась на свет.

В этом и кроется философия проекта?

Кажется, да. Я родился в 2002 году — не застал период СССР, рос, можно сказать, в тепличных условиях. Зато часто замечал вокруг себя людей более старшего поколения, которые негативно отзывались о 70–80-х годах прошлого века — как раз том времени, когда и возводились монументальные строения архитектуры советского модернизма.

Где и как ты находишь стеклоблоки? Были ли ситуации, когда удавалось найти суперредкие экземпляры? Зависит ли от эксклюзивности стеклоблока стоимость конечного продукта?

Мы извлекаем блоки вручную из различных мест, о которых узнаем от знакомых. Локации совершенно разные — и в черте города, и отдаленные от Самары и области. Мы самостоятельно ездим по разным городам России и достаем каждый блок. Сейчас много ценного материала берем на самарских заводах, находим на «Авито» и привозим из Беларуси. Заметил, что в европейской части России, в средней полосе, достаточно много блоков голубого и синего оттенков, на юге — теплых и более интересных оттенков тех же холодных цветов, а Зауралье богато на зеленые стеклоблоки. В Беларуси очень много теплого стекла — желтого, оранжевого, йодового, оливкового — именно такого, которого я никогда не встречал у нас. Эксклюзивность стеклоблока, конечно, влияет на стоимость изделия: чем реже встречается стеклоблок, тем выше его себестоимость.