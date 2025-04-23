Как сделать красиво: все самое яркое из интерьерного опен-колла

Трендбукнулись и решили расставить все по полочкам! Для этого – и не только! – редакция Собака.ru провела опен-колл, познакомилась с самарскими предметными дизайнерами и лучшими из лучших в интерьерном декоре, а после – хорошенько замиксовала янг блад с уже известными именами и брендами. Теперь знаем, как украсить интерьер шкатулками из массива дуба, зеркалами из мозаики, коврами с трехглазыми котами и засушенными букетами невест – да, и такое бывает.
Совместить несовместимое – страшный страх всех, кто хотя бы раз слышал слово «дизайн». Не допустить ошибок, сделать все, как в Pinterest – даже круче, поможет студия дизайна интерьера Art Family. Солидный – более десяти лет! – опыт, работа с крупными проектами, например, мастерской красоты «Рук не хватает», кофейней «Корж» и бистро «ЗоЗо» и индивидуальный подход к каждому клиенту говорят о многом.
Ковры, особенно веселенькие от Rug Street, это не прошлый, а будущий век. Вам с трехглазым чеширским котом, уточкой с ножом или – что бы это ни значило – с Пухлей?
Мозаика – это звучит и выглядит стильно! И сделать из нее Елена Кабанова – руководитель Студии современной мозаики в Самаре – может практически все что угодно: да, даже зеркала, часы и столешницы.
Авторские интерьеры – это не шутка (и мы не шутим!). Знакомим с Екатериной Коталевской – дизайнером интерьеров, декоратором и художником-абстракционистом – специалистом, который точно знает, как работать с цветом, формой и фактурой.
Нуждается ли Lepco в представлении? В мастерской можно самому – что важно и круто! – слепить себе все, что нужно: от чашек и тарелок до стильных мисок для домашних питомцев и оригинальных подсвечников.
Пейзажи, абстракция, натюрморты в стиле английской классики от Анны Каницкой – то, что впишется – вполне гармонично – практически в любой интерьер. Любители помечтать (и не только помечтать!) о море точно найдут здесь что-то на свой вкус.
Обуютить все вокруг помогут ребята из Yummy – мастерской по изготовлению разных мелочей для дома: от подсвечников и ботанических барельефов до вешалок с крючками (идеально для ключей!) и действительно практичных шкатулок из массива дуба.
В портфолио Katerina Bukova Interior&Decoration – более ста проектов, а основатель студии Катерина Букова – дизайнер с опытом работы 25 (!) лет. Здесь знают, какую авторскую обивку мебели подобрать под любой интерьер, и точно понимают, что работа с освещением способна проявить и подчеркнуть все преимущества создаваемого пространства.
Ничего не знаем: сегодня, завтра и всегда выбираем сиять. Лаконичный – сила в простоте! – светильник «Сияние» от художника, дизайнера и естествоиспытателя Дмитрия Сорокина – тот самый островок тепла, который так нужен каждому дому.
Больше – еще больше! – стекла можно найти у Нади Безруковой, создательницы студии «Артигласс». Выбираем между хэндмейд-украшениями, лампами из фрагментов цветного стекла и милейшими тюльпанами, которые точно не завянут через пару дней.
Букет невесты не выбрасываем (и не дарим подружкам!) – нашли ему более креативное применение: цветы могут стать частью картины, панно или журнального столика. Реализовать задумку поможет проект Fabrique.
Фото: Архивы пресс-служб
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