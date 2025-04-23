Как сделать красиво: все самое яркое из интерьерного опен-колла

Трендбукнулись и решили расставить все по полочкам! Для этого – и не только! – редакция Собака.ru провела опен-колл, познакомилась с самарскими предметными дизайнерами и лучшими из лучших в интерьерном декоре, а после – хорошенько замиксовала янг блад с уже известными именами и брендами. Теперь знаем, как украсить интерьер шкатулками из массива дуба, зеркалами из мозаики, коврами с трехглазыми котами и засушенными букетами невест – да, и такое бывает.