Как наполнить дом весной: советы дизайнера-декоратора

Дизайнер-декоратор Евгения Шимкевич в совершенстве овладела магией создания атмосферы в своем доме и поделилась парой секретов из своего – очень богатого – арсенала.

«Тяга к декораторству у меня пошла от мамы: она не может жить без красивых вещей, каждодневных сервировок стола и живых цветов в доме. Каждую весну и осень она меняла один комплект штор на другой: летом у нас был классический зеленый, а зимой – слоновая кость в мелкий узор. В общем-то, это и можно считать моим первым советом: один из самых простых способ преобразить интерьер – это смена оконного текстиля, подушек на диване, скатертей и плэйсматов на столе.

Еще один простой способ перенести весну к себе в дом – купить весенних – нарциссы, тюльпаны или гиацинты – цветов. А те, кто посмелее, могут даже вырастить их зимой из луковиц в собственном холодильнике. К слову, цветы не обязательно должны быть живыми: сегодня можно купить цветы из холодного фарфора и круглый год наблюдать, как цветет магнолия или любоваться пионами на обеденном столе!

Самый доступный способ наполнить дом весной – вооружиться секатором, срезать на улице две-три ветки и поставить на подоконник солнечной стороны вашей квартиры в теплую воду. Робкие зеленые листочки, которые вырастут на ваших глазах, создадут прекрасное настроение.

Неотъемлемая часть весеннего настроения – это аромат. Сегодня сложно представить дом без аромадиффузоров или аромасвечей, так что я просто обращу ваше внимание на фирму Chando: их невероятные цветы из пористой керамики прекрасно передают аромат от жидкости внутри флакона».