Какие особенности у интерьеров ресторанов? Отвечает Маша Яшина

Дизайнер-декоратор и автор телеграм-канала «Доказательный дизайн» Маша Яшина попробовала свои силы в создании интерьеров кафе и ресторанов и рассказала, почему всю жизнь мечтала сделать это.

Для человека, которому не свойственно мгновенно принимать решения, проектирование общественных пространств – это вызов. Может быть, поэтому мне и захотелось этим заниматься. Так бывает, когда умный организм вдруг сигнализирует, что хочет кофе: ты думаешь, что подсел на кофеин, а потом доктор объясняет тебе, что это просто сигнал о дефиците железа.

В случае с желанием попробовать поработать с общественными пространствами было что-то подобное: мной двигала жажда ускорения, желание поработать в условиях постоянного цейтнота и мечта отбросить хотя бы на время свой тотальный перфекционизм. Работая с общественными пространствами с их арендными каникулами, нет возможности долго думать, оттачивать детали и постоянно менять решения, как это бывает в жилых интерьерах, которые создаются год, а то и два.

Там мы продвигаемся шаг за шагом, как по минному полю.

Тут – заходим с наскока и многое решаем в процессе.

Это история молодого, быстрого и – в идеале – веселого творчества, несмотря на то, что это серьезный и сложный бизнес. Я уверена в том, что процесс должен быть легким, что в нем должен оставаться элемент игры в стиле «А давайте попробуем так!» Тогда пространство случится, тогда это почувствуют посетители.

Здорово, что здесь можно дать себе волю и придумывать концепты без оглядки на хрупкий внутренний мир отдельного человека, который надо беречь. Здесь можно рисовать интерьер густыми, широкими мазками, точечно углубляясь в детали там, где у гостей есть время на то, чтобы их разглядеть: я говорю о зоне умывальников в санузлах, о торцах столешниц, спинках стульев, ткани на мебели и приборах на столах. Здорово, что в общественных пространствах есть место и театральности, и декорациям, потому что жилые интерьеры часто в разы серьезнее: неэтично заигрывать жизнью людей, создавая декорации в жилых домах.

Придумать свой сказочный мир и сыграть в свою игру – это ли не то, чего в глубине души хочет любой дизайнер?

Я очень уважаю творчество коллег, которые пробуют себя в разных – предметный дизайн, жилые и общественные интерьеры или ювелирка – форматах: это почти всегда успех, потому что настоящее творчество не имеет границ. А еще разнообразие форматов и гибкость в рамках одной профессии всегда обогащает. Хотя бы за счет того хорошего стресса, который испытываешь почти всегда, делая что-то новое.