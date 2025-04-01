Вещь месяца: встречаем апрель с «Сиянием»

В кастинге на роль путеводной звезды месяца победил светильник, который придумал художник Дмитрий Сорокин.

Работая над созданием «Сияния», художник, дизайнер и естествоиспытатель Дмитрий Сорокин вдохновлялся архитектурными принципами эпохи модернизма и конструктивизма. Ему удалось найти идеальную форму и создать простой, минималистичный светильник, который поможет создать в доме весеннюю атмосферу.

«Разработка «Сияния» началась с малых скульптурных форм, а потом мне захотелось добавить к форме определенную функцию. Мне нравится работать со светом и наблюдать, как он трансформируется в зависимости от формы и материала: на сегодняшний день я создал около десяти экземпляров «Сияния», которые отличаются цветами. А в будущем планирую развивать и расширять свою линейку светильников, предметов интерьера и мебели».