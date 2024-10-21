Маша Яшина: «Интерьер начинается с человека – это золотое правило дизайна»

дизайнер-декоратор

Интерьер начинается с человека. Это золотое правило дизайна, о котором не стоит забывать, иначе создать уютную атмосферу в доме не получится. Просто потому, что она не будет уютной для тех, кому предстоит жить в этом доме.

Есть интерьеры густые и насыщенные как щербет. Кому-то в таких может сделаться неуютно от излишней тягучести и обилия визуальных триггеров и акцентов. Здесь всегда много декоративных – с уклоном в театральность! – решений, индивидуальных деталей и ручного труда. Такие дома всегда дико интересно разглядывать: не всегда одна комната плавно перетекает в другую, зато гарантирована смена эмоций, а значит и ощущение грандиозности пространства.

В таких интерьерах живут обычно яркие люди. Яркие внешне и внутренне. Все в них – страсть, все – эмоции. Им свойственно воспринимать однообразные помещения как скучные, а значит и менее значительные чем те, где их ждал эмоциональный всплеск. Их запрос так и формулируется: эмоциональный всплеск и удивление. А еще в техническом задании обычно прописан ряд «предметов мечтаний», которые заказчику давно хотелось воплотить: от сложных росписей или витражей до барельефов. Словом, все, что встретишь не в каждом доме и все, что очаровывает с порога.

С такими интерьерами всегда дико интересно работать, мотаться по мастерским и вместе с ремесленниками создавать прекрасные вещи. Название этого проекта возникло сразу: мы назвали его «Драгоценная шкатулка». Имя прекрасно подошло и определило концепцию работы: в каждой комнате появлялось что-то дорогое и роскошное, от чего мы начинали «танцевать». В спальне все началось с обоев в изголовье с малахитовыми медальонами. В ванной мы использовали мрамор. В кухне появилось панно с гигантскими цветами, а обрамили мы его бархатной лентой. Чтобы получилось невероятной красоты перегородка между прихожей и гостиной, мы долго изобретали витраж: до сих пор помню, как приходила в мастерскую в старом городе, перебирала цветные стекла и создавала из них рисунок.

Но главная роскошь этого проекта, который я сделала в 2010 году, это зеленый цвет. Роскошный изумруд – невероятный, таинственный и глубокий! – обволакивает тебя с порога, по-хорошему оглушает и влюбляет в свою спокойную и благородную холодность навсегда! С тех пор я мечтаю однажды сделать дом во всех оттенках зеленого.

Но! Когда мы говорим, что интерьер начинается с человека, не стоит забывать, что это правило работает в оба направления: у дизайнера тоже есть «свой» идеальный интерьер. Я, например, спустя несколько лет после «Драгоценной шкатулки» завязала с избыточностью и всем сердцем полюбила легкие повседневные интерьеры, в которых комфортно без декора: здесь уютно даже в первые дни после переезда, когда еще не все коробки разобраны. Но это уже другая история. А эту публикацию предлагаю считать прощанием со стилем работы, которому я посвятила много лет.