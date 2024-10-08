В Самаре пройдут Российские дни дизайна и архитектуры: в город приедут Дима Логинов, Евгения Жданова и Борис Уборевич-Боровский

Со среды по пятницу «Экспо-Волга» превратится в центр российского интерьерного дизайна.

Завтра в выставочном комплексе «Экспо-Волга» начнутся Российские дни дизайна и архитектуры. Это значит, что целых три дня в городе будет работать международная дизайн-выставка отделочных материалов и предметов декора для интерьеров и экстерьеров, а гостями Самары станут такие звезды интерьерного и предметного дизайна, как Дима Логинов, Евгения Жданова, Борис Уборевич-Боровский, Марина Гаськова, Элен Мирошкина, Константин Цепелев, Наталия Блазкез и Наталья Ломейко. Самарский интерьерный дизайн на выставке представят Полина Николаева, Наталья Тамаш, Катерина Букова и Евгения Донскова. Посетителей выставки ждут презентации от первых лиц компаний, консультации, мастер-классы и масштабный форум дизайнеров и архитекторов, в котором примут участие 12 спикеров.

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