Ваагн Микаелян: «Я хотел обратиться в космос, чтобы инопланетяне показали, как защитить нашу планету, как быть полезными друг другу через служение во благо»

Премия Design.now 2023/2024 – это уже не первая награда, которую заслужила ваша коллекция. Чем вам дорога эта победа?

В прошлом году предметы из коллекции «Инопланетяне» побывали в галерее Россаны Орланди на миланской неделе дизайна и попали в финал престижного международного конкурса Ro Plastic Prize, а также я с этой коллекцией принял участие в выставке London design Festival. Но Design Now – это самая престижная и значимая премия в области дизайна в России, которую можно получить на данный момент. В жюри этой премии – мэтры мирового дизайна и архитектуры. Поэтому для меня эта победа означает, что я на правильном пути.

Что послужило вдохновением для создания вашей коллекции и была ли среди источников вдохновения игра Among Us?

Если честно, я в первый раз слышу про эту игру. Создавая «Инопланетян», я фантазировал о других мирах, как великий Илья Кабаков в своей инсталляции «Человек, который полетел в космос»: его герой хотел улететь из своей коммуналки с помощью катапульты, построенной из матрасных пружин и резинок, искал чудо во сне и хотел освободить себя от страшной реальности, улетев далеко в лучшие миры. Мне же хотелось придумать вымышленных персонажей, которые, наоборот, прилетят к нам на землю и помогут стать лучше. Глядя на окружающие события, наблюдая насколько мир жесток и иррационален, угасает надежда, что люди одумаются. Я хотел обратиться в космос, чтобы инопланетяне показали, как защитить нашу планету, как быть полезными друг другу через служение во благо. И эти предметы будут служить нам для обеспечения комфорта.

В моде коллекции меняются каждый год, а какие отношения со временем у предметного дизайна? Коллекции, как вино, становятся лучше или устаревают?

Сфера предметного дизайна менее скоротечна, чем одежда, которую можно менять каждый сезон: вряд ли кто-то захочет менять мебель с такой же скоростью. Но в целом мода есть и она прослеживается: пять лет назад были одни цвета и формы у предметов, сейчас — другие. Но глобально лучшие экземпляры своих времен останутся актуальными навсегда и будут набирать еще большую ценность и стоимость. Особенно явно это прослеживается в сфере Art design, в которой я преимущественно работаю.

Скоро ли вы познакомите нас с новыми коллекциями? Какие, вообще, планы у дизайнера и архитектора Ваагна Микаеляна?

Что касается предметного дизайна, в этом году я закончил работу над новой коллекцией Roots, в которой исследовал общечеловеческие корни в широком смысле этого слова: визуальный образ предметов уносит к этническому началу всей народов земли. Важно то, что нельзя четко проследить конкретную этническую принадлежность — своей задачей я видел демонстрацию общего начала человечества. Мы с командой провели огромную работу над конструктивом предметов и подбором материалов: скоро эту коллекцию можно будет найти в галерее VM Gallery. В сфере дизайна интерьеров и архитектуры, работа тоже кипит: скоро будут завершены новые проекты, которые я смогу продемонстрировать. В основном они все в Москве, но есть и в Самаре.