Дизайнер-декоратор Маша Яшина делится базовыми постулатами философии доказательного дизайна

Основа философии доказательного дизайна, которую продвигает дизайнер-декоратор Маша Яшина, проста, как прямая линия: интерьерный дизайн начинается с логики и честной самооценки, творчество опирается на строгие математические законы, а культура «я художник, я так вижу» должна быть забыта, потому что давно не работает.

«Еще совсем недавно страницы интерьерного глянца пестрели роскошью: в тренде были богатые и витиеватые интерьеры, отливающие золотом. Сегодня все изменилось: бросающаяся в глаза роскошь больше не актуальна. Тем более псевдороскошь из искусственных материалов, когда керамогранит прикидывается мрамором, а китайская люстра – итальянской иконой дизайна.

Если присмотреться повнимательнее, можно увидеть, что от роскоши начали отказываться не только в интерьерах: одёжные бренды и предметники тоже переходят на более лаконичную стилистику. И дело даже не в роскоши: на наших глазах растет ценность всего, что связано с ручным трудом и бережным производством с заботой о будущем этого мира. На первый план выходят винтаж, переработанные материалы и безотходное потребление, стремительно растет интерес к технологиям очистки и увлажнения воздуха и ионизации воды. Все это прекрасно вписывается в тренд на чуткость к себе и понимание собственного Я. И доказательством этого тренда можно считать современные сериалы: видели, как одевают героев сериала «Наследники»? Они воплощают тихую роскошь – никаких лейблов и «кричащего богатства», просто качественные вещи. И это вот «просто качество проникло во все сферы, включая дизайн интерьеров: в тренде нечто подлинное, настоящее, со смыслом, теплое и человечное. Даже, если очень дорого»е.

И если вам хочется вечного, то обращать внимание нужно на интерьеры в стиле «тихая роскошь» или, как ее сейчас называют old money. В первую очередь потому, что они настоящие. Ведь изначально это исторические особняки, переходящие в богатых семьях из поколения в поколение: внутренний и внешний облик там сложен столетия назад и почти не менялся. Это же естественно и логично: когда ты интерьер в палаццо, тебе нет нужды прикидываться кем-то другим. И вот это стремление быть, а не казаться, я считаю основой всех современных трендов и основой тех интерьеров «вне времени», которым не повезло родиться в исторических зданиях.

И я уверяю вас: любой среднестатистический заказчик квартиры или дома «с дизайном» может себе позволить иметь интерьер «вне времени». Для этого нужно не так уж и много – просто отказаться от имитаций. Но эта задача для многих непосильная, потому что отказываться придется от имитаций во всем: в материалах, в стилях и в образах. Принять тот факт, что квартира в спальном районе всегда останется квартирой в спальном районе и превратить ее во дворец не поможет даже волшебник. Поверить в то, что попытка упихать в трешку функционал и наполнение полноценного таунхауса – очень плохая идея. Это сложно. Но я знаю, что может помочь: нужно сократить!

Сократить свои притязания и вещи до количества, соответствующего вашей жилой площади и оставить место для воздуха, себя и своей семьи. Отбросив все лишнее, интерьер сможет проявить свою настоящую индивидуальность и это будет красота без капли фальши. Все, что наоборот – это не больше, чем нагромождения интерьерной лжи, а ложь еще никого не делала счастливым.

Очень похоже на то самое трендовое «принятие себя», не так ли? Так: этический принцип тот же самый: в основе любого интерьера лежит этика. Поэтому искусственный интеллект не скоро потеснит живых специалистов сферы интерьерного дизайна: этика и эмпатия для него пока слишком сложно. Машины уже научились отличать правду от лжи, но читать между строк, как живые профессионалы, которые в анкетировании заказчика помечают ответы на сложные вопросы по взмаху его ресниц, машины пока не научились.

Конечно, даже дизайн, построенный «от человека» не может претендовать на вечность: детям и внукам, которым достанется по наследству дом или квартира, возможно, захочется там что-то поменять. Но, по крайней мере, это будет пространство, созданное для жизни. И его можно будет считать такой же памятью, как старые семейные фотографии. Или дневник. А такие раритеты уже имеют право на долгую жизнь. В полном отрыве от модных трендов и актуальных течений. Как избинг, который недавно изобрели зумеры».