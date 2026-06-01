Михаил Симонов: «Самое главное, что последнее решение всегда за пилотом»

«Помню эмоционально сложный период, когда я тратил все силы на спорт, но пять раз подряд становился вторым»

Когда все началось?

В тот момент, когда мир вне кабины стал казаться громче, чем тот звук, что появляется внутри нее. В три‑четыре года дед посадил меня в карт — тогда я разбил нос, врезавшись в сугроб, и немного испугался. Признаться, я всерьез выбирал между футболом и картингом. Дедушка посоветовал сделать еще несколько попыток, и после них я понял: не только скорость, но и фокус, ритм, контакт с машиной — все это отдельный язык.

В семейном кругу часто вспоминают забавный случай: когда-то у мамы была Audi TT на механике — я перелез вперед, повернул ключ… Машина дернулась, ударилась в стену, а я свалился в педали, стукнулся головой и понял, что нужно двигаться в сторону автоспорта. Эта история стала ироничным «толчком» моей автокарьеры. Дорога всегда отвечает! С тех пор я ищу состояние, когда машина и ты — в диалоге.

С дедом мы проехали всю Россию, он сопровождал меня на всех гонках. Я часто вспоминаю, как он кидал мою гоночную сумку в багажник и брал меня под мышку. Раннее утро, я, сонный, оказываюсь на заднем сидении и спрашиваю, сколько километров нужно преодолеть до гоночной трассы. Он говорил: «Три раза тебе поспать, и будем на месте». Случалось, что не было возможности ночевать в отеле или в гостинице, и мы разбивали палаточный лагерь. Сложно не состояться в жизни, когда тебя с ранних лет «укутывали» трепетом. В общем, у меня было увлекательное детство!

Как детские глаза воспринимали автоспорт?

Для ребенка такой «взрослый» вид спорта оказывается особенно завораживающим. Я захотел, и отец дал мне это. У нас была договоренность: я мог гонять, только если учусь без троек. Я всегда был послушным ребенком, но периодически хитрил и прогуливал занятия с репетиторами, ссылаясь на проблемы с интернетом. В современном мире — современные решения. На самом деле, это все часть тренировочного процесса, в любом спорте самое важное — дисциплина.

Спустя несколько лет отец не пропускал ни одной моей гонки. Он первым в нашей семье начал выступать в кузовных гонках, зато первым мастером спорта стал я. Помню эмоционально сложный период, когда я тратил все силы на спорт, но пять раз подряд становился вторым: ошибки, поломки, больших побед не было. Я задумался, тем ли вообще занимаюсь. И папа сказал мне тогда очень важную вещь: «Мы прошли через многое, было много трудностей, однако именно они — показатель того, что ты на верном пути. Не выбирай легкую «трассу» по жизни».

Думаю, многие ребята мечтают в детстве о скорости, но воплотить грезы в реальность либо так и не получается, либо гонщиком становятся уже в зрелом возрасте. Я — счастливчик: в то время, как сверстники смотрели знаменитую программу Top Gear и гадали, кто же скрывается под шлемом секретного гонщика, я уже начал выступать в кузовных гонках. Ну и, конечно, не могу не отметить имена моих тренеров: Игорь Галкин, Кирилл Ладыгин, Константин Швецов, Дмитрий Брагин. С последним мы работали на протяжении десяти лет. Также я был воспитанником команды «ЛАДА Спорт РОСНЕФТЬ».

Как же ребенка сажают за руль?

В автоспорте существует специальная гоночная лицензия, ее получают через Российскую автомобильную федерацию. Мой тренер написал письмо о том, что берет полную ответственность за пилота, которого рекомендует посадить в гоночный автомобиль. Натвори я что-то серьезное, отвечать пришлось бы ему: я не мог подвести. Так, первый раз за руль я сел в пятнадцать лет. Это был класс S1600 Junior на «Калине», первое волнительное выступление.

Поэтому «гонял» я тогда без прав, но на дорогах общего пользования в качестве водителя не появлялся. К счастью, водительское удостоверение — штука серьезная, гонщикам его не дарят. Мы сдаем полный экзамен, как и автолюбители. Более того, на спортсменах-автомобилистах лежит дополнительная ответственность — мы должны популяризировать соблюдение правил дорожного движения. Адреналин можно испытывать на специальных гоночных трассах, где одностороннее движение и зоны «вылетов».