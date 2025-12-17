Электро в топе! Разбираемся, стрем или норм иметь электромобиль в России, вместе с Дмитрием Козловым

По миру бодрым шагом расхаживает тренд на электромобили (и мы ставим этому веянию сто баллов!). В чем электромашины выигрывают авто с двигателем внутреннего сгорания? Устраиваем битву сильнейших (и разбираемся во всех вопросах!) вместе с владельцем первого в Самаре автосалона электромобилей D-Electric Cars Дмитрием Козловым: на нашем сайте – четыре весомых аргумента задуматься о переходе на «техносторону».
Стрем или норм иметь электромобиль в России? Давно уже норм, так как электромобили – это идеальный вариант для повседневной городской езды при минимальных затратах на эксплуатацию. Современные китайские авто на электричестве имеют самые топовые технологии и дальнобойные батареи, позволяющие проезжать около пятисот километров на одном заряде. А вот тем, кому важно регулярно передвигаться на дальние расстояния, стоит рассмотреть вариант гибридного авто.
Китайские электромобили уже не первый год находятся на рынке России и за это время успели зарекомендовать себя как надежные и качественные игроки. За последние пять лет рынок китайских авто сильно изменился: большинству брендов удалось переманить к себе лучших дизайнеров и инженеров топовых европейских марок, а это, в свою очередь, значительно увеличило качество производства. Замечаем, что «европейцы» уже копируют «китайцев» и внедряют в модельный ряд электромобили с китайскими технологиями!
Преимущества премиальных китайских электромобилей можно перечислять действительно долго, и мизерная стоимость содержания – первая из них. Второе, за что ценят электро, это ураганная динамика и быстрый отклик. Третьим плюсом точно выделю экологичность! А четвертым – надежность: в электромобилях значительно меньше агрегатов, которые могут выйти из строя.
