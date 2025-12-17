Электро в топе! Разбираемся, стрем или норм иметь электромобиль в России, вместе с Дмитрием Козловым

Китайские электромобили уже не первый год находятся на рынке России и за это время успели зарекомендовать себя как надежные и качественные игроки. За последние пять лет рынок китайских авто сильно изменился: большинству брендов удалось переманить к себе лучших дизайнеров и инженеров топовых европейских марок, а это, в свою очередь, значительно увеличило качество производства. Замечаем, что «европейцы» уже копируют «китайцев» и внедряют в модельный ряд электромобили с китайскими технологиями!

Преимущества премиальных китайских электромобилей можно перечислять действительно долго, и мизерная стоимость содержания – первая из них. Второе, за что ценят электро, это ураганная динамика и быстрый отклик. Третьим плюсом точно выделю экологичность! А четвертым – надежность: в электромобилях значительно меньше агрегатов, которые могут выйти из строя.