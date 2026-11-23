Вы редкий пример врача, который закрывает все этапы: от хирургии до ортодонтии. Но в современной стоматологии все чаще заметен «конвейер». Не кажется ли вам, что узкая специализация — это ловушка?

Специализация — это сила, но только до тех пор, пока специалист видит пациента целиком. Нельзя качественно поставить имплант, если ты не понимаешь, как он будет работать в системе прикуса через десять лет. И нельзя построить красивую улыбку, если не думаешь о функции, суставах и здоровье человека в целом. Пациенту нужен не набор специалистов, а один ответственный за результат.

Я много лет работаю на стыке хирургии, ортопедии, ортодонтии и гнатологии именно поэтому: моя задача — не выполнить отдельную манипуляцию, а найти решение, которое будет работать долгие годы.

Стоматология перестает быть просто лечением кариеса — она входит в сферу биохакинга. Может ли стоматолог сегодня диктовать пациенту, как ему питаться и жить, чтобы сохранить зубы до самой старости?

Диктовать — нет. Но хороший врач обязан объяснить человеку, что его зубы — часть организма, а не отдельный набор деталей. Сон, питание, стресс, дыхание, привычки, гигиена — все это в конечном счете отражается на полости рта.

Современная стоматология — это уже не про «починить зуб». Это про то, как сохранить функцию, молодость и качество жизни. И здесь стоматолог все больше становится советником, а не просто исполнителем медицинской процедуры.

Хотим один секрет, как сохранить свои зубы до 90 лет! Реально ли это?

Реально. Но секрет, как обычно, очень скучный: лучше один раз вовремя предупредить проблему, чем потом героически ее устранять.

Я видел огромное количество пациентов за свою практику и могу сказать: зубы чаще теряются не потому, что они были изначально плохими, а потому, что проблемы годами оставались без внимания. Регулярная диагностика, грамотная гигиена, своевременное лечение и контроль нагрузки способны радикально изменить прогноз.

Самая дорогая стоматология — та, которая начинается тогда, когда уже нечего сохранять.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Михаил Денисов

Стиль: Альбина Спиридонова

Фотостудия: «Импульс»

Брюки: Tombilini

Поло: Lardini (все — Bosco Outlet)