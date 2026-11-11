Анна Щанкина: «Перелечивание чужой работы — это вообще самый неблагодарный труд в нашей сфере. Это как переделывать за кем-то неудачный ремонт»

«Что касается дилеммы «лечить или удалять» — я, честно говоря, противник бесконечных попыток спасти заведомо безнадежные зубы»

Сегодня все чаще говорят, что лучший косметолог — это грамотный стоматолог. Чувствуете ли вы себя не просто врачом, а скульптором возраста, который возвращает пациенту молодость (без филлеров и подтяжек!)?

Если сравнивать косметологию и стоматологию, я бы сказала, что это две неотъемлемые части лечения практически любого пациента. При этом стоматология не заменяет косметологию целиком — здесь важно работать в комплексе и отталкиваться от индивидуальной ситуации человека.

Конечно, есть задачи, которые мы успешно решаем исключительно своими силами: например, можем приподнять опущенные уголки рта за счет восстановления высоты прикуса, убрать выраженные носогубные заломы, сделать улыбку ярче и гармоничнее с помощью установки виниров или коронок.

Но повторюсь: для идеального результата чаще всего требуется именно комплексный тандем стоматолога и косметолога. В идеале обе эти сферы должны находиться в одной клинике: сейчас мы как раз движемся в эту сторону. А пока направляем человека к проверенным врачам-косметологам, с которыми ведем пациента сообща.

Один из главных споров современной стоматологии: бороться за свой «безнадежный» зуб месяцами или удалить его за 10 минут и поставить имплант? Где для вас проходит граница между здоровым консерватизмом и бессмысленным героизмом?

Что касается дилеммы «лечить или удалять» — я, честно говоря, противник бесконечных попыток спасти заведомо безнадежные зубы. Я не сторонница многократных перелечиваний и резекций верхушек корней. Это дорогостоящий труд, на который ни одна клиника объективно не может дать гарантию. Доктор может выполнить работу безупречно, но ситуации бывают непредсказуемыми: при повторном воспалении на верхушке корня риск рецидива огромный.

Перелечивание чужой работы — это вообще самый неблагодарный труд в нашей сфере. Это как переделывать за кем-то неудачный ремонт: процесс долгий, нервный, стоит огромных денег. Я всегда говорю пациентам честно: мы потратим на эти попытки спасения сумму, сопоставимую со стоимостью качественной имплантации. Если у зуба уже есть очевидный приговор, он рано или поздно все равно воспалится. В моей практике не было случаев, чтобы такой зуб надежно простоял 15–20 лет. И итог здесь почти всегда один — удаление.

Мы ни в коем случае не навязываем решения: подробно объясняем пациенту все плюсы и минусы обоих сценариев, оставляя выбор за ним. Замечаю, что сейчас около 80% людей выбирают практичность: поставить имплант и спокойно жить дальше. И когда пациенты спрашивают: «Доктор, а как бы вы поступили на моем месте?», я отвечаю прямо: «Если зуб не подлежит гарантии и требует огромных денег, то выберу имплантацию». Я ежедневно работаю с имплантами, знаю их ресурс и абсолютно уверена, что при должном уходе они надежно прослужат человеку всю жизнь.