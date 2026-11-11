Анна Щанкина: «Перелечивание чужой работы — это вообще самый неблагодарный труд в нашей сфере. Это как переделывать за кем-то неудачный ремонт»

Окончив Саратовский медуниверситет, она переехала в Самару и девять лет работала на износ — единственным хирургом-имплантологом на три круглосуточных филиала. Железная закалка ночными сменами привела к открытию собственной клиники и твердому пониманию: в любой ситуации нужно видеть в пациенте живого человека. Главный врач «Мелиссы», врач-стоматолог, хирург-имплантолог Анна Щанкина — о честной имплантации, культуре профилактики и омоложении лица у стоматолога.
«Что касается дилеммы «лечить или удалять» — я, честно говоря, противник бесконечных попыток спасти заведомо безнадежные зубы»
Сегодня все чаще говорят, что лучший косметолог — это грамотный стоматолог. Чувствуете ли вы себя не просто врачом, а скульптором возраста, который возвращает пациенту молодость (без филлеров и подтяжек!)?
Если сравнивать косметологию и стоматологию, я бы сказала, что это две неотъемлемые части лечения практически любого пациента. При этом стоматология не заменяет косметологию целиком — здесь важно работать в комплексе и отталкиваться от индивидуальной ситуации человека.
Конечно, есть задачи, которые мы успешно решаем исключительно своими силами: например, можем приподнять опущенные уголки рта за счет восстановления высоты прикуса, убрать выраженные носогубные заломы, сделать улыбку ярче и гармоничнее с помощью установки виниров или коронок.
Но повторюсь: для идеального результата чаще всего требуется именно комплексный тандем стоматолога и косметолога. В идеале обе эти сферы должны находиться в одной клинике: сейчас мы как раз движемся в эту сторону. А пока направляем человека к проверенным врачам-косметологам, с которыми ведем пациента сообща.
Один из главных споров современной стоматологии: бороться за свой «безнадежный» зуб месяцами или удалить его за 10 минут и поставить имплант? Где для вас проходит граница между здоровым консерватизмом и бессмысленным героизмом?
Что касается дилеммы «лечить или удалять» — я, честно говоря, противник бесконечных попыток спасти заведомо безнадежные зубы. Я не сторонница многократных перелечиваний и резекций верхушек корней. Это дорогостоящий труд, на который ни одна клиника объективно не может дать гарантию. Доктор может выполнить работу безупречно, но ситуации бывают непредсказуемыми: при повторном воспалении на верхушке корня риск рецидива огромный.
Перелечивание чужой работы — это вообще самый неблагодарный труд в нашей сфере. Это как переделывать за кем-то неудачный ремонт: процесс долгий, нервный, стоит огромных денег. Я всегда говорю пациентам честно: мы потратим на эти попытки спасения сумму, сопоставимую со стоимостью качественной имплантации. Если у зуба уже есть очевидный приговор, он рано или поздно все равно воспалится. В моей практике не было случаев, чтобы такой зуб надежно простоял 15–20 лет. И итог здесь почти всегда один — удаление.
Мы ни в коем случае не навязываем решения: подробно объясняем пациенту все плюсы и минусы обоих сценариев, оставляя выбор за ним. Замечаю, что сейчас около 80% людей выбирают практичность: поставить имплант и спокойно жить дальше. И когда пациенты спрашивают: «Доктор, а как бы вы поступили на моем месте?», я отвечаю прямо: «Если зуб не подлежит гарантии и требует огромных денег, то выберу имплантацию». Я ежедневно работаю с имплантами, знаю их ресурс и абсолютно уверена, что при должном уходе они надежно прослужат человеку всю жизнь.
«Пациенты боятся стоматологов именно потому, что терпят до критического момента!»
Эпоха неестественно белых виниров цвета сантехники уходит в прошлое, уступая место тренду на микродефекты, естественную прозрачность эмали и индивидуальность. Замечаете ли вы, что за последнее время предпочтения самарцев в эстетических вопросах сильно изменились?
Будем честны — ситуация примерно 50/50: есть те, кто выбирает естественную красоту — ту самую эстетическую прозрачность, рельефность и текстуру эмали, но многие по-прежнему любят, чтобы было поярче, чтобы сразу было видно — «Да, это виниры». Так что та самая «сантехника во рту» все еще пользуется спросом.
Одни приходят и открыто говорят: «Я хочу, чтобы все видели мою новую сделанную улыбку». Другие, наоборот, просят: «Сделайте так, чтобы это выглядело как свое, и никто в жизни не догадался, что у меня стоят коронки, виниры или импланты».
Приживается ли в России культура профилактической стоматологии или мы до сих пор идем к врачу, только когда невыносимо заболело?
Культура профилактики постепенно формируется, но до идеала нам еще далеко. Мы постоянно ориентируем пациентов, просим и буквально настаиваем: приходите вовремя на контрольные осмотры. В нашей клинике осмотр и консультация любого специалиста (за исключением первичного приема ортодонта), а также составление комплексного плана лечения абсолютно бесплатны.
Я всегда повторяю: найдите пять-десять минут, забегите к нам даже без предварительной записи! Любой доктор посмотрит вас в кресле и оценит ситуацию. Моя цель — сэкономить деньги пациентов. Перехватить проблему на старте, вылечить начальный кариес выйдет в разы быстрее, дешевле и безболезненнее, чем потом разбираться с пульпитами, чисткой каналов или удалением.
Почему люди до последнего откладывают визит? Тут есть две основные причины. Первая — недоверие. Многие боятся зайти в частную стоматологию, опасаясь, что придется платить за каждую пару бахил. Люди сталкивались с клиниками, где чек начинает расти еще на входе, и теперь ждут подвоха даже от бесплатной диагностики. Мы стараемся этот барьер разрушать открытостью.
Вторая причина — базовый страх боли. Пациенты боятся стоматологов именно потому, что терпят до критического момента! Когда зуб уже пульсирует, а ткани воспалены, оказать помощь труднее. В таких случаях анестезия «берется» сложнее. Вдобавок человек перед визитом выпивает горсть обезболивающих, что дополнительно блокирует анестезию. Пациент испытывает неприятные ощущения, уходит в стрессе и снова боится показаться врачу.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Виктория Старосельская
Макияж и укладка: Валерия Федорова
Платье ZIMMERMANN (VIPAVENUE)
Комментарии (0)