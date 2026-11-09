Александр Ховрин: «Заглянув в рот, опытный врач всегда может выявить скрытые системные проблемы»

Клиника GENIUS сделала серьезный шаг вперед: у вас открылась собственная операционная. Почему это так важно для современной стоматологии?

Наша клиника — многопрофильная, мы решаем задачи от «А» до «Я». Операционная была заложена в проект еще на старте, чтобы мы могли завершать большой комплексный план лечения и делать то, что зачастую выполняется только в стационаре. Сегодня по оснащению она превосходит многие медучреждения города: это позволяет нам браться за самые сложные случаи и возвращать пациентам здоровье и красивую улыбку на абсолютно новом уровне.

Одно из ключевых направлений работы операционной — лечение взрослых под седацией. Для кого особенно актуален этот формат?

Давайте сразу разделим понятия: многие путают седацию и полноценный наркоз. В клинике мы проводим вмешательства в обоих форматах. Седация необходима пациентам с сопутствующими патологиями и стоматофобам — тем, кто панически боится врачей. Благодаря этой процедуре мы лишь мягко приглушаем сознание, сохраняя дыхание и чувствительность, а выход из этого состояния очень легкий.

Седация позволяет провести процедуру максимально комфортно: страх исчезает ровно в момент внутривенного введения препарата. На практике она расширяет возможности лечения, делая его не только комфортным для пациента, но и менее трудозатратным для врача. Иногда без анестезиологов мы уговариваем человека часами, хотя сама манипуляция занимает пять минут. Под седацией также выполняются объемные работы — например, удаление нескольких сложных ретинированных зубов за один визит.

Вы активно выступаете за превентивный подход. Что это значит на практике?

Состояние полости рта прямо сигнализирует о здоровье всего организма. Заглянув в рот, опытный врач всегда может выявить скрытые системные проблемы. Мы заточены не просто на лечение конкретного зуба, а на то, чтобы вовремя увидеть зарождающуюся патологию и позаботиться о здоровье человека в комплексе.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Дарья Мищенко

Стиль: Альбина Спиридонова

Кардиган: Gran Sasso

Сорочка: Lardini

Брюки: Giampaolo

(все — Bosco Outlet)