Александр Федосеев: «Конфликт нужно разбирать спокойно и профессионально. Публичная расправа не делает медицину лучше»

Часто ли вы сталкиваетесь на приеме с ситуацией, когда пациент приходит с «готовым» диагнозом от нейросети?

Да, такое и правда случается. Сейчас человек привык сначала поискать информацию самостоятельно, и в этом я не вижу ничего плохого. Но информация — это еще не диагноз: тот же ChatGPT не может посмотреть пациента, провести осмотр, сделать необходимые исследования и сопоставить все это в динамике. Поэтому я спокойно выслушиваю то, что пациенту подсказала нейросеть, а дальше мы уже разбираемся вместе на основе реальных клинических данных.

Что в своей практике вы окончательно перестали рекомендовать за последние годы из-за смены технологий или понимания полезности?

Например, раньше мы чаще ставили пломбу там, где сегодня выберем керамическую вкладку. Она позволяет более точно восстановить анатомию зуба, не дает усадку, не изменит цвет, а срок ее службы в разы дольше.

Еще сегодня мы можем сохранить гораздо больше зубов, которые раньше пришлось бы удалить. Современная диагностика и работа под микроскопом сделали лечение корневых каналов намного точнее и предсказуемее. Меняются технологии, развиваются специалисты, мы всегда стремимся внедрять полезные новшества. Но основные принципы остаются неизменными: помогать, сохранять и не навредить. Это фундамент.

Недавняя история со стоматологом Алексеем Фроловым и журналистским «налетом» показала, как уязвимо профессиональное комьюнити врачей. Что вы думаете по поводу процветания потребительского терроризма?

В медицине могут быть разные клинические ситуации и осложнения. Но мы имеем дело не с товаром и не с услугой, которую можно вернуть, если результат показался не таким, как ожидалось. Мы имеем дело с живым человеком, и врач тоже живой человек (но об этом сегодня часто забывают!).

В любой сложной ситуации прежде всего нужно разговаривать и искать решение. Врач и пациент, в сущности, хотят одного — хорошего результата. Поэтому здесь важно уметь идти навстречу друг другу. При этом защищены должны быть обе стороны: пациент — от некачественной помощи, врач — от манипуляций, провокаций и тем более публичной травли. Конфликт нужно разбирать спокойно и профессионально. Публичная расправа не делает медицину лучше.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Архивы пресс-служб