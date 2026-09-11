Елена Комарова: «Большинство родителей до сих пор уверены, что вести ребенка к стоматологу необходимо в возрасте трех-пяти лет или когда «что-то заболело»

Больше не можем держать язык за зубами: по данным ВОЗ, до 90% школьников сталкиваются с кариесом. И тут возникает целый ряд вопросов: почему стартовый визит к врачу стоит запланировать уже на первом году жизни? Как седация с «газиками» побеждает стресс? И почему зубы больше нельзя лечить «по одному»? Объясняет детский врач-стоматолог Azizov Dental Clinic (читать: настоящая зубная фея!) Елена Комарова.
Статистика ВОЗ действительно пугает: у 60–90% детей школьного возраста диагностируют кариес. Почему ситуация до сих пор выглядит так печально? Сегодня же есть все возможности для ухода за полостью рта.
Главная проблема — не в детских зубах, а в устаревших стереотипах. Большинство родителей до сих пор уверены, что вести ребенка к стоматологу необходимо в возрасте трех-пяти лет или когда «что-то заболело». На самом деле первый визит должен состояться с момента прорезывания первого молочного зуба. Самое важное в здоровье зубов — это профилактика. Для этого необходимо приходить на осмотры раз в три месяца для предотвращения возникновения стоматологических заболеваний. А также очень важен домашний уход.
В чем заключается ваша философия работы с детьми?
Наша философия формируется не только на качественном лечении зубов, но и на формировании позитивного эмоционального опыта. Ребенок не должен бояться, а родитель должен чувствовать спокойствие. Мы лечим детей только в том случае, если они идут на контакт и готовы с нами сотрудничать. Смотрим в сторону доверия, элементов игры и технологий премиального уровня. Наша глобальная задача — сделать так, чтобы ребенок вырос с четкой установкой: «Стоматолог — это друг, а не враг».
Раз мы заговорили о технологиях: премиальная детская стоматология — что это конкретно?
Во-первых, это лечение без стресса как для ребенка, так и для родителя (без боли, быстро и качественно!). Во-вторых, это наши современные технологии: мы используем аппаратную седацию, чтобы ребенку было максимально комфортно, и он мог расслабиться. Также мы работаем под микроскопом, восстанавливаем зубы, имитируя естественную анатомию и обеспечивая долговечность наших реставраций.
Наша суперсила — в умении находить ключик к любому характеру — от гиперактивных непосед до застенчивых малышей.
Сегодня все чаще говорят про междисциплинарный подход. Как это работает в вашей практике?
Действительно, в Azizov Dental Clinic детские стоматологи работают в плотной связке с ортодонтами, хирургами и терапевтами. Мы никогда не лечим «по одному зубу» — решаем проблему комплексно.
Текст: Ксения Возгорькова
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