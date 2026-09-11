Елена Комарова: «Большинство родителей до сих пор уверены, что вести ребенка к стоматологу необходимо в возрасте трех-пяти лет или когда «что-то заболело»

Статистика ВОЗ действительно пугает: у 60–90% детей школьного возраста диагностируют кариес. Почему ситуация до сих пор выглядит так печально? Сегодня же есть все возможности для ухода за полостью рта.

Главная проблема — не в детских зубах, а в устаревших стереотипах. Большинство родителей до сих пор уверены, что вести ребенка к стоматологу необходимо в возрасте трех-пяти лет или когда «что-то заболело». На самом деле первый визит должен состояться с момента прорезывания первого молочного зуба. Самое важное в здоровье зубов — это профилактика. Для этого необходимо приходить на осмотры раз в три месяца для предотвращения возникновения стоматологических заболеваний. А также очень важен домашний уход.

В чем заключается ваша философия работы с детьми?

Наша философия формируется не только на качественном лечении зубов, но и на формировании позитивного эмоционального опыта. Ребенок не должен бояться, а родитель должен чувствовать спокойствие. Мы лечим детей только в том случае, если они идут на контакт и готовы с нами сотрудничать. Смотрим в сторону доверия, элементов игры и технологий премиального уровня. Наша глобальная задача — сделать так, чтобы ребенок вырос с четкой установкой: «Стоматолог — это друг, а не враг».