Новая волна: стоматолог Анна Зинченко о гнатологии, доверии пациентов и любви к Самаре

«За годы учебы я искренне полюбила Самару с ее волжским вайбом и сейчас уже просто не представляю себя в другом месте»

Анна, вы помните момент, когда решили стать стоматологом? Ведь для большинства детей этот кабинет — главный кошмар.

Я очень хорошо его помню. И, пожалуй, самое необычное в моей истории — я никогда не боялась стоматологов. Для многих поход к врачу — это стресс, а для меня с самого детства стоматологическое кресло было абсолютно безопасным и спокойным местом.

Окончательно пазл сложился в девятом классе, когда я сама проходила ортодонтическое лечение и носила брекеты. В школе нам как раз дали задание подготовить проект «Кем я хочу стать?», и я выбрала стоматологию. Помню, как брала интервью у своего лечащего врача-ортодонта. Именно после того разговора поняла: это не просто проект, это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. С того момента сомнений не было. Окончив школу, я сразу подала документы в Самарский государственный медицинский университет.

Кстати, почему именно Самара? У вас ведь здесь не было никаких связей.

Честно говоря, сначала это был абсолютно случайный выбор. В Самаре у меня не было ни родственников, ни близких друзей — просто один из одноклассников очень тепло отзывался об этом городе. А в итоге это оказалось одним из лучших спонтанных решений в моей жизни. За годы учебы я искренне полюбила Самару с ее волжским вайбом и сейчас уже просто не представляю себя в другом месте.

Вы начали работать в клинике необычно рано — еще будучи студенткой.

Да, в Azizov Dental Clinic я пришла в конце второго курса СамГМУ. Мне безумно хотелось как можно раньше оказаться внутри реальной клинической практики, а не только учить теорию по учебникам.

Начинала ассистентом. Конечно, сначала было непросто: огромный объем новой информации, колоссальная ответственность и высокий темп работы. Но этот опыт дал мне важнейшую базу. Со временем я стала основным ассистентом главного врача клиники — Азиза Намиговича Азизова. А последние два года я веду прием уже как самостоятельный врач-стоматолог. Для меня это бесконечно ценно — расти профессионально внутри одной сильной команды, разделяя ее философию и ценности.

«Гнатология позволяет смотреть на пациента комплексно, а не через призму одного зуба»

Сейчас вы продолжаете обучение?

Безусловно. Окончив университет, я сразу поступила в ординатуру по специальности «Ортопедическая стоматология» — впереди остался еще год обучения. Параллельно с практикой в клинике я выполняю профессиональную гигиену полости рта и занимаюсь диагностикой и лечением заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Это и есть гнатология.

Почему именно гнатология? Это ведь одно из самых сложных и неочевидных направлений в стоматологии.

Наверное, именно поэтому оно меня и привлекло: это интеллектуальный вызов. Гнатология позволяет смотреть на пациента комплексно, а не через призму одного зуба.

Иногда причина стираемости эмали, постоянных головных болей, щелчков в челюсти или напряжения мышц лица кроется совсем не там, где ожидает пациент. Здесь нет и не может быть шаблонных решений. Каждый клинический случай — это сложная задача, которую нужно распутать. Именно такой глубокий подход помогает устранить не просто симптом, а первопричину, гарантируя долговечный результат. Гнатология тесно связана с ортопедией, ортодонтией и терапией, собирая всю картину здоровья воедино.

Что приносит вам самое большое удовольствие в работе?

Видеть, как человек меняется после лечения. Очень часто пациенты приходят с тревогой, страхом или усталостью от хронической боли, а уходят — счастливыми, расслабленными и с улыбкой. Для меня критически важно создать на приеме атмосферу абсолютного доверия. Наверное, ради этого чувства безопасности и идут в медицину.

«Но главное — нужно искренне любить людей»

Ваш рабочий день требует максимальной концентрации. Как вы проводите свободное время, чтобы восстановить ресурс?

Я очень активный человек, мне сложно сидеть на месте. Целых 11 лет я посвятила художественной гимнастике, поэтому любовь к движению и дисциплина остались со мной навсегда. Последние пять лет я профессионально занимаюсь танцами. Регулярно хожу в спортзал, обожаю долгие пешие прогулки, летом катаюсь на вейксерфе, а зимой меня можно найти на горнолыжных склонах со сноубордом или лыжами.

А еще дома меня всегда ждет кошка. Я очень люблю животных — это моя личная терапия, которая помогает моментально переключиться после самого насыщенного рабочего дня.

Каким должен быть идеальный современный стоматолог в вашем представлении?

Он должен учиться всю жизнь. Стоматология развивается со скоростью света: новые материалы, технологии, цифровые методы диагностики появляются постоянно. Хороший врач никогда не останавливается в развитии. Но главное — нужно искренне любить людей. Любое качественное лечение начинается не со стерильных инструментов, а с эмпатии и доверия.

Что для вас самый главный показатель того, что вы все делаете правильно?

Понимание того, что ты реально меняешь качество жизни человека. Стоматология — это ведь не просто про зубы. Это про уверенность в себе, про свободу улыбаться без стеснения, про комфорт общения и жизнь без боли. Когда-то я сама, будучи школьницей, брала интервью у своего врача и мечтала о белом халате. А сегодня уже мои пациенты доверяют мне свои улыбки. В такие моменты я понимаю: тот выбор в девятом классе был абсолютно правильным.