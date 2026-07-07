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Стоматология

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Архитектура безупречности: как Тогрул Сеидов и его команда проектируют улыбки, меняющие судьбы

Билет до Самары ради идеальной улыбки? Берем и не думаем, но только если конечная точка маршрута — «Арт Дентал Галлери». К Тогрулу Сеидову (более 17 лет опыта, 70 международных стажировок и тысячи кейсов, изменивших жизни!) едут действительно со всей страны, а в его клинике не просто «лечат» — здесь «проектируют» улыбки и ежемесячно меняют жизни более 300 людей. 

Никаких шаблонов: в основе работы — консилиум — архитекторы улыбок, хирурги и эксперты по гнатологии объединяются, чтобы выверить каждую линию и подобрать эффективное решение. Именно такая командная работа позволяет учитывать не только здоровье зубов, но и эстетику, прикус и гармонию лица в целом.

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб

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