Архитектура безупречности: как Тогрул Сеидов и его команда проектируют улыбки, меняющие судьбы

Билет до Самары ради идеальной улыбки? Берем и не думаем, но только если конечная точка маршрута — «Арт Дентал Галлери». К Тогрулу Сеидову (более 17 лет опыта, 70 международных стажировок и тысячи кейсов, изменивших жизни!) едут действительно со всей страны, а в его клинике не просто «лечат» — здесь «проектируют» улыбки и ежемесячно меняют жизни более 300 людей.