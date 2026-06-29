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Стоматология

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Тольятти — город улыбок? Рассказываем, почему к врачу-стоматологу Александру Федосееву едут со всей России

Тольятти давно стал важным пунктом в маршрутах российского медицинского туризма: сюда, к кандидату медицинских наук, врачу-стоматологу и основателю «Клиники Федосеева» Александру Федосееву, уже 35 лет приезжают пациенты со всей страны (от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани, Ульяновска, Самары — и не только!), а также из-за рубежа. 

Для современной стоматологии это показатель высокого уровня доверия: решение лечиться в другом городе принимают только тогда, когда уверены не просто в качестве сервиса, но и в предсказуемости результата.

Все, кто ценит время, по достоинству оценят удобную логистику, выстроенную в клинике: график лечения для иногородних пациентов «проектируют» так, чтобы минимизировать количество визитов без ущерба качеству. И мы уверены, что это именно то, ради чего стоит лететь через полстраны (и даже мира!).

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Виктория Волосникова

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