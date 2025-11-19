Азиз Азизов: «В душе я тот еще мальчишка – мечтаю о современных гаджетах, поэтому в моей клинике есть все самое новое и лучшее из стоматологического мира»

«Эту любовь к медицине нам с братом либо мама напела в своих колыбельных, либо папа передал в долгих разговорах и беседах»

В детском саду мы все рисовали себя и представляли, кем станем, когда вырастем. Кем в детстве были вы?

Я помню себя на одном из утренников в детском садике: воспитательница тогда спросила меня, кем я хочу стать, когда вырасту. И я, мальчишка в костюме зайчика, громко (на весь зал!) ответил, что буду стоматологом.

Стоматология зачастую – семейная история. В вашем случае это так?

Отчасти да. Я вырос в семье врачей: мой папа – сосудистый хирург, мама – детский офтальмолог. И, как мне кажется, эту любовь к медицине нам с братом либо мама напела в своих колыбельных, либо папа передал в долгих разговорах и беседах.

Чаще всего люди выбирают профессию в довольно юном возрасте – до восемнадцати лет. И нередко позже, повзрослев, понимают, что совершили ошибку. Были ли у вас сомнения в выборе профессии?

Я повторюсь, что с самого юного возраста хотел быть врачом – именно стоматологом. И не было дня, чтобы я усомнился в правильности своего решения.

Как на выбор профессии реагировали близкие?

Родители, конечно же, поддержали мой выбор. И, кстати, мой родной младший брат тоже выбрал стоматологию: сейчас он один из лучших хирургов-имплантологов региона.

«Мы с командой сами оттирали строительную пыль, отстраивали свет и звук»

Какой была ваша главная профессиональная мечта в студенчестве? Знаю, что вы уже тогда задумывались о своей клинике…

Я много работал и в начале моей профессиональной деятельности мечтал о современной стоматологической установке, новейших материалах и методиках. Помню, что тогда я очень хотел работать с микроскопом! Моим главным желанием была работа в современной клинике, где мне как доктору было бы удобно: эргономичная мебель, хороший свет, большой выбор материалов и инструментария, комфортная ординаторская и дружный коллектив – все это было в мечтах. Уже тогда я хотел создать место притяжения и для коллег, чтобы им хотелось приходить на работу, и для пациентов, чтобы они хотели лечиться только в этом месте.

Когда и как появилась клиника Azizov Dental Clinic? С какими трудностями столкнулись на старте работы?

Мы открылись в период пандемии. После – в свете мировых событий – столкнулись с ограничением поставок оборудования и материалов. Например, наш второй микроскоп ехал к нам очень долго: он проделал большой путь через другие города и страны, но мы все-таки стали в стране одними из первых, у кого он появился! В душе я тот еще мальчишка – мечтаю о современных гаджетах, поэтому в моей клинике есть все самое новое и лучшее из стоматологического мира. Также у нас появился новейший инновационный аппарат для профессиональной гигиены: он очень понравился и врачам клиники, и пациентам, и мы решили сразу же заказать второй.

Какой была клиника, когда только открывалась?

В 2020 году, 17 ноября, начал работу первый кабинет, в котором со всеми почестями и по всем требуемым стандартам мы приняли первого пациента. А в других кабинетах на тот момент заканчивались монтажные работы, устанавливались мебель и оборудование. Мы с командой сами оттирали строительную пыль, отстраивали свет и звук. Тогда еще не было удобной медицинской информационной системы и запись пациентов мы вели в «амбарной книге».

Заработало сарафанное радио: мои пациенты через несколько рукопожатий передавали информацию, что теперь я веду прием в своей собственной клинике на Арцыбушевской. И процесс пошел! В это время я работал и на кафедре терапевтической стоматологии в СамГМУ, вел пары у студентов – моих ассистентов и будущих докторов Azizov Dental Clinic. Совмещал прием пациентов, открытие клиники и преподавательскую деятельность. Было непросто, но очень интересно!