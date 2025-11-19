Азиз Азизов: «В душе я тот еще мальчишка – мечтаю о современных гаджетах, поэтому в моей клинике есть все самое новое и лучшее из стоматологического мира»

Факт, с которым не поспоришь: настоящая суперсила – в улыбке, красивых (и здоровых!) зубах, на страже которых уже пятнадцать лет стоит врач-стоматолог Азиз Азизов. Он же – основатель и главный врач клиники Azizov Dental Clinic, история которой началась в сложный, казалось бы, безвыходный период пандемии. Однако она смогла не просто выжить и укорениться на карте Самары, но и масштабироваться: сейчас у клиники есть собственное учебное пространство ADC study и диагностический центр.
«Эту любовь к медицине нам с братом либо мама напела в своих колыбельных, либо папа передал в долгих разговорах и беседах»
В детском саду мы все рисовали себя и представляли, кем станем, когда вырастем. Кем в детстве были вы?
Я помню себя на одном из утренников в детском садике: воспитательница тогда спросила меня, кем я хочу стать, когда вырасту. И я, мальчишка в костюме зайчика, громко (на весь зал!) ответил, что буду стоматологом.
Стоматология зачастую – семейная история. В вашем случае это так?
Отчасти да. Я вырос в семье врачей: мой папа – сосудистый хирург, мама – детский офтальмолог. И, как мне кажется, эту любовь к медицине нам с братом либо мама напела в своих колыбельных, либо папа передал в долгих разговорах и беседах.
Чаще всего люди выбирают профессию в довольно юном возрасте – до восемнадцати лет. И нередко позже, повзрослев, понимают, что совершили ошибку. Были ли у вас сомнения в выборе профессии?
Я повторюсь, что с самого юного возраста хотел быть врачом – именно стоматологом. И не было дня, чтобы я усомнился в правильности своего решения.
Как на выбор профессии реагировали близкие?
Родители, конечно же, поддержали мой выбор. И, кстати, мой родной младший брат тоже выбрал стоматологию: сейчас он один из лучших хирургов-имплантологов региона.
«Мы с командой сами оттирали строительную пыль, отстраивали свет и звук»
Какой была ваша главная профессиональная мечта в студенчестве? Знаю, что вы уже тогда задумывались о своей клинике…
Я много работал и в начале моей профессиональной деятельности мечтал о современной стоматологической установке, новейших материалах и методиках. Помню, что тогда я очень хотел работать с микроскопом! Моим главным желанием была работа в современной клинике, где мне как доктору было бы удобно: эргономичная мебель, хороший свет, большой выбор материалов и инструментария, комфортная ординаторская и дружный коллектив – все это было в мечтах. Уже тогда я хотел создать место притяжения и для коллег, чтобы им хотелось приходить на работу, и для пациентов, чтобы они хотели лечиться только в этом месте.
Когда и как появилась клиника Azizov Dental Clinic? С какими трудностями столкнулись на старте работы?
Мы открылись в период пандемии. После – в свете мировых событий – столкнулись с ограничением поставок оборудования и материалов. Например, наш второй микроскоп ехал к нам очень долго: он проделал большой путь через другие города и страны, но мы все-таки стали в стране одними из первых, у кого он появился! В душе я тот еще мальчишка – мечтаю о современных гаджетах, поэтому в моей клинике есть все самое новое и лучшее из стоматологического мира. Также у нас появился новейший инновационный аппарат для профессиональной гигиены: он очень понравился и врачам клиники, и пациентам, и мы решили сразу же заказать второй.
Какой была клиника, когда только открывалась?
В 2020 году, 17 ноября, начал работу первый кабинет, в котором со всеми почестями и по всем требуемым стандартам мы приняли первого пациента. А в других кабинетах на тот момент заканчивались монтажные работы, устанавливались мебель и оборудование. Мы с командой сами оттирали строительную пыль, отстраивали свет и звук. Тогда еще не было удобной медицинской информационной системы и запись пациентов мы вели в «амбарной книге».
Заработало сарафанное радио: мои пациенты через несколько рукопожатий передавали информацию, что теперь я веду прием в своей собственной клинике на Арцыбушевской. И процесс пошел! В это время я работал и на кафедре терапевтической стоматологии в СамГМУ, вел пары у студентов – моих ассистентов и будущих докторов Azizov Dental Clinic. Совмещал прием пациентов, открытие клиники и преподавательскую деятельность. Было непросто, но очень интересно!
«Современный доктор должен, как говорится, держать руку на пульсе, быть в курсе новых методик и материалов, а это значит, ему нужно постоянно учиться»
Когда вы поняли, что готовы обучать других специалистов? И почему было принято решение открыть собственное учебное пространство ADC study?
В то же время, когда я преподавал в СамГМУ, я еще и читал курсы в других городах и странах – не только студентам, но и докторам. Я практикующий лектор, не теоретик, поэтому всегда привожу примеры со своих приемов, и такую информацию аудитория всегда воспринимает с большим интересом. В общем, мне всегда было чем поделиться.
Современный доктор должен, как говорится, держать руку на пульсе, быть в курсе новых методик и материалов, а это значит, ему нужно постоянно учиться. Поэтому наш учебный центр – это пространство, где мы можем обучать сами и учиться у других, перенимая ценный опыт настоящих профессионалов.
Расскажите про свою команду – какая она?
Моя команда – это люди, которые горят медициной и стоматологией в частности, постоянно развиваются, узнают новое и совершенствуют день ото дня свои навыки. Молодых докторов я курирую лично: на собраниях мы коллегиально разбираем сложные нестандартные случаи, формируем общеклиническое мышление и совместно находим лучший вариант для каждого пациента.
Azizov Dental Clinic сегодня – это еще и диагностический центр. Почему появилась необходимость в нем?
Собственный диагностический центр закрыл несколько потребностей в нашей работе. Во-первых, современная стоматология требует высокой точности и комплексного подхода к диагностике заболеваний полости рта. Во-вторых, наличие собственного диагностического центра значительно упрощает и сокращает процесс диагностики для пациентов и докторов: мы можем оперативно отслеживать динамику заболеваний. А еще наличие своего диагностического центра позволяет нам внедрять современные технологии и методы – и это здорово повышает качество медицинских услуг. Это решение – шаг к улучшению качества оказания медицинской помощи и качества обслуживания, а также к повышению эффективности работы нашей клиники.
Знаем, что многие спрашивают – будет ли вторая клиника, но не можем обойти этот вопрос: в какую сторону Azizov Dental Clinic планирует расширение в 2026 году?
Я сторонник того, что нужно рассказывать о своих свершениях и достижениях, а сокровенные мечты и стратегические планы развития предпочитаю оставлять для обсуждения с командой и со своей семьей. Но одно могу сказать точно: мы будем продолжать поддерживать заданную высокую планку оказания стоматологической помощи, развиваться и стремиться быть причастными к счастливым и здоровым улыбкам жителей нашего города и страны.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
Стиль: Алина Тарасова
