Стоматология

Хорошо сохранились! Стоматология S2Clinic о профессиональной помощи – даже в самых сложных случаях

Сразу удалить зуб или постараться его спасти? Специалисты стоматологии S2Clinic в любом (даже самом сложном, казалось бы, нерешаемом случае) выбирают второй вариант. Их философия – сохранить здоровый и естественный зубной ряд, даже когда другие говорят, что это невозможно – из года в год доказывает свою эффективность. Кисты, перелеченные каналы и другие сложные истории, о которых раньше страшно было даже заговорить, в этой сети клиник лечатся с помощью микроскопа. Страшно и больно не будет!

А если зуб все же потерян? Его вернет современная имплантация – настоящая волшебная палочка в руках профессионалов клиники. За один день – к улыбке мечты: быстро, безболезненно и доступно для всех.

