Ирина Федосеева: «Приносить пользу людям и зарабатывать на этом – лучший способ прожить жизнь»

Насколько вам важно иметь личное пространство?



Очень важно. Первое из них – мой автомобиль. Обожаю поездки по маршруту Тольятти – Самара, это мое время!

Как вы принимаете важные личные решения – опираясь на эмоции, логику или мнение близких?

Ни то, ни другое, ни третье. Только исходя из цели, куда я хочу прийти и что получить.

Умеете ли вы делегировать?

Делегирование – высочайшее благо, которое существует на земле. Благодаря ему я освободилась от всех задач, которые мне не даются. С радостью делегирую их тем, кто в них ас.

Быть предпринимателем в провинции – это вызов или особый стиль жизни? Какие стереотипы о региональном бизнесе вам удалось сломать?

Быть предпринимателем – это предпринимать. Совершенно неважно, где ты находишься, важно, что конкретно ты делаешь там, где ты есть. И если ты делаешь то, что ценно, и ценишь место, в котором находишься, весь мир притягивается в эту точку. Мы оказались в Тольятти в 1991 году, и этот город стал центром нашей жизни. Мы увидели в нем уникальность, выбрали увидеть ее, и этот выбор определил все. Если не ставить себе целью стать лучшими и прославить место, где ты живешь, тогда зачем все это?

Ваша клиника экспертного уровня. Какие стереотипы о региональном бизнесе вам удалось сломать?

Безусловно, с развитием цифровых технологий, внедрением искусственного интеллекта, появлением возможности обучаться у лучших специалистов, стереотип о продвинутых столицах и отстающих регионах устарел. Везде есть все – разного уровня. И быть профессиональными, технологичными, двигающими индустрию можно в регионе. Именно так мы и живем двадцать пять лет. Но с приятным преимуществом – мы успеваем не только работать, но и жить жизнь. Проводить время на Волге, перемещаться везде за десять минут, видеть, как растут наши дети. Здесь особый ритм, но без потери эффективности.