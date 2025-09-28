Ирина Федосеева: «Приносить пользу людям и зарабатывать на этом – лучший способ прожить жизнь»

Это она: Ирина Федосеева – собственник Клиники доктора Федосеева и героиня, в которой уживается женственность и мягкая сталь (не смотрите на шипы!) Собака.ru поговорила с основоположником целой династии (в которую мы верим!) о том, как вести семейное дело, не забывать про личное пространство, бороться с вызовами, которые так или иначе встречаются на пути предпринимателя в провинции, и женить культуру и бизнес – крайне удачно и эффективно.
«Поэтому семья всегда в приоритете, а вторым эшелоном – бизнес, но только в согласии с убеждениями и ценностями, а они едины»
Самый большой стимул в развитии бизнеса – какой он для вас?
Это трансформация: моей личности, пространства и окружения.
Семейный бизнес – это не только про деньги, но и про ценности. Какие личные убеждения стали фундаментом вашей клиники?
Я убеждена, что счастье – в созидательной деятельности. Приносить пользу людям и зарабатывать на этом – лучший способ прожить жизнь. Стоматология очень выигрышная в этом смысле. Ежедневно мы видим результат своего труда.
Как удается совмещать насыщенную бизнес-жизнь с личной?
Сила каждого человека – в его корнях, и я не исключение. Истории рода подпитывают в самые сложные времена. Одна из них – история моей бабушки по отцовской линии, дочери владельцев мясокомбината, эмигрировавших в Шанхай со всеми детьми. Она одна осталась в России, из-за рябого лица после кори и простого парня, работника этого комбината, звавшего замуж. В конце жизни, когда бизнес в Китае пришлось оставить из-за гонений, именно она приняла родителей. Поэтому семья всегда в приоритете, а вторым эшелоном – бизнес, но только в согласии с убеждениями и ценностями, а они едины.
Как вы справляетесь с чувством вины, если чувствуете, что уделяете недостаточно времени семье из-за работы? И случается ли такое, если мы говорим про семейное дело?
Сейчас, когда клинике двадцать пять лет, все едино: мы вместе с мужем и старшей дочерью развиваем бизнес, а младшая дочь собирается учиться на стоматолога. Свободное время мы тоже часто проводим все вместе, но без фанатизма.
На начальном этапе было иначе: мы были одержимы работой, трудились сутками, дочь была с няней. Тем не менее, то немногое время вместе мы проводили качественно и вовлеченно.
Всегда ли вы знали, что ваши дети будут вести бизнес вместе с вами?
Мы не знали и даже не надеялись, потому что они две девочки, а это значит, что их судьба во многом может зависеть от выбора спутника жизни. В этом меня убеждает мой личный пример: кто бы мог подумать, что я, студентка Политеха, все годы учебы увлеченная театром, окажусь в стоматологии? Поэтому решение Елизаветы войти в семейный бизнес и быть в нем – скорее подарок, чем ожидаемая история. И мы его приняли с радостью. И благодаря этому у нас появились новые мечты и цели. Младшей Виктории сейчас семнадцать – поступать ей только через год. Вот тогда и поговорим.
«Если не ставить себе целью стать лучшими и прославить место, где ты живешь, тогда зачем все это?»
Насколько вам важно иметь личное пространство?
Очень важно. Первое из них – мой автомобиль. Обожаю поездки по маршруту Тольятти – Самара, это мое время!
Как вы принимаете важные личные решения – опираясь на эмоции, логику или мнение близких?
Ни то, ни другое, ни третье. Только исходя из цели, куда я хочу прийти и что получить.
Умеете ли вы делегировать?
Делегирование – высочайшее благо, которое существует на земле. Благодаря ему я освободилась от всех задач, которые мне не даются. С радостью делегирую их тем, кто в них ас.
Быть предпринимателем в провинции – это вызов или особый стиль жизни? Какие стереотипы о региональном бизнесе вам удалось сломать?
Быть предпринимателем – это предпринимать. Совершенно неважно, где ты находишься, важно, что конкретно ты делаешь там, где ты есть. И если ты делаешь то, что ценно, и ценишь место, в котором находишься, весь мир притягивается в эту точку. Мы оказались в Тольятти в 1991 году, и этот город стал центром нашей жизни. Мы увидели в нем уникальность, выбрали увидеть ее, и этот выбор определил все. Если не ставить себе целью стать лучшими и прославить место, где ты живешь, тогда зачем все это?
Ваша клиника экспертного уровня. Какие стереотипы о региональном бизнесе вам удалось сломать?
Безусловно, с развитием цифровых технологий, внедрением искусственного интеллекта, появлением возможности обучаться у лучших специалистов, стереотип о продвинутых столицах и отстающих регионах устарел. Везде есть все – разного уровня. И быть профессиональными, технологичными, двигающими индустрию можно в регионе. Именно так мы и живем двадцать пять лет. Но с приятным преимуществом – мы успеваем не только работать, но и жить жизнь. Проводить время на Волге, перемещаться везде за десять минут, видеть, как растут наши дети. Здесь особый ритм, но без потери эффективности.
Как вы реагируете на критику – извлекаете ли уроки, защищаете ли позицию или отстраняетесь?
Конфликт надо обнять. Эту аксиому я выучила много лет назад. В моем понимании критика – это конфликт. Единственный способ восприятия – это идти навстречу, задавать вопросы и находить решения.
Насколько важно предпринимателю брать на себя еще и культурную или социальную роль, и как это отражается на бизнесе?
Для меня – важно. «Культура ест стратегию на завтрак», – прочитала эту фразу и взяла себе, потому что она во многом отражает нашу жизнь. При всей значимости профессиональных целей и бизнес-подходов для меня жизненно необходимо быть в культурном контексте и распространять его. Это дает второй, третий слой смыслов, глубину жизни. Поэтому много лет я участвую в благотворительных спектаклях, как клиника мы поддерживаем культурные городские события. Например, ежегодный фестиваль театра «Дилижанс», где всегда можно увидеть потрясающие постановки. И все восемь лет с момента создания Елизаветой Федосеевой проекта LALIJAM мы являемся его генеральными партнерами, а в этом году радовались все вместе его номинации в категории «Соцсфера» на премии «ТОП-50. Люди, которые меняют город».
Культура объединяет людей, поэтому и в клинике мы это делаем через профилактический проект DENTFRIEND, в рамках которого мы говорим о превентивной заботе о себе как части новой культуры и новой этики. Через этот посыл, в том числе, наши пациенты находят нас, потому что мы похожи. Они тоже хотят быть лучшими в своих делах, тоже думают о будущем, готовятся к нему, хотят иметь красивую улыбку не только пока молодые и сильные, но и в старости. Они планируют свое завтра, а это тоже важная часть культуры.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Александр Некрасов
