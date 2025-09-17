Елизавета Федосеева: «DENTFRIEND – это культурная трансформация представления о стоматологии»

Новая дисциплина в школьной программе

А для школьников мы разработали отдельную программу: DENTFRIEND School появилась как естественное продолжение философии профилактики. Вместо того чтобы «лечить зубы», мы учим детей не доводить до этого и создаем простую, но важную привычку ходить к стоматологу не когда «заболело», а просто потому, что заботишься о себе. В эту программу входят три визита на профессиональную гигиену полости рта AirFlow, мастер-класс по домашней гигиене, индикатор налета, и, главное – эмоциональная среда поддержки. Без упреков, без боли и с уважением к маленькому человеку и его границам. Это очень приятно: смотреть, как у детей формируется доверие к врачам, а у родителей – гордость за то, что они закладывают культуру здоровья с ранних лет.

Проект DENTFRIEND работает уже восемь лет, и нам есть чем гордиться: у всех участников программы снизился процент появления кариеса. Это подтверждает верность пути, который мы выбрали: прививая привычку заботы о себе детям, мы можем вырастить поколение здоровых людей, которые не знают, что такое серьезные заболевания полости рта. Мы верим: если с детства объяснять, что здоровье – это норма, а не экстренная мера, вырастет поколение, которое будет не лечить, а заботиться. Но это в будущем, а сегодня родители благодарят нас за то, что их дети не боятся стоматологов, а дети становятся настоящими амбассадорами здорового образа жизни и ухода за собой. Недавно мы снимали наших маленьких пациентов и подростков для материала на сайт и видели в их глазах азарт, интерес, понимание важности заботы о себе. Они рассуждали о здоровье и делились своими впечатлениями о программе. В такие моменты особенно ясно: мы все делаем правильно. Потому что формируем не только привычку, но и отношение. Потому что растим поколение, которое будет выбирать заботу, а не страх.