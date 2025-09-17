Елизавета Федосеева: «DENTFRIEND – это культурная трансформация представления о стоматологии»

Что такое DENTFRIEND? На чем построена философия этого проекта, Почему важно с раннего возраста научить детей правильному подходу к профилактике и гигиене? На все эти – и не только! вопросы ответила Управляющая Инновационного центра стоматологии доктора Федосеева Елизавета Федосеева.
Не временная акция, а культурная трансформация
Все началось с фразы: «Думать о здоровье, когда ты здоров». Она звучит просто, но в ней суть всей философии нашего проекта DENTFRIEND, который вырос на стыке эстетики и медицины. Мы с самого начала задумывали его не как рекламную кампанию или временную акцию: DENTFRIEND – это движение. Это культурная трансформация представления о стоматологии и забота, ставшая стилем жизни с самого раннего возраста. Мы не просто «чистим зубы» – мы взращиваем уважение к собственной улыбке и здоровью с ранних лет. И, конечно, у нас есть социальная задача – сделать посещение клиники регулярным, плановым, приятным и легким. Для этого нужно выработать привычку, избавиться от страхов и предубеждений и решить все острые вопросы, перейдя в статус профилактического пациента.
Наш проект – это не просто медицинская услуга. Это история про любовь! К себе, к детям и к жизни. Мы создаем тренд на здоровье и хотим, чтобы первый визит к врачу не ассоциировался со страхом. Чтобы дети не бежали от боли, а шли к красоте. Чтобы они знали: улыбка – это не только про эстетику, но и про уверенность, свободу и здоровье.
Новая дисциплина в школьной программе
А для школьников мы разработали отдельную программу: DENTFRIEND School появилась как естественное продолжение философии профилактики. Вместо того чтобы «лечить зубы», мы учим детей не доводить до этого и создаем простую, но важную привычку ходить к стоматологу не когда «заболело», а просто потому, что заботишься о себе. В эту программу входят три визита на профессиональную гигиену полости рта AirFlow, мастер-класс по домашней гигиене, индикатор налета, и, главное – эмоциональная среда поддержки. Без упреков, без боли и с уважением к маленькому человеку и его границам. Это очень приятно: смотреть, как у детей формируется доверие к врачам, а у родителей – гордость за то, что они закладывают культуру здоровья с ранних лет.
Проект DENTFRIEND работает уже восемь лет, и нам есть чем гордиться: у всех участников программы снизился процент появления кариеса. Это подтверждает верность пути, который мы выбрали: прививая привычку заботы о себе детям, мы можем вырастить поколение здоровых людей, которые не знают, что такое серьезные заболевания полости рта. Мы верим: если с детства объяснять, что здоровье – это норма, а не экстренная мера, вырастет поколение, которое будет не лечить, а заботиться. Но это в будущем, а сегодня родители благодарят нас за то, что их дети не боятся стоматологов, а дети становятся настоящими амбассадорами здорового образа жизни и ухода за собой. Недавно мы снимали наших маленьких пациентов и подростков для материала на сайт и видели в их глазах азарт, интерес, понимание важности заботы о себе. Они рассуждали о здоровье и делились своими впечатлениями о программе. В такие моменты особенно ясно: мы все делаем правильно. Потому что формируем не только привычку, но и отношение. Потому что растим поколение, которое будет выбирать заботу, а не страх.
