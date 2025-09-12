Как Светлана и Елена Даниленко вывели семейный бизнес на «планетарный» уровень и превратили конфликт поколений в энергию для развития

Наверное, этот вопрос задают вам очень часто, но не могу удержаться: как влияют отношения мама-дочь на отношения главный врач – заместитель главного врача?

Елена: Любой совместный бизнес – это всегда компромиссы. А если это бизнес семейный, то компромиссов обычно в два раза больше. Но даже с учетом того, что у нас, как у представителей двух поколений, колоссальная разница видения перспектив, мы всегда находим общий язык. К тому же семейный бизнес – это не только компромиссы, но и плюсы: когда твой бизнес-партнер – собственная мама, ты можешь полностью доверять человеку.

Светлана: Работа никак не влияет на наши лично-семейные отношения. Когда у мамы и дочки гармоничные отношения, наполненные любовью и уважением друг к другу, в рабочих вопросах тоже будет полное взаимопонимание. Тем более мы занимаемся любимым делом, которое превратилось в стабильный, качественный и узнаваемый семейный бизнес.

Поделитесь собственным опытом, чего больше в работе с родственниками – позитивных моментов или сложных ситуаций?

Светлана: Позитивных моментов, конечно, больше! Как ни крути, семейная клиника – это бизнес, а в бизнесе не всегда все бывает гладко и спокойно. И всякий раз при столкновении со сложностями именно семья становится опорой и поддержкой. Дочь полностью погружена во все бизнес-процессы, поэтому я всегда могу рассчитывать на ее поддержку.

Работа в одной клинике – это совместное и единогласное решение или вы обсуждали другие варианты?

Светлана: Мне кажется, мы этот вопрос даже и не обсуждали: как-то всем изначально было понятно, что Елена продолжит нашу историю и станет надежной опорой семейному бизнесу.

Елена: В детстве я занималась живописью и хотела стать дизайнером. Очень рада, что родители настояли на медицинском образовании. Конечно, частью моей карьеры была и работа в стационаре, но я всегда совмещала ее с работой в нашей семейной клинике.

Как изменилась медицина за последние двадцать лет? И как на вашу совместную работу влияют эти изменения: нет ли проявлений вечного конфликта «старой» школы и новых подходов?

Светлана: Вы знаете, этот конфликт и есть секрет нашего успеха! Потому что мой опыт, полученный не по книгам, а длинным жизненным и не всегда легким путем, и современные подходы, которые вносит Елена, позволяют нашим клиникам оставаться востребованными на протяжении нескольких десятилетий. Своим пациентам мы предлагаем лечение у профессиональных, опытных врачей с использованием самых передовых технологий.

Елена: Стоматология – очень интересная и динамично развивающаяся отрасль медицины, а различия в наших подходах к работе помогают нам следить за ее развитием. Аппараты и материалы совершенствуются с каждым днем, но мы следим за мировыми тенденциями, чтобы наши пациенты получали помощь в полном соответствии с самыми современными стандартами.

Вы «пускаете» семейный бизнес в обычные домашние разговоры или «оставляете» работу в офисе?

Светлана: Когда твое дело является твоим детищем, для тебе нет строгих рамок «это – работа, а это – бизнес». Мы спокойно можем обсудить дома за ужином рабочие моменты, хотя дочь и не всегда сторонник долгих рабочих обсуждений вне стен клиники.

Есть ли у вас планы по продолжению вашей династии и привлечению к работе в клинике других членов вашей семьи?

Елена: Почему бы и нет? Если моя дочь выберет для себя профессию врача-стоматолога, мы с удовольствием передадим ей все свои знания и весь свой опыт!

Фото: Дарья Мищенко

Стиль: Анастасия Рашевская

Макияж: Ксения Копелева (Time4me)

Прическа: Яна Михитина (Time4me)