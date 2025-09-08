Как семья – Ирина, Александр и Елизавета – Федосеевых превратила семейную стоматологическую клинику в экосистему со средой, построенной на ценностях

Двадцать лет спустя

Ваша клиника работает уже больше двадцати лет: изменилась ли за это время концепция семейного дела?

Ирина: Мы начинали в двухтысячных, опираясь на европейский опыт: учеба в Германии, стажировки, понимание, как должно быть устроено пространство, и забота о пациенте. Сегодня многое изменилось: технологии, процессы, пациенты. Например, российские разработки ИИ стали лидером рынка и значительно улучшили качество диагностики для врачей, имеющих к ним доступ, а пациенту облегчили принятие решения о лечении. Но суть концепции осталась прежней: сделать клинику пространством, где человек может получить не только самое современное лечение, но и опыт, формирующий новое фундаментальное знание, что стоматология – это не только про здоровье зубов, но и про качество жизни в целом.

Александр: Изменился масштаб, в том числе внутренний. Мы росли профессионально, строили команду, впитывали мировые практики, но всегда сохраняли позицию «пациент в центре». Быть семейной клиникой – это особая ответственность. Люди идут к нам с доверием, часто поколениями. И мы должны это доверие сохранять и приумножать.

Елизавета: Концепция менялась не на уровне слоганов, а на уровне подхода. Мы стали смотреть на клинику как на живой организм, в котором каждый сотрудник важен, а каждый пациент – это не просто случай, а история. Я многое перенимаю у родителей, и, пожалуй, главное из этого – это отношение к делу. Не бояться расти, не бояться меняться. Это дало возможность клинике не застыть во времени.

Что помогло вашей семье выбрать единое направление? Или были споры и вариант со стоматологией просто набрал больше голосов на семейном совете?

Александр: Если честно, спорить особенно не приходилось. Я знал, что буду врачом еще в подростковом возрасте. Был выбор – стать хирургом, но судьба вывела к стоматологии, о чем ни разу не пожалел. А дальше уже все было как в эстафете: Ирина рядом, рука об руку. Потом – Лиза.

Ирина: У нас это все как-то очень органично получилось. Мы с Александром не диктовали дочери путь – просто жили своим делом. И если твой ребенок растет в среде, где люди каждый день делают что-то с любовью и смыслом — он это впитывает. Лиза сначала пробовала себя в других сферах, и мы это только приветствовали. Потому что путь должен быть осознанным. Но потом она вернулась, и мы поняли, что это не про «выбор», а про естественное продолжение.

Елизавета: Стоматология — это действительно не то, что навязывают. Это профессия, в которую ты должен влюбиться сам. Я выросла среди разговоров о пациентах, новых технологиях, управлении, закончила стоматологический факультет СамГМУ, но у меня была возможность уйти в другие сферы. И я это сделала. Вернулась потому, что почувствовала: именно здесь я могу быть максимально полезной. Причем — не как врач, а как управленец, как тот, кто может связать людей, процессы и смыслы в одно живое дело.