Как семья – Ирина, Александр и Елизавета – Федосеевых превратила семейную стоматологическую клинику в экосистему со средой, построенной на ценностях

Первые страницы летописи семейного дела Федосеевых были написаны в двухтысячных. Ирина, Александр и Елизавета открыли клинику, опираясь на европейский опыт, в основе которого лежит забота о пациенте, и превратили ее – семейную клинику – в экосистему и доказала, что стоматология – это не только про здоровье зубов. Поговорили с амбассадорами концепции «пациент в центре» о наследии, выборе общего пути и о том, как остаться семьей, даже когда работа – общее дело.
Двадцать лет спустя
Ваша клиника работает уже больше двадцати лет: изменилась ли за это время концепция семейного дела?
Ирина: Мы начинали в двухтысячных, опираясь на европейский опыт: учеба в Германии, стажировки, понимание, как должно быть устроено пространство, и забота о пациенте. Сегодня многое изменилось: технологии, процессы, пациенты. Например, российские разработки ИИ стали лидером рынка и значительно улучшили качество диагностики для врачей, имеющих к ним доступ, а пациенту облегчили принятие решения о лечении. Но суть концепции осталась прежней: сделать клинику пространством, где человек может получить не только самое современное лечение, но и опыт, формирующий новое фундаментальное знание, что стоматология – это не только про здоровье зубов, но и про качество жизни в целом.
Александр: Изменился масштаб, в том числе внутренний. Мы росли профессионально, строили команду, впитывали мировые практики, но всегда сохраняли позицию «пациент в центре». Быть семейной клиникой – это особая ответственность. Люди идут к нам с доверием, часто поколениями. И мы должны это доверие сохранять и приумножать.
Елизавета: Концепция менялась не на уровне слоганов, а на уровне подхода. Мы стали смотреть на клинику как на живой организм, в котором каждый сотрудник важен, а каждый пациент – это не просто случай, а история. Я многое перенимаю у родителей, и, пожалуй, главное из этого – это отношение к делу. Не бояться расти, не бояться меняться. Это дало возможность клинике не застыть во времени.
Что помогло вашей семье выбрать единое направление? Или были споры и вариант со стоматологией просто набрал больше голосов на семейном совете?
Александр: Если честно, спорить особенно не приходилось. Я знал, что буду врачом еще в подростковом возрасте. Был выбор – стать хирургом, но судьба вывела к стоматологии, о чем ни разу не пожалел. А дальше уже все было как в эстафете: Ирина рядом, рука об руку. Потом – Лиза.
Ирина: У нас это все как-то очень органично получилось. Мы с Александром не диктовали дочери путь – просто жили своим делом. И если твой ребенок растет в среде, где люди каждый день делают что-то с любовью и смыслом — он это впитывает. Лиза сначала пробовала себя в других сферах, и мы это только приветствовали. Потому что путь должен быть осознанным. Но потом она вернулась, и мы поняли, что это не про «выбор», а про естественное продолжение.
Елизавета: Стоматология — это действительно не то, что навязывают. Это профессия, в которую ты должен влюбиться сам. Я выросла среди разговоров о пациентах, новых технологиях, управлении, закончила стоматологический факультет СамГМУ, но у меня была возможность уйти в другие сферы. И я это сделала. Вернулась потому, что почувствовала: именно здесь я могу быть максимально полезной. Причем — не как врач, а как управленец, как тот, кто может связать людей, процессы и смыслы в одно живое дело.
Синергия поколений
Как вы принимаете решения? Демократия или авторитаризм с теплой улыбкой?
Ирина: У нас в семье все сильные. Каждый — со своим мнением, опытом, амбициями. Поэтому идеальной схемы нет. Иногда это напоминает мозговой штурм на троих, иногда — семейный совет, где один просто «берет и делает», а остальные догоняют (смеется). Главное: мы умеем слышать друг друга. И если решение принято, все включаются.
Александр: Бывает, что кто-то один предлагает, а мы просто доверяем. В нашей семье это работает, потому что есть история поступков. Не «доказать», а «показать». Если ты несешь ответственность – тебе и карты в руки.
Елизавета: Это микс. Где-то – демократия, где-то – вертикаль. Мы умеем распределять роли. Если вопрос в медицинской части – слово за отцом. Если в продвижении и коммуникациях – за мной. Мама – наш стратегический центр и интуитивный вектор. Она чувствует, когда нужно повернуть туда, куда логика не зовет. Так что у нас правит доверие, а не титулы.
Конфликт поколений — это для вас источник новых идей или помеха?
Ирина: Это не конфликт, это динамика. Да, мы иногда спорим. Особенно по темам, где у старшего поколения свои ориентиры, а у молодого – совершенно иные. Но именно в этих спорах и рождаются интересные решения. Они нас двигают.
Елизавета: Я называю это «искрой». Потому что, когда есть несогласие, есть шанс на обновление. Важно, чтобы никто не замыкался в своем «опыте» или, наоборот, в своей «новизне». Я учусь у родителей — каждый день. Но и они готовы слушать меня. Это честный диалог. Не всегда простой – но точно живой.
Александр: Иногда мне сложно понять, зачем, например, делать видеоролики про имплантацию (улыбается). Но потом я вижу реакцию пациентов — и понимаю: все правильно. Мы – семья, и мы – разные. И в этом наша сила.
Работа – это жизнь
Вы стараетесь ограничить работу стенами клиники или обсуждаете все за ужином?
Ирина: Никаких границ, если честно. Мы такие. Можем обсуждать покупку новой технологии за обедом, планировать командировку, сидя на берегу Волги, или спорить про бренд-платформу «по дороге на юг». Работа – часть нашей жизни. Не груз, а пространство реализации. Мы просто живем этим.
Александр: У нас нет отдельного «рабочего» режима. Живой разговор может родиться в любое время. И это нормально. Главное, чтобы в нем был смысл.
Елизавета: Бывают дни, когда мы не говорим о работе. Просто чтобы дать себе и друг другу паузу. Но чаще все переплетено. Это наш драйв и источник жизненных сил, работой даже сложно назвать! Нам не все равно.
Есть ли планы, которыми можете поделиться? И готовы ли вы вовлекать младших членов семьи в дело?
Ирина: Планов всегда много, сейчас особенно. Мы в процессе расширения, хочется масштабировать наш опыт и создать пространство не только для профессионального роста и пациентского опыта, но и для расширения мысли и о здоровье, и о жизни.
Александр: Мой план – создавать и передавать. Не заставлять, не настаивать, а делиться. Человек влияет на пространство, и пространство тоже значительно влияет на человека. Поэтому сейчас первоочередная задача – такое пространство создать. У нас уже подрастает новое поколение, которое живет в этой атмосфере: нашей младшей дочери семнадцать лет. Если она захочет, мы всегда рядом.
Елизавета: Я верю в силу династии. Но не как в «должен», а как в «хочу и могу». Если младшие выберут продолжать этот путь – здорово. Если нет – тоже здорово. Главное, чтобы в них осталась та же ценность — жить с любовью к делу и к людям. А мы постараемся показать им, как это выглядит в реальности. В той реальности, которую мы выбираем создавать сами.
Текст: Денис Либстер
Продюсер: Юлия Фаворова
Фото: Анастасия Пудинова
Стиль: Анастасия Попова
Макияж: Евгения Золотарева (Manufaktura beauty)
Прическа: Ольга Гарасевич (Manufaktura beauty)
