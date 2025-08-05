Выбор сделан! Александр и Ирина Федосеевы о поисках своего стоматолога

Вопрос доверия стоит особенно остро, когда он касается здоровья, а еще острее, когда речь заходит о здоровье зубов и полости рта. Как выбрать того, кому не страшно улыбнуться – во все тридцать два! – и поверить, что «вот этот укольчик – это правда не больно»? Все гениальное – просто и состоит из девяти пунктов, которыми с Собака.ru поделились Александр и Ирина Федосеевы, основатели и руководители инновационного центра стоматологии «Клиники доктора Федосеева».

Пункт первый: начните с цели, а не с симптома

Александр Федосеев: Мы привыкли обращаться к стоматологу, когда что-то болит. Но если перед человеком стоит цель – сохранить здоровье зубов до старости, важно выбирать клинику не как место «решения проблемы», а как команду, которая выстраивает стратегию лечения и профилактики. Лучше сразу быть в руках тех, кто сможет сопровождать пациента на всех этапах.

Пункт второй: найдите команду узких специалистов, а не «универсального врача»

Александр Федосеев: Современная стоматология – это медицина команд. Терапевт, хирург, ортопед, имплантолог, ортодонт и гигиенист – каждый должен быть профи в своей области. Один человек не может быть экспертом во всем, и это нормально. В классной команде пациент чувствует себя безопасно, зная, что каждый доктор в курсе всей истории его лечения. Так процесс становится бережным, а результат – прогнозируемым и цельным.

Пункт третий: не думайте, что технологии – это роскошь

Александр Федосеев: Современная стоматология невозможна без КТ-диагностики, внутриротовых сканеров, CAD/CAM-системы, микроскопов, врачебных бинокуляров и других высокоточных инструментов. Это не дань моде – это залог безопасности, комфорта и предсказуемости результата. Наличие технологий дает возможность предложить пациенту наилучшие варианты лечения исходя из современных возможностей. А еще это залог качественных кадров: врачи, которые стремятся к развитию, тоже выбирают клинику, где есть условия для профессионального роста.

Пункт четвертый: ориентируйтесь на правило «настоящая забота – это система»

Александр Федосеев: Расшифровка КТ-снимка искусственным интеллектом, письменный план лечения, напоминания о приемах, рекомендации после процедур, ведение долгосрочной карты профилактики – это маркеры клиники с архитектурой процессов, клиники, которая выстраивает системную заботу, а не «разовую услугу». Настоящая забота – это не только лечение. Это стратегия, где думают на два шага вперед, в интересах пациента.

Пункт пятый: не пренебрегайте вопросами стерилизации

Александр Федосеев: Стерилизация – основа доверия. Это не просто санитарная норма, а проявление профессиональной этики и культуры. В клинике должны быть отдельная стерилизационная, прозрачные правила подготовки инструментов, соблюдение санитарных норм и стандартов и оборудование для обработки инструментов и наконечников. Не стесняйтесь спрашивать. Ответственные клиники не прячут процессы – они их показывают.

Пункт шестой: узнайте все про лицензию, договор и сертификаты

Ирина Федосеева: Нет, это не формальность, а защита. У клиники должны быть действующая лицензия на медицинскую деятельность, официальные договоры с пациентами и готовность предоставить по запросу дипломы и сертификаты врачей. Юридическая прозрачность – вовсе не мелочь, а фундамент спокойствия и безопасности.

Пункт седьмой: не забывайте про важность управленческой системы

Ирина Федосеева: Система управления позволяет клинике быть рентабельной и развиваться. Но для такой системы необходимы ресурсы, поэтому новый тренд – клиники от пяти-шести кресел, где управлением занимается не врач-собственник, как это было принято последние двадцать лет. Управленец выстраивает систему, при которой есть возможность развития, обновления и покупки технологий, интеграции сервисных программ, чтобы пациенты получали полноценную помощь в лечении и сопровождении. Сильная клиника – это система управления, где выстроены бизнес-процессы, есть финансовая устойчивость, контроль качества и развитие команды.

Пункт восьмой: обращайте внимание на язык, на котором клиника говорит с вами

Ирина Федосеева: Вопрос выбора клиники – как ни странно – неразделим с эстетикой. Эстетическое восприятие пациента и клиники должно совпадать. Брендинг, дизайн, оформление и наполнение официального сайта, уровень коммуникации на всех этапах, организация пространств и стиль работы команды – все это складывается в то, как пациент ощущает себя в клинике. Это язык коммуникации, говорить на котором комфортно обеим сторонам. Когда эстетическое восприятие совпадает – это знак, что вы сделали правильный выбор.

Пункт девятый: помните – у клиники должен быть лидер, которому можно доверять

Ирина Федосеева: У сильной клиники, как правило, есть лидер, формирующий команду и принципы. Он не просто принимает решения – он формирует культуру через личный пример, через ценности. Лидер в клинике, как дирижер в оркестре: не играет за всех, но задает тон каждому. И именно тогда клиника становится больше, чем место, куда приходят лечиться. Она становится пространством, которому доверяют.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Архивы пресс-служб