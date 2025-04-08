Когда стоматология превращается в искусство? Отвечает Юлия Титова

Врач-стоматолог и терапевт центра современной стоматологии «Дент-Арт» рассказала об одном из самых востребованных направлений последних лет – художественной реставрации.

Времена, когда все, что нужно было пациентам, – это качественно сделанная пломба, давно остались в прошлом. Сегодня, в наш век всеобщего прогресса, развитие стоматологии привело к тому, что они хотят получить полностью функциональную и эстетически совершенную реставрацию утраченных тканей зуба. Это можно считать причиной того, что требования к уровню компетенций стоматологов тоже резко выросли и постоянное повышение квалификации стало обязательным элементом жизни каждого специалиста в области стоматологии.

Одно из самых востребованных направлений последних лет – это художественная реставрация. Что это такое?

Если коротко, даже идеальная по цвету и форме пломба не прослужит долго, если под ней останутся патологически измененные ткани зуба. Выявить эти ткани поможет детектор кариеса – специальный тест, позволяющий под четким контролем удалить инфицированную эмаль и дентин. Но это только начало! Для идеальной, прочной, а главное, долгосрочной «склейки» пломбировочного материала с зубом необходима максимальная сухость и стерильность рабочего поля. С этим помогает коффердам – латексная завеса, которая полностью защищает от влажного дыхания и слюны, в которых содержатся микробы.

Но даже если в клинике созданы все «технические» условия для работы с художественной реставрацией, этого недостаточно, чтобы гарантировать результат. Потому что, кроме современной техники и препараторов, нужен специалист нового формата. Стоматолог, который занимается художественной реставрацией, должен быть, в первую очередь, художником. Потому что для художественной реставрации важна полная имитация природы, а ткани естественного зуба, эмаль и дентин различны по цвету, плотности и светопреломлению. Чтобы с помощью современных пломбировочных материалов создать абсолютно незаметную и полностью гармонирующую с окружающими зубами реставрацию, нужно обладать талантом художника. Только в этом случае кариозные полости, клиновидные дефекты эмали у десны и другие потемнения и наслоения на зубах исчезнут навсегда, а о том, что производилось стоматологическое вмешательство, можно будет узнать только из медицинской карты.

Однако, заостряя внимание на эстетических – я имею в виду форму и цвет пломбы – аспектах лечения, нельзя забывать о том, что главная функции зубов – это обработка пищи. Поэтому все бугорки и углубления на поверхности задних зубов при смыкании челюстей встречаются в строго определенных природой точках, а для специалиста очень важно воссоздать анатомически правильную рельефную жевательную поверхность зуба.

Еще один момент, о котором не нужно забывать, – это сохранение «правильного» промежутка между зубами. Неточно восстановленный контакт приведет к постоянному застреванию пищи при еде, а раздражения десны и чувство дискомфорта, которые вызовет неточность, никому не прибавляют хорошего настроения.

Есть ли какие-то противопоказания, которые могут помешать художественной реставрации?

Да! Впрочем, как и у любой эстетической процедуры: от аллергии на материалы, серьезных заболеваний десен и нарушения прикуса до отсутствия жевательных зубов и наличия металлических или металлокерамических коронок на противоположных зубах. В любом случае перед реставрацией надо будет пройти обследование, которое выявит все индивидуальные особенности.

Как долго сохраняются результаты полного анатомического восстановления формы, цвета и функции зуба, которые называются художественной реставрацией?

Если доверить операцию опытным специалистам с художественным восприятием мира, которые ждут всех в центре современной стоматологии «Дент-Арт», реставрация восстановит жевательную функцию и эстетическое совершенство зубов и прослужит от восьми до десяти лет.