Время зубных фей: шесть недетских вопросов про уход за детскими зубами

Уход за детскими зубами – когда начинать?

Уход начинается с первым прорезавшимся зубом – и главным помощником здесь сразу могут стать салфетки с ксилитом. А уже после того, как зубов станет больше, можно переходить на щетки. Выбирать первую зубную щетку нужно по размеру головки и ее мягкости: она должна быть небольшой, с мягкими щетинками. Доверять советую проверенным известным фирмам с сертификатами, подтверждающими качество товара.

Гигиена ротовой полости два-три раза в день должна стать настоящей привычкой. В случаях, если межзубные промежутки слишком плотные, стоит добавить в ежедневный уход зубную нить или специальные детские ершики.

Кто чистит зубы ребенку – родитель или он сам?

До шести лет родители чистят зубы ребенку сами и дают малышу щетку под конец, чтобы завершить процесс. Так происходит до того возраста, пока дети не пойдут в первый класс – именно тогда у них произойдет полное становление руки благодаря письму. После – можно будет полностью делегировать все «зубные полномочия» ребенку.

Как подготовить ребенка к смене зубов?

Если вы видите, что время смены зубов уже подкрадывается, необходимо увеличить количество жесткой пищи в рационе ребенка: добавить можно, например, морковку и яблоки. В тех случаях, когда зубы растут в два ряда – то есть молочный зуб еще стоит, а коренной уже вылез, стоит проверить подвижность молочного: шатается – можно подождать и не паниковать, а вот если он стоит крепко, то нужно обратиться к специалисту. Консультация ортодонта необходима еще и в том случае, когда молочные зубы меняются не симметрично.

Взрослым нужно обращаться к стоматологу раз в полгода. А детям?

Раз в три месяца, а в индивидуальных случаях даже чаще.

Нужны ли детям ирригаторы и ополаскиватели для рта?

Ирригаторы только для тех, кто носит специальные ортодонтические конструкции или не любит пользоваться зубной нитью. А вот ополаскиватели – не думаю. Они просто освежают дыхание.

Первые звоночки, что с детскими зубами что-то не так, – какие они?

В идеале этих звоночков быть не должно, потому что начиная с шести-восьми месяцев малыша регулярно стоит показывать стоматологу. Но есть несколько ситуаций, когда стоит обращаться к специалисту: появившиеся белые пятна на зубах – бутылочный кариес, черные точки, жалобы ребенка на боль и повышенную чувствительность.