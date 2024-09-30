Специалисты клиники «Мелисса» о командной работе, поддержке и комплексном подходе

Что общего между съемкой блокбастера и созданием настоящей голливудской улыбки? И в том и в другом случае работа гораздо эффективнее, если над ней трудятся сразу несколько профессионалов. Встретились со специалистами круглосуточной стоматологии «Мелисса» и узнали, действительно ли командный подход поможет пациенту сэкономить самые ценные ресурсы — время, деньги и, что самое важное, нервы.
Анна Щанкина
главный врач клиники «Мелисса», врач-стоматолог хирург-имплантолог, терапевт, пародонтолог
Кто за что в ответе?
Анна Щанкина: Суть командной работы заключается в том, что каждый специалист отвечает за определенный вид работы: например, ортопед восстанавливает жевательную и эстетическую функции полости рта, хирург общей практики удаляет зубы, детский стоматолог работает над прикусом и его восстановлением после смены молочных зубов, терапевт-эндодонтист занимается каналами, удалением нервов и лечением зубов, а хирург-имплантолог специализируется на установке имплантов и костных операциях. Важно, чтобы звенья в этой цепи не перемешивались: врачи не должны брать на себя весь возможный функционал при работе с пациентами.
Находясь в одних руках, пациенту не удастся получить полноценную и грамотную помощь. Врач не может знать все, и на своем личном опыте я поняла, что схема «успеть везде и сразу» в стоматологии точно не работает. У меня есть сертификаты и хирурга, и терапевта, и детского стоматолога, и ортопеда. В свое время, когда я работала на себя в арендуемом кабинете, старалась вести общие приемы. Тогда, к слову, просто не было специалистов, которым я могла бы передать своих пациентов. Но я вовремя поняла, что нужно постепенно отходить от любых видов работ и брать только те задачи, которые являются моими основными и профильными.
Борьба за результат
Анна Щанкина: В командной работе важно, чтобы сотрудники были открыты: уже на моменте собеседования, если я понимаю, что человек не может ответить на элементарные вопросы и честно рассказать о своих ошибках и достоинствах, то я сразу делаю для себя пометку. Для меня ценно, когда специалист ставит перед собой первостепенную задачу — помочь пациенту, а только после — заработать деньги. И, конечно, специалисты должны уметь грамотно подавать информацию, доступно и понятно объяснять пациенту, для чего нужна та или иная манипуляция.
Мне важно, чтобы врачам клиники можно было доверять. Часто к нам обращаются люди после неудачных поисков «своих» специалистов: где-то им некорректно поставили пломбу и спровоцировали жуткие мигрени, где-то — некачественно сделали протез. Мы начинаем глубоко разбираться в каждой из проблем. За результатами исследований наблюдает не один доктор — минимум три специалиста. Здесь уже идет борьба за качество, за правильность, за надежность, за результат.
Главное — время
Анна Щанкина: Главный плюс такого комплексного и командного подхода в том, что мы можем выявить проблему и решить ее максимально оперативно. Удобно, когда в клинике работают практически все специалисты, которые могут помочь на любом этапе лечения. Пациентов успокаивает, когда мы говорим, что прием у врача будет проходить в соседнем кабинете, а не на другом конце города.
Сегодня в 90 процентах случаев пациенту требуется именно комплексный подход в лечении. Со здоровыми зубами люди не приходят к стоматологу: зачастую одну проблему сопровождает вторая, третья, четвертая… Да, и в нашей практике бывает, что изначально пациенты отказываются от комплексного подхода в лечении. Они обосновывают это тем, что у них «всего лишь болит зуб, и им ничего больше не нужно». Но в 95 процентах случаев эти пациенты возвращаются к нам, чтобы пройти осмотр еще и у смежных специалистов. Только так получится составить полную клиническую картину и комплексно помочь.
Радует, что большинство клиник в Самаре уже перешли на аналогичную систему работы. Стоматология в этом плане прогрессирует и развивается.
Необходима ли командная работа, когда речь идет о лечении зубов у детей и подростков? Уменьшается ли риск ошибок при таком подходе? И важно ли врачу быть в контакте не только с пациентом, но и с другими специалистами? Задали эти и многие другие вопросы стоматологу общей практики и детскому стоматологу Сабине Насыровой, врачу-стоматологу общей практики Элшоду Кадырову и врачу-стоматологу терапевту-ортопеду Антону Каменскому.
Для самых маленьких
Сабина Насырова
стоматолог общей практики, детский стоматолог
Основные задачи врача стоматолога — обеспечить здоровье полости рта, восстановить функцию, эстетику, создать красивую улыбку. Это особенно важно, как бы ни казалось странным, на детском приеме. Зубы участвуют не только в процессе жевания — улыбка является одной из составляющих социальной адаптации в обществе и уверенности в себе. Важнее лечения — профилактика заболеваний. Тут-то и понимаешь, что одного без другого не бывает! Все имеет свое начало — первоисточник и предвестник. Здесь на первый план и выходит комплексное лечение. Комплексный подход необходим для поиска этих первоисточников, поиска методов лечения зубов и сохранения функционала зубочелюстной системы, методов восстановления утраченных зубов. А что еще важнее: комплексный подход помогает предотвращать возникновение стоматологических заболеваний.
Грамотно используя коллективный подход, нам удается справиться с ситуациями любой сложности, принять правильное решение. Наша задача — свести количество приемов пациента к минимуму с максимальным достижением результата. Работая сообща с врачами смежных специальностей, легче донести до пациента, что на любое заболевание необходимо смотреть с разных сторон. Полечить зуб можно, но вот будет ли он функционировать в будущем — тот еще вопрос. Комплексный подход помогает разобраться в этом вместе с пациентом, послушать мнение других врачей, взвесить все «за» и «против», сэкономить не только деньги пациента, но и важные его ресурсы — время и внимание, терпение и силы.
Риск ошибки — минимален
Элшод Кадыров
врач-стоматолог общей практики
Лично я вижу в командной работе несколько преимуществ, первое из которых — действительно качественное лечение. Как говорится, одна голова хорошо, две — лучше, а когда их пять и более — прекрасно. Работая в команде, мы снижаем риск ошибок при постановке диагноза и проработке плана лечения. Каждый специалист выполняет именно те задачи, в которых он мастер, постоянно самосовершенствуется и старается достичь идеала в своей работе.
Немаловажно, что благодаря командной работе здорово сокращаются сроки, за которые будет оказано лечение и достигнут результат. Мы всегда помним, что время — это самый ценный ресурс.
Работа на результат
Антон Каменский
врач-стоматолог, терапевт-ортопед
Грамотно сделанная работа — это всегда про работу целой команды. Здесь каждый специалист занимается своей узкой специальностью. Так, если взять операцию по установке имплантата — все начинается с этапа планирования: ортопед и хирург-имплантолог совместно планируют позицию и расположение имплантата. В случае, если необходимо пролечить соседние зубы, то пациент направляется к стоматологу-терапевту. Только работая в команде, можно сделать достойную — эстетически и функционально — работу.
В командной работе, конечно, важно добиться взаимопонимания: каждый специалист должен позаботиться о том, чтобы донести до коллеги всю информацию по пациенту и конкретной клинической ситуации для принятия верного решения. Информация может быть преподнесена любым понятным для другого специалиста способом. Также в командной работе собирается консилиум для обсуждения и составления плана лечения. Наши врачи работают вместе на результат.
Фото: Дарья Мищенко
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