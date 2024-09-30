Специалисты клиники «Мелисса» о командной работе, поддержке и комплексном подходе

Кто за что в ответе?

Анна Щанкина: Суть командной работы заключается в том, что каждый специалист отвечает за определенный вид работы: например, ортопед восстанавливает жевательную и эстетическую функции полости рта, хирург общей практики удаляет зубы, детский стоматолог работает над прикусом и его восстановлением после смены молочных зубов, терапевт-эндодонтист занимается каналами, удалением нервов и лечением зубов, а хирург-имплантолог специализируется на установке имплантов и костных операциях. Важно, чтобы звенья в этой цепи не перемешивались: врачи не должны брать на себя весь возможный функционал при работе с пациентами.

Находясь в одних руках, пациенту не удастся получить полноценную и грамотную помощь. Врач не может знать все, и на своем личном опыте я поняла, что схема «успеть везде и сразу» в стоматологии точно не работает. У меня есть сертификаты и хирурга, и терапевта, и детского стоматолога, и ортопеда. В свое время, когда я работала на себя в арендуемом кабинете, старалась вести общие приемы. Тогда, к слову, просто не было специалистов, которым я могла бы передать своих пациентов. Но я вовремя поняла, что нужно постепенно отходить от любых видов работ и брать только те задачи, которые являются моими основными и профильными.

Борьба за результат

Анна Щанкина: В командной работе важно, чтобы сотрудники были открыты: уже на моменте собеседования, если я понимаю, что человек не может ответить на элементарные вопросы и честно рассказать о своих ошибках и достоинствах, то я сразу делаю для себя пометку. Для меня ценно, когда специалист ставит перед собой первостепенную задачу — помочь пациенту, а только после — заработать деньги. И, конечно, специалисты должны уметь грамотно подавать информацию, доступно и понятно объяснять пациенту, для чего нужна та или иная манипуляция.

Мне важно, чтобы врачам клиники можно было доверять. Часто к нам обращаются люди после неудачных поисков «своих» специалистов: где-то им некорректно поставили пломбу и спровоцировали жуткие мигрени, где-то — некачественно сделали протез. Мы начинаем глубоко разбираться в каждой из проблем. За результатами исследований наблюдает не один доктор — минимум три специалиста. Здесь уже идет борьба за качество, за правильность, за надежность, за результат.

Главное — время

Анна Щанкина: Главный плюс такого комплексного и командного подхода в том, что мы можем выявить проблему и решить ее максимально оперативно. Удобно, когда в клинике работают практически все специалисты, которые могут помочь на любом этапе лечения. Пациентов успокаивает, когда мы говорим, что прием у врача будет проходить в соседнем кабинете, а не на другом конце города.

Сегодня в 90 процентах случаев пациенту требуется именно комплексный подход в лечении. Со здоровыми зубами люди не приходят к стоматологу: зачастую одну проблему сопровождает вторая, третья, четвертая… Да, и в нашей практике бывает, что изначально пациенты отказываются от комплексного подхода в лечении. Они обосновывают это тем, что у них «всего лишь болит зуб, и им ничего больше не нужно». Но в 95 процентах случаев эти пациенты возвращаются к нам, чтобы пройти осмотр еще и у смежных специалистов. Только так получится составить полную клиническую картину и комплексно помочь.

Радует, что большинство клиник в Самаре уже перешли на аналогичную систему работы. Стоматология в этом плане прогрессирует и развивается.