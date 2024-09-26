Как вернуть зубам ослепительную белизну? Отвечают Ирина Ларионова, Тогрул Сеидов и Любовь Поветкина

Власть в городе захватили сверкающие белизной улыбки. Для всех, кому не хочется хмуро стоять в стороне, мы заручились поддержкой опытных самарских стоматологов, которые рассказали, как вернуть зубам ослепительную белизну, какие безопасные и эффективные способы отбеливания предлагает самарская стоматология.
Тогрул Сеидов
Основатель клиники Art Dental Gallery
Чтобы осветлить зубы и добавить улыбке свежести, мы используем две программы: ZOOM4 и Amazing White. Обе процедуры эффективны, безболезненны и используют в качестве «активного» элемента отбеливающий гель, который активируется холодным светом, но отличаются друг от друга процентным содержанием отбеливающих компонентов, за счет которых происходит устранение пигмента из тканей зуба, что позволяет отбелить эмаль на несколько тонов. После окончания процедуры отбеливания мы обязательно даем все необходимые рекомендации по дальнейшему уходу за зубами, включая те случаи, когда требуется домашнее отбеливание для более длительного сохранения эффекта.
Ирина Ларионова
главный врач стоматологической клиники «Дент-Арт»
Отбеливание зубов всегда будет популярным запросом, потому что красивая белоснежная улыбка — отличительный признак здоровья, благополучия и респектабельности современного человека. Это главная причина, которая побуждает ведущих производителей выпускать все более совершенные программы отбеливания зубов, повышая их безопасность и результативность. В нашей клинике мы используем профессиональную программу отбеливания зубов Philips ZOOM! WhiteSpeed, которая основана на принципе вытеснения пигмента с помощью активного кислорода и гарантирует длительный эффект. Программа подразумевает два этапа: подготовку губ и десен, которые закрывают защитной пленкой, и нанесение специального отбеливающего геля, который в синергии с солнечным светом бережно воздействует на зубы, придавая им белоснежный цвет и устраняя темные пятна. Кроме этого, гель заполняет дефекты и царапины на эмали зубов, образуя структурный компонент эмали, уменьшая чувствительность зубов и снижая риск развития кариеса. Нанесение геля повторяют три раза, длительность каждой сессии – пятнадцать минут, а после сеанса мы проводим фторирование зубов, чтобы укрепить их структуру и снизить чувствительность. После этого можно отправляться домой, сверкая белоснежной улыбкой.
Любовь Поветкина
детский и взрослый стоматолог клиники «Экспертная стоматология Доктора Маркова»
Вернуть естественный и натуральный цвет своим зубам помогает профессиональная гигиена: она избавляет от зубного налета, который придает зубам желтый и коричневый окрас и – при регулярном использовании – помогает экономить на лечении зубов. А для того, чтобы добавить зубам яркости и белизны, необходимо прибегать к процедуре отбеливания. Нужно просто не забывать главное правило отбеливания: оно должно проводиться строго под руководством грамотного специалиста с медицинским образованием, который поможет подобрать формат, который подходит вам больше всего: кабинетный, домашний или комбинированный. Как показывает практика, всех, кто пренебрегает главным правилом, ждут разнообразные осложнения, которые обнуляют смысл погони за экономией и веру в маркетинговые уловки. Кстати, отбеливающие пасты – это тоже маркетинговая уловка. Эти пасты не отбеливают! Просто в них содержится большое количество абразива, который нещадно полирует зубы, после чего они становятся намного «слабее» и чувствительнее. Настоятельно не рекомендую пользоваться такими пастами на постоянной основе!
Фото: Архивы пресс-служб
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