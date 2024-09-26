Как вернуть зубам ослепительную белизну? Отвечают Ирина Ларионова, Тогрул Сеидов и Любовь Поветкина

детский и взрослый стоматолог клиники «Экспертная стоматология Доктора Маркова»

Вернуть естественный и натуральный цвет своим зубам помогает профессиональная гигиена: она избавляет от зубного налета, который придает зубам желтый и коричневый окрас и – при регулярном использовании – помогает экономить на лечении зубов. А для того, чтобы добавить зубам яркости и белизны, необходимо прибегать к процедуре отбеливания. Нужно просто не забывать главное правило отбеливания: оно должно проводиться строго под руководством грамотного специалиста с медицинским образованием, который поможет подобрать формат, который подходит вам больше всего: кабинетный, домашний или комбинированный. Как показывает практика, всех, кто пренебрегает главным правилом, ждут разнообразные осложнения, которые обнуляют смысл погони за экономией и веру в маркетинговые уловки. Кстати, отбеливающие пасты – это тоже маркетинговая уловка. Эти пасты не отбеливают! Просто в них содержится большое количество абразива, который нещадно полирует зубы, после чего они становятся намного «слабее» и чувствительнее. Настоятельно не рекомендую пользоваться такими пастами на постоянной основе!