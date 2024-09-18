Почему важна профилактическая гигиена полости рта? Отвечает Юлия Хвалева

Почему профилактическая гигиена полости рта – это важная процедура, которой не стоит пренебрегать? Специально для Собака.ru на этот вопрос ответила Юлия Хвалева – одна из самых востребованных стоматологов-терапевтов Самары

«Почему важно регулярно приходить на профилактическую гигиену полости рта? Потому что, даже у тех, кто регулярно чистит – два раза в день! – зубы в домашних условиях, используя подобранную индивидуально зубную щетку и пасту, флосс, ирригатор и скребок для языка, рано или поздно образуется зубной налет. Сначала мягкий, а потом, после минерализации слюной, твердый. И в домашних условиях этот твердый зубной налет – или зубной камень – убрать практически невозможно. А так как этот зубной налет служит отличной средой для развития бактерий, которые кроме всего прочего являются причиной неприятного запаха изо рта, кровоточивости тесен и развития кариеса, рекомендуется записываться на профигиену полости рта раз в полгода. А еще зубной камень образуется над и под десной, отодвигая ее: если не делать чистку, очень быстро образуется заболевание десен, которое называется парадонтит.

Пациентам с мастовидными протезами, коронками и имплантами стоит обратить особое внимание на профилактическую гигиену полости рта: их зубы требуют более тщательного ухода, который трудно обеспечить в домашних условиях. А если пренебрегать профилактикой, под конструкциями может образоваться воспаление, которое приведет к отторжению имплантов или развитию кариозного процесса под коронками.

Пациентам с брекет-системами, которые мешают тщательно вычистить зубы, рекомендуется чаще записываться на профилактическую гигиену полости рта: раз в три-четыре месяца. Курильщикам и любителям крепкого чая и кофе тоже не обойтись без профгигиены. А еще ее обязательно делают перед отбеливанием, чтобы очистить зубы от налета, который может препятствовать отбеливающему составу. Кроме этого не стоит забывать, что профилактическая гигиена полости рта не только делает зубы на тон светлее, но и помогает обнаружить кариес на самой ранней стадии!»