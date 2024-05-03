Анна Щанкина: «Я всегда понимала, что буду в медицине, а все остальное – просто промежуточные этапы и моменты»

А при каких обстоятельствах случился трансфер Саратов – Самара?

Все началось с несчастной любви! Я несколько лет встречалась с военным медиком, а когда я заканчивала институт, его перевели в Москву. Денег на переезды и перелеты у нас не было, какое-то время мы болтали по телефону, а потом страсть сама собой сошла на нет. И вот, сижу я без любви и без работы, и подруга, с которой мы снимали квартиру, решила, что мне пора развеяться, и вытащила меня в кафе. На роллы, у которых тогда был статус вау-еды! А в кафе к нам подсел парень с соседнего столика. Он когда стул спинкой к столу повернул, чтобы сесть, я еще подумала: «Наглый какой, ты посмотри!» В общем, слово за слово, разговорились. Помню только, что мы в ту ночь все саратовские кафе и рестораны объехали и я никогда так не смеялась. А когда утром стали телефонами обмениваться, выяснилось, что он с друзьями из Самары приехал в командировку. Честно говоря, я даже не думала, что из этого знакомства что-то вырастет, но Евгений – мой будущий муж, к слову – позвонил в тот же день. С тех пор мы много и часто созванивались, он в Саратов приезжал, а однажды даже предложил поехать вместе на Кавказ, чтобы я его с мамой познакомила: у него командировка была в те края. Почему бы и нет? Я всегда была легка на подъем! Правда, маме я его тогда не показала, а через год я закончила интернатуру и встал вопрос о будущем: и моем, и нашем. В Саратове мне оставаться не хотелось, потому что я для себя перспектив в этом городе не видела, а от Евгения я услышала, что в Самару он меня пригласить пока не может. Я долго думать не стала: собрала вещи и отправилась в Минеральные Воды, где у моих друзей была клиника. Тем более, что они меня ждали: я у них практику проходила неоднократно.

То есть работать вы начали на Кавказе?

Нет, работать я начала в Саратове. И это интересная история: на четвертом курсе я начала искать работу в медицине, но без законченного образования тогда никуда не брали даже ассистентом. Тогда я кое-как устроилась в травмпункт санитаркой: две ночи работаю, а две отдыхаю. Три месяца я в восемь вечера приходила на работу, в восемь утра уходила в институт, а заплатили мне примерно семь тысяч рублей, хотя обещали шесть в месяц. Знаете, медицинская практика – это здорово, но деньги мне тогда были нужнее. Поэтому из травмпункта я ушла, и мы с подругой устроились официантками в казино в самом крутом саратовском клубе «Арс»: работали с ней ночные смены после института. Приходишь после работы, ноги гудят, и только таз с холодной водой спасает. Зато зарабатывали прилично: с первой зарплаты сразу купила себе тушь и тональный крем Maybelline, о которых тогда мечтала. И была самой счастливой девушкой оттого, что сама себе заработала на косметику. А потом в моей жизни случился крутой поворот: работая на банкете, я – совершенно случайно – познакомилась с владельцем клуба, который очень удивился, что студентка медицинского института работает у него в казино официанткой и предложил зайти к нему офис на разговор. А на следующий день я получила предложение, от которого не смогла отказаться: оказалось, Дмитрий Михайлович владеет не только ночным клубом, но и сетью стоматологических клиник «Практик». И он предложил мне – под свою ответственность - ассистировать в этой клинике. Разумеется, я не стала отказываться! Прошло полтора месяца, я ассистирую в «Практике», получаю полезный опыт, а вот денег не получаю. Поэтому я потихонечку начинаю снова работать в казино – меня там до бармена повысили. И, разумеется, я снова столкнулась там с Дмитрием Михайловичем. «Ты что тут делаешь?» «Деньги зарабатываю, потому что не хочу у мамы на шее сидеть!» В общем, на следующий день он назначил мне оклад в двадцать тысяч, а через год мне разрешили начать прием на своих знакомых. Так что, в интернатуре я уже была официально устроенным доктором и вела полноценный прием в детской стоматологии «Практик», потому что во взрослой мест не было. А когда я уезжала из Саратова в Минеральные Воды, у меня было два с половиной года официального стажа работы.

А что заставило вас оставить Кавказ и приехать в Самару?

Уезжая в Минводы, я спланировала свою карьеру так: поработаю немного в клинике у друзей, а потом открою свою! Кстати, из Саратова меня очень не хотели отпускать: тысячу раз предложили подумать хорошенько, а потом предупредили, что будут ждать меня всегда и я смогу вернуться в любой момент. Это приятно было. На Кавказ я приехала в январе, и у меня там все сразу пошло хорошо: с первого месяца плотная запись и условия работы прекрасные. Так я доработала до 8 марта, когда меня, как молодого специалиста, оставили дежурным доктором в клинике. Прихожу на прием, сажусь и вдруг – не поверите! – по спине дрожь буквально и в жар бросило. Поворачиваюсь, а в дверях Евгений стоит: «Собирайся, я за тобой!» Я, конечно, удивилась немного, потому что, когда мы попрощались в Саратове, я все контакты оборвала. Потому что нет, значит нет. Но он рассказал, что уже был у мамы и попросил руки и сердца, уладил все вопросы с моим руководством, и я согласилась отправиться в Самару: мы отправились в путь 10 марта 2011 года. С тех пор я здесь.

Признайтесь, вам никогда не хотелось остаться барменом?

Даже в мыслях не было! Я всегда понимала, что буду в медицине, а все остальное - просто промежуточные этапы и моменты.