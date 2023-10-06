Спаси и сохрани: советы практикующих стоматологов

В честь Всемирного дня улыбки попросили стоматологов рассказать, как себя вести, чтобы сохранить ее – улыбки – красоту, как можно дольше.

Сегодня можно улыбаться не только потому, что закончилась рабочая неделя, а потому, что весь мир отмечает день улыбки. В честь этого праздника, пристали с вопросами к стоматологам, что делать, чтобы сохранить красоту своей улыбки подольше. И получили весьма интересные ответы.

Елена Алексанян, врач-стоматолог, терапевт и пародонтолог в клинике Dent Art:

«Попробую ответить на вопрос, как сохранить улыбку, в стиле Дяди Федора, то есть философски: чтобы сохранить что-то, нужно создать условия для его сохранения - временные, пространственные и физические. И принять на себя ответственность за сохранность. Проще говоря: принять неизбежность рутины, дисциплины и финансовых вложений. А как иначе? Красота требует жертв!»

Тогрул Сеидов, врач-стоматолог и основатель клиники Art Dental Gallery:

«Почему-то главным врагом улыбки многие считают сахар и сладости, в которых он содержится. На самом деле, причиной кариеса может быть некачественная гигиена, генетика и даже состав лекарств, которые вы принимаете. Поэтому, мой совет для всех, кто хочет дарить миру свою красивую улыбку, простой: почаще записывайтесь на прием к своему стоматологу. В идеале приемы должны быть регулярными – это поможет предотвратить множество заболеваний или «победить» их на ранней стадии».



