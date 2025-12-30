Наталия Харитонова: «Моя задача – показать, что эмоции нельзя прятать и «хоронить» на дне, иначе рано или поздно они просто взорвутся»

С чего началось ваше увлечение когнитивной психологией?

Все началось с моих наблюдений в процессе подбора персонала: я заметила, что все по-разному реагируют на успех. Есть те, кто горит своим делом, добивается отличных результатов, но в какой-то момент резко становится раздражительным. Словно подменили человека! Мне стала интересна причина, и я решила изучить этот вопрос. Тем более что я и за собой замечала эти всплески раздражения, когда вдруг начинала злиться на то, что никогда раньше не вызывало у меня негативных эмоций. И получилось так, что эта тема превратилась в одно из основных направлений моей деятельности: сегодня я занимаюсь экологичной профилактикой эмоционального выгорания и практикую различные форматы арт-терапии.

Удалось ли в процессе изучения и обучения найти ответ на вопрос, почему люди неожиданно становятся злыми?

Да! Одна из причин – отсутствие эффекта поддержки. Такого, знаете, как в детстве: всем хочется услышать от кого-то: «Вижу, как ты устал, и понимаю, как тебе тяжело! Садись, я тебе чаю налью!» И неважно, что мы уже давно не дети: все равно в какие-то моменты мы становимся уязвимыми. Все эти экзистенциальные кризисы, переоценка ценностей и прочие нюансы – у каждого в жизни наступает момент, когда становится сложновато. Тем более что внутренний критик у всех у нас работает прекрасно, а вот вакансия внутреннего поддержателя – поддерживающей фигуры, как говорят психологи – чаще всего открыта. Плюс многим мешает эта установка: «Если будешь хорошо работать и все делать правильно, тебя обязательно заметят!» Потому что порой случается так, что никто, конечно, ничего не замечает, и это может привести кого-то к внутреннему конфликту.

Получается, все начинается с детства, правильно?

Абсолютно! У каждого из нас есть не только внутренний взрослый, но и внутренний ребенок, который всегда будет с нами. А если учесть, что наши принципы и основы мировосприятия формируются в детстве, легко понять, какое влияние оказывает на людей их «детская часть». Так что одна из моих задач – это развитие внутреннего взрослого, который будет поддерживать, одобрять, помогать справляться с эмоциями и осознавать потребности «детской части». Это важно – открыть человеку доступ к бесконечному источнику энергии, которая хранится в этой «детской части», и наладить контакт со своим «внутренним» ребенком, потому что это источник счастья и радости. Посмотрите на детей: их источник жизни – это интерес и энергия.

Сложно ли заставить взрослого человека снять условный галстук и побыть немножечко собой – без маски?

Для кого-то это в принципе невозможно. Для кого-то нужно время, чтобы научиться расслабляться. Для кого-то нужно подобрать «правильный» формат, потому что мы же разные все: кинестетики, визуалы, аудиалы и так далее. Обычно я использую различные игровые психологические платформы, которые помогают решать важные проблемы в игровой форме и обеспечивают эффект вовлечения: вроде бы просто в настольную игру играем, а на самом деле проходит серьезная работа, которая помогает многим открыться. Иногда даже то, что удалось просто запустить механизм осознания того, что нужны перемены – уже прекрасный результат. Когда становится понятно, что потребность в работе над собой есть, но страх еще держит. Моя задача – показать, что эмоции нельзя прятать и «хоронить» на дне, иначе рано или поздно они просто взорвутся. Я стараюсь научить людей проживать их без вреда для себя и окружающих. Хочется погрустить? Давайте погрустим, осознаем ценность и будем двигаться дальше!

Последний вопрос: что дает вам эта помощь людям в поиске баланса между взрослым и детским?

Я чувствую особую ценность в общении с людьми, способными на поддержку, искреннее сочувствие и честность. И мне важно знать, что я тоже могу вносить свой вклад в появление таких людей вокруг. Мне хочется, чтобы мир становился добрее, потому что жизнь в добром мире открывает в человеке его лучшие стороны.