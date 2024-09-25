Как стать идеальным оратором? Отвечает Катя Кажаева

В рамках новой рубрики «Нетайный советник» Собака.ru щедро раздает полезные советы от практикующих экспертов в различных сферах. Сегодня тренер по речи в творческой лаборатории «Драмкружок» Катя Кажаева расскажет о том, как подготовиться к выступлению перед аудиторией, чтобы сразить ее – аудиторию – чистотой мысли и уверенностью.

«Каждое публичное выступление или собеседование вызывает волнение. Мы переживаем, как нас воспримут, и часто испытываем стресс. Но уверенность — это не только в том, что вы говорите, но и в том, как вы это делаете и как вы себя чувствуете. Подготовка поможет вам звучать убедительно и спокойно. Но, подготовка к публичному выступлению или собеседованию — это не только работа над текстом, но и над своим состоянием. Чем больше внимания вы уделите телу, голосу и психологической подготовке, тем легче вам будет звучать уверенно и чувствовать себя спокойно. Вот несколько шагов, которые помогут настроиться морально и физически.

Работа с телом: прислушаемся к подсказкам

Когда мы волнуемся, тело само подсказывает, что может ему помочь — плечи поднимаются к ушам, мышцы напрягаются, живот сжимается. Вместо того чтобы игнорировать эти сигналы, лучше использовать их. Напрягите всё тело, включая лицо, и удерживайте напряжение несколько секунд. Затем расслабьтесь и встряхните руки и ноги. Повторите это упражнение три раза. Оно поможет снять напряжение и вернуть телу баланс.

Дышите и не паникуйте

Дыхание — один из самых эффективных способов успокоиться. Но, когда волнение на пределе, концентрация на дыхании может усилить тревогу. Вместо этого стоит попробовать «продышать» своё тело. Представьте, что каждый выдох проходит через определённую часть тела: макушку, лицо, шею, плечи. Это поможет вам вернуться к телесным ощущениям и снизить уровень стресса.

Работа с речью

Подготовка — ваш главный помощник. Напишите ключевые тезисы, чтобы иметь опору, и держите их под рукой. Если это собеседование, обязательно продумайте сложные вопросы, которые могут вас смутить, и подготовьте ответы. Эта подготовка снизит страх перед неожиданностями.

Уверенный голос

Итак, вы уже на месте, но чувствуете, что голос звучит напряжённо, попробуйте зевнуть несколько раз. Это простое действие расслабляет мышцы гортани и растягивает небо, делая голос мягче и глубже. Пара таких зевков — и ваш голос будет звучать естественно и уверенно.

Контакт с аудиторией

Один из лучших способов справиться с волнением — это контакт с людьми. Когда вы смотрите в глаза, отслеживаете реакции слушателей, ваше волнение уходит на второй план. Взаимодействие с аудиторией помогает вам переключиться с внутренних тревог на живое общение, делая вас более уверенным и убедительным».