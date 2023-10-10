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Психология

Горшочек, вари!

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В честь совпадения Дня каши и Дня психического здоровья, «Собака.ru» собрала любимые каши тех, кто заботится о психическом здоровье окружающих.

Решили отметить двойной праздник – День каши + День психического здоровья – подборкой любимых каш самарских психологов. Приятного аппетита и будьте, пожалуйста, здоровы!

Елена Зоткина, преподаватель кафедры психологии развития Самарского университета, член Совета Арт-терапевтической ассоциации, клинический психолог и обучающий личный терапевт ППЛ.
 «Моя любимая каша — тыквенная с рисом. Иногда с добавлением пшена. Она мне нравится по вкусу, но, если опустить описание всех полезных свойств тыквы и ее чудесного воздействия на организм, думаю, что моя любовь к ней гораздо глубже. Она уходит корнями в семейные истории. Во-первых, это была любимая каша моей бабушки, которую я очень любила. Во-вторых, ее виртуозно готовит мой любимый муж, которого научила его бабушка. Для меня это история про заботу и любовь, про тепло и семейственность».

 

Елена Строганова, практикующий семейный психолог
«Откровенно говоря, я совершенно не люблю кашу. Однако, я с удовольствием готовлю и ем запеканки и пироги из круп: например, много лет готовлю манник с изюмом, очень нежный и вкусный десерт. Рисовые пудинги я тоже люблю. Но самое вкусное —- это запеканка из жирной рыбы с рисом и яйцами: готовится легко, а выглядит очень празднично».

 

Александра Ермолаева, педагог-психолог, подростковый психолог и профориентолог
«Моя любимая каша — пшеничная. В детстве очень любила, когда ее давали в столовке в летних лагерях, а дома такую не варили. Поэтому я долго не знала, как она называется и из чего ее варят А теперь готовлю ее сама, хотя никто, кроме меня в семье ее не ест».

 

 

Сергей Астраханцев, практикующий психолог, консультант по семейным отношениям
«Моя любимая каша – жидкая манная каша. Это вкус из детства, с которым у меня связаны теплые и добрые воспоминания. А из взрослых пристрастий: подсоленная овсяная каша с яйцом пашот».


 

Фото: Личные архивы

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