Протеиновое все!

Сегодня мир охватило абсолютное помешательство на белке: протеиновые батончики уничтожают обычные сладости, в супермаркетах появились — внимание! — белковая вода, протеиновая колбаса и супербелковый творог, а адепты ЗОЖа высчитывают граммы протеина в каждом приеме пищи.
Белок стал главным символом молодости, стройности и долголетия. Но где проходит грань между пользой для мышц и перегрузкой организма? Может ли белок вызвать рак? И как не стать жертвой маркетинга? Собака.ru собрала консилиум из авторитетных экспертов, чтобы разложить все по полочкам (и по белковым тарелочкам!) в самом обсуждаемом тренде года.
Лилия Хаматнурова, заведующая поликлиническим отделением клиники «Мать и дитя», врач общей практики (семейный врач), врач-гастроэнтеролог, ассистент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО «СамГМУ»
Существуют ли внешние симптомы того, что наши внутренние «фильтры» уже не справляются с протеиновой диетой, или этот процесс протекает бессимптомно до критической точки?
Высокобелковые диеты дают серьезную нагрузку на печень и почки. Мнение, что сбой происходит внезапно, верно лишь отчасти: боль появляется поздно, но ранние маркеры перегрузки существуют.
Из-за распада аминокислот растет уровень аммиака. Печень и почки не успевают выводить шлаки, что проявляется внешне. Среди ранних признаков — аммиачный или кетоновый запах изо рта, тяжелые запоры и вздутие из-за нехватки клетчатки, пенистая моча, ее потемнение, кожный зуд, постоянная жажда, а также хроническая усталость и «туман в голове».
Чтобы не пропустить скрытые проблемы, раз в несколько месяцев на высокобелковой диете стоит сдавать базовые анализы: биохимию крови (мочевина, креатинин, мочевая кислота, АЛТ, АСТ, билирубин), общий анализ мочи и проверять скорость клубочковой фильтрации (СКФ).
А насколько наш ЖКТ вообще готов усваивать добавленный протеин? Есть ли разница между белком из стейка и из ПП-коктейля?
Клинические рекомендации рассматривают протеиновые коктейли как нутритивную поддержку, а не замену еде. Базу нужно закрывать обычной едой. Стейк или курица несут в себе матрикс из железа, цинка, витаминов B12 и волокон, которых лишен порошок. Гайдлайны одобряют искусственный белок лишь в двух случаях: в спорте (когда трудно съесть нужный объем) или по показаниям при истощении.
Золотой стандарт — получать из цельной еды не менее 80% нормы белка, а на долю коктейлей оставлять не более 20%. Цельная пища поддерживает микробиоту и моторику, тогда как избыток жидких изолятов может нарушить секрецию желудка.
Если сравнить стейк и коктейль, их влияние кардинально различается. Стейк требует долгого пережевывания и расщепления, его усвоение тянется 3–5 часов. Организм получает стабильный приток аминокислот, долгое насыщение и массу микроэлементов.
Протеиновый коктейль — это стремительный «аминокислотный душ». Он очищен от оболочек, минует желудок и уже через 30–60 минут дает мощный, но кратковременный всплеск аминокислот в крови. Это незаменимо сразу после тренировки, но сытости надолго не даст. То есть мясо работает как стабильная капельница, а коктейль — как экстренная подзарядка.
Тема «белок и рак» пугает многих. В каких случаях белковая диета может стать триггером для опасных процессов?
Сам по себе белок — не канцероген, он жизненно необходим для клеток и иммунитета. Но диета может навредить, если нарушены три фактора: источник белка, способ готовки и исходное здоровье.
Онкогенный риск связан не с протеином как таковым, а с избытком красного и переработанного мяса (сосисок, колбас, бекона), особенно при жарке на сильном огне. Хронический перебор животного белка повышает гормон ИФР-1, который стимулирует деление клеток. А дефицит клетчатки усугубляет ситуацию, лишая кишечник защиты и провоцируя воспаления.
Светлана Стулова, кандидат медицинских наук, доцент, акушер-гинеколог высшей категории, врач УЗИ, специалист по медицине здоровья и долголетия, клиники «Нью Лайф»
Известно, что избыток белка стимулирует рост и деление клеток: с одной стороны, это помогает растить мышцы, а с другой — ускоряет старение. Получается, увлекаясь протеином ради молодости, мы только приближаем старость?
Потребление белка в высоких дозах — особенно животного происхождения! — действительно может быть опасным. Но здесь всегда нужно учитывать так называемый возраст-зависимый эффект.
Обратимся к крупным исследованиям 2014 года: в группе людей от 50 до 65 лет с высоким потреблением белка общая смертность оказалась выше примерно на 75%, а риск смерти от онкологических заболеваний — примерно в четыре раза за 18 лет наблюдения по сравнению с группой с низким потреблением белка. Эти связи ослабевали или исчезали, если белок был растительного происхождения. А вот для людей старше 65 лет ситуация меняется на противоположную: высокая белковая нагрузка идет им только на пользу. В этом возрасте достаточный уровень белка снижает риски саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы.
Существует теория, что для долгожителей предпочтительнее именно растительные источники белка: они якобы мягче воздействуют на организм и не перегружают сосуды. Действительно ли животный белок так опасен или это очередной фуд-миф?
Пытаться разделить белки на «абсолютно полезные растительные» и «смертельно опасные животные» — это действительно популярный фуд-миф. Крупные научные исследования последних лет (в частности, 2020 и 2024 годов) доказывают, что все устроено гораздо тоньше и интереснее.
В ряде крупных исследований растительный белок показал более выраженную положительную связь со здоровым старением. Для животного белка результаты оказались менее однозначными: в одних исследованиях положительная связь была слабее, а в других её не обнаружили. Поэтому важно учитывать, из каких продуктов мы получаем белок. Речь точно не идет о переработанных мясных деликатесах или зажаренном до корочки красном мясе. Если качество кулинарной обработки нейтральное, например, тушение или запекание, то животный белок как источник незаменимых аминокислот работает только в плюс. Исключать его из рациона точно не стоит — он важен для здоровья так же, как и растительный.
Какова реальная суточная норма белка для человека, который в 70 лет хочет жить в активном теле? И можно ли отследить тот момент, когда полезная поддержка организма превращается в токсичный перегруз для почек и печени?
Согласно рекомендациям международной исследовательской группы PRO-AGE, для здорового человека старше 65 лет рекомендуемое потребление составляет 1,0–1,2 грамма белка на килограмм массы тела в сутки. Если человек регулярно и активно тренируется, планку можно поднять до 1,8–2 граммов на килограмм.
Главный орган, который может испытывать повышенную нагрузку при белковом рационе, — это почки. Чтобы убедиться, что организм комфортно справляется с объемами протеина, достаточно раз в год сдавать базовую биохимию крови и отслеживать ключевые маркеры. Обращаем внимание на скорость клубочковой фильтрации, уровень креатинина и мочевины, уровень мочевой кислоты и щелочную фосфатазу.
Если эти показатели в референсной норме и у человека нет хронической болезни почек, высокая белковая нагрузка абсолютно безопасна. При этом для подбора количества белка и контроля показателей все равно необходима консультация специалиста. Однако если функция почек снижена, потребление белка придется жестко ограничить —в отдельных случаях вплоть до 0,8 грамма на килограмм массы тела в сутки.
Важный момент для возраста 70+: в старшем возрасте белок лучше получать полноценными порциями — не менее 30 граммов за один прием пищи (в среднем получается 100–150 граммов в сутки за три основных приема). Если раздробить этот объем на мелкие перекусы в течение дня, стимуляция синтеза мышечного белка может оказаться менее выраженной.
Ольга Косарева, кандидат медицинских наук, доцент, врач-эндокринолог высшей категории клиники «Нью Лайф»
Большинство протеиновых сладостей (и это не секрет!) содержат подсластители и скрытые трансжиры. Как эти добавки влияют на гормональный фон, щитовидную железу и метаболизм?
Трансжиры и искусственные подсластители бьют сразу по нескольким фронтам: они повреждают клетки и провоцируют системное воспаление. Трансжиры снижают чувствительность клеточных рецепторов к гормонам, запуская эндокринный дисбаланс.
В свою очередь, синтетические сахарозаменители создают избыточную метаболическую нагрузку и угнетают здоровую микрофлору кишечника. На этом фоне ухудшается всасывание важнейших микроэлементов, прежде всего йода — главного строительного материала для синтеза гормонов щитовидной железы.
А правда ли, что экстремальный дефицит углеводов тоже тормозит работу щитовидной железы?
Да, это чистая правда. Углеводы для нашего организма — это главное и самое доступное «топливо». Если мы резко перекрываем к нему доступ, организм (и в первую очередь головной мозг!) воспринимает это как сигнал бедствия и голода.
Чтобы выжить, тело включает режим жесткого энергосбережения. Главный регулятор скорости обмена веществ — щитовидная железа — снижает выработку активного гормона Т3. В итоге метаболизм замедляется: организм намеренно переходит в «спящий режим», чтобы тратить как можно меньше калорий.
По каким неочевидным симптомам можно понять, что гормональная система уже не справляется с белковой перегрузкой?
Белковые перегрузки с резким ограничением углеводов приводят в конечном итоге к выраженному нарушению функции органов и обмена веществ. Появляются усталость и апатия, отеки, тусклость кожи, выпадение и ломкость волос, нарушения сна, менструального цикла у женщин, снижение либидо и потенции у мужчин.
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Александр Станоев, персональный фитнес-тренер студии «ТИМ12»
Что вы думаете в тот момент, когда клиент говорит: «Я считаю каждый грамм белка»? Это про осознанность или уже про расстройство пищевого поведения?
Первая мысль: а зачем ты его считаешь? Я большой сторонник фразы: «What gets measured gets managed» (сложно управлять тем, чего ты вообще не измеряешь), поэтому я часто прошу клиентов считать калории и белок. Но обычно не потому, что хочу, чтобы они занимались этим всю жизнь. Достаточно посчитать две-три недели, чтобы понять себя.
Мы существа привычки. Буквально через пару недель человек начинает на глаз понимать, сколько примерно белка в его обычном завтраке, какие порции ему нужны, где он постоянно переедает, а где, наоборот, систематически не добирает.
Но здесь есть важнейшая граница: человек контролирует цифры или цифры контролируют его? Если он не может спокойно поужинать в ресторане просто потому, что не знает, 37 там граммов белка или 42 — вот тогда я бы уже серьезно задумался, зачем нам вообще такой уровень контроля.
Степень точности всегда зависит от цели. Хочешь быть здоровым, сильным и классно выглядеть? Не нужно маниакально взвешивать каждый грамм еды. Готовишься к соревнованиям или хочешь через шесть недель выйти на пик сухости для фотосессии? Тогда, конечно, контроль потребуется жесткий.
Измерение — это инструмент. Используй его тогда, когда он помогает, но никогда не превращай инструмент в образ жизни.
Маркетологи добавляют протеин в воду и колбасу. Что думаете об этом? И можно ли построить классное рельефное тело на обычной еде, вообще не прикасаясь к банкам со спортпитом?
Протеиновая вода, протеиновая колбаса… Мы правда немного сошли с ума? Конечно, это маркетинг чистой воды. Сегодня можно написать большими буквами HIGH PROTEIN практически на чем угодно — и продать это в два раза дороже. Раньше ровно та же истерия была с надписями FAT FREE. Просто сменился маркетинговый тренд.
При этом сам фокус на белке я считаю скорее позитивным. За последние годы люди стали глубже интересоваться питанием и наконец-то массово поняли то, о чем тренеры твердили годами: белок действительно критически важен. Если совсем просто — он строит и удерживает мышцы и отлично насыщает. Поэтому адекватное количество протеина особенно необходимо тем, кто снижает вес или меняет качество тела.
Но дальше начинается самое интересное. Нужен ли для красивого рельефа порошок из банки? Нет. Вообще нет! Можно спокойно набрать весь необходимый белок из обычной тарелки.
Мне очень нравится английское слово supplement — «добавка». Не основа рациона. Не магический порошок. Просто дополнение. Если ты добираешь белок из обычной еды — супер, тебе ничего не нужно докупать. А если ты занят, у тебя плотный рабочий график и вечером ты понимаешь, что до нормы не хватает 30 граммов — выпил шейк и побежал дальше по делам. Протеин выигрывает не потому, что он волшебный. Он выигрывает исключительно потому, что он удобный.
И если завтра появится протеиновая гречка с протеиновой водой и протеиновой вилкой в комплекте — я уже даже не удивлюсь!
Смертельно ли съесть порцию углеводов после шести вечера, и почему фитнес-мир до сих пор молится на связку «курица + гречка»? В чем ваш секрет баланса?
Да, конечно смертельно: ровно в 18:01 организм переходит в аварийный режим и моментально превращает всю гречку в чистый жир!
Шутки шутками, но это одна из тех фитнес-страшилок, которые категорически отказываются умирать. Если наша цель — похудение, фундамент процесса остается довольно скучным: в долгосрочной перспективе нужно тратить больше энергии, чем потребляешь. Если ты держишь свой калорийный диапазон, углеводы в десять вечера внезапно не отменят законы термодинамики и физиологии. Поэтому мне абсолютно все равно, во сколько клиент съел углеводы. Мне гораздо интереснее другое: сможет ли он комфортно питаться в таком режиме следующие полгода?
То же самое касается священных «курицы и гречки». Они работают не из-за тайной магии, а потому что это предсказуемо и понятно: чистый белок, сложные углеводы, фиксированная порция, которую легко забить в приложение. Если ты профессиональный атлет и через месяц выходишь на сцену — да, там нужна аптечная точность.
Но подавляющее большинство людей не хотят жить как бодибилдеры на сушке. Они хотят иметь подтянутое тело, хороший тонус, свободно двигаться — и при этом в субботу спокойно пойти с друзьями в любимый ресторан и выпить фужер белого сухого.
Поэтому мой рецепт баланса предельно прагматичен: выучите базу. Поймите, что такое калории, какова роль белков, жиров и углеводов, научитесь визуально оценивать порцию. И тут происходит поразительная вещь: чем глубже ты понимаешь законы питания, тем меньше тебе нужны идиотские запреты. Ты перестаешь панически бояться куска хлеба, вечерней пасты или десерта, потому что видишь общую картину.
Для меня здоровые отношения с едой — это не когда ты одержимо взвешиваешь каждую крошку. Это когда ты настолько хорошо понимаешь систему, что она больше не имеет над тобой никакой власти.
Фото: Архивы пресс-служб
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