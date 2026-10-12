Протеиновое все!

Что вы думаете в тот момент, когда клиент говорит: «Я считаю каждый грамм белка»? Это про осознанность или уже про расстройство пищевого поведения?

Первая мысль: а зачем ты его считаешь? Я большой сторонник фразы: «What gets measured gets managed» (сложно управлять тем, чего ты вообще не измеряешь), поэтому я часто прошу клиентов считать калории и белок. Но обычно не потому, что хочу, чтобы они занимались этим всю жизнь. Достаточно посчитать две-три недели, чтобы понять себя.

Мы существа привычки. Буквально через пару недель человек начинает на глаз понимать, сколько примерно белка в его обычном завтраке, какие порции ему нужны, где он постоянно переедает, а где, наоборот, систематически не добирает.

Но здесь есть важнейшая граница: человек контролирует цифры или цифры контролируют его? Если он не может спокойно поужинать в ресторане просто потому, что не знает, 37 там граммов белка или 42 — вот тогда я бы уже серьезно задумался, зачем нам вообще такой уровень контроля.

Степень точности всегда зависит от цели. Хочешь быть здоровым, сильным и классно выглядеть? Не нужно маниакально взвешивать каждый грамм еды. Готовишься к соревнованиям или хочешь через шесть недель выйти на пик сухости для фотосессии? Тогда, конечно, контроль потребуется жесткий.

Измерение — это инструмент. Используй его тогда, когда он помогает, но никогда не превращай инструмент в образ жизни.

Маркетологи добавляют протеин в воду и колбасу. Что думаете об этом? И можно ли построить классное рельефное тело на обычной еде, вообще не прикасаясь к банкам со спортпитом?

Протеиновая вода, протеиновая колбаса… Мы правда немного сошли с ума? Конечно, это маркетинг чистой воды. Сегодня можно написать большими буквами HIGH PROTEIN практически на чем угодно — и продать это в два раза дороже. Раньше ровно та же истерия была с надписями FAT FREE. Просто сменился маркетинговый тренд.

При этом сам фокус на белке я считаю скорее позитивным. За последние годы люди стали глубже интересоваться питанием и наконец-то массово поняли то, о чем тренеры твердили годами: белок действительно критически важен. Если совсем просто — он строит и удерживает мышцы и отлично насыщает. Поэтому адекватное количество протеина особенно необходимо тем, кто снижает вес или меняет качество тела.

Но дальше начинается самое интересное. Нужен ли для красивого рельефа порошок из банки? Нет. Вообще нет! Можно спокойно набрать весь необходимый белок из обычной тарелки.

Мне очень нравится английское слово supplement — «добавка». Не основа рациона. Не магический порошок. Просто дополнение. Если ты добираешь белок из обычной еды — супер, тебе ничего не нужно докупать. А если ты занят, у тебя плотный рабочий график и вечером ты понимаешь, что до нормы не хватает 30 граммов — выпил шейк и побежал дальше по делам. Протеин выигрывает не потому, что он волшебный. Он выигрывает исключительно потому, что он удобный.

И если завтра появится протеиновая гречка с протеиновой водой и протеиновой вилкой в комплекте — я уже даже не удивлюсь!

Смертельно ли съесть порцию углеводов после шести вечера, и почему фитнес-мир до сих пор молится на связку «курица + гречка»? В чем ваш секрет баланса?

Да, конечно смертельно: ровно в 18:01 организм переходит в аварийный режим и моментально превращает всю гречку в чистый жир!

Шутки шутками, но это одна из тех фитнес-страшилок, которые категорически отказываются умирать. Если наша цель — похудение, фундамент процесса остается довольно скучным: в долгосрочной перспективе нужно тратить больше энергии, чем потребляешь. Если ты держишь свой калорийный диапазон, углеводы в десять вечера внезапно не отменят законы термодинамики и физиологии. Поэтому мне абсолютно все равно, во сколько клиент съел углеводы. Мне гораздо интереснее другое: сможет ли он комфортно питаться в таком режиме следующие полгода?

То же самое касается священных «курицы и гречки». Они работают не из-за тайной магии, а потому что это предсказуемо и понятно: чистый белок, сложные углеводы, фиксированная порция, которую легко забить в приложение. Если ты профессиональный атлет и через месяц выходишь на сцену — да, там нужна аптечная точность.

Но подавляющее большинство людей не хотят жить как бодибилдеры на сушке. Они хотят иметь подтянутое тело, хороший тонус, свободно двигаться — и при этом в субботу спокойно пойти с друзьями в любимый ресторан и выпить фужер белого сухого.

Поэтому мой рецепт баланса предельно прагматичен: выучите базу. Поймите, что такое калории, какова роль белков, жиров и углеводов, научитесь визуально оценивать порцию. И тут происходит поразительная вещь: чем глубже ты понимаешь законы питания, тем меньше тебе нужны идиотские запреты. Ты перестаешь панически бояться куска хлеба, вечерней пасты или десерта, потому что видишь общую картину.

Для меня здоровые отношения с едой — это не когда ты одержимо взвешиваешь каждую крошку. Это когда ты настолько хорошо понимаешь систему, что она больше не имеет над тобой никакой власти.