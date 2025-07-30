Екатерина Кравчук: «Важным и ценным достижением стало то, что крупные федеральные бренды стали сами выходить на нас с предложением о сотрудничестве»

Выбор в пользу красоты, здоровья и молодости Екатерина Кравчук сделала уже давно: она не только превратила его в неотъемлемую часть своей жизни, но и построила на нем – как показывает практика! – успешный бизнес. Поговорили с генеральным директором ООО «Фуд-Инновация» о важных для проекта наградах, получении статуса резидента Инновационного центра «Сколково», ближайших планах, а главное – о силе и трех китах, на которых стоит известное далеко за пределами Самарской области семейное дело.
«Без верности, доверия и честности крепкую семью – и бизнес! – не построить»
«Фуд-Инновация» в этом году отметит свой четвертый день рождения. Какой задумывалась компания и как она изменилась за это время? А что, наоборот, осталось неизменным?
Семейный бизнес-проект «Фуд-Инновация» начался с мечты: мы хотели создать особенный продукт для людей, которые придерживаются здорового образа жизни. Так, в феврале 2022 года мы выпустили первую партию из двенадцати функциональных напитков.
За четыре года мы разрослись в масштабно-производственную компанию, выпустили на рынок два собственных бренда TUNNER и TNR, под которыми сейчас производятся пятьдесят семь видов функциональной продукции: батончики с повышенным содержанием протеина, напитки с витаминами и минералами, а также желе. И это не все: компания завоевала доверие крупных федеральных брендов как контрактный партнер-производитель под СТМ. На данный момент мы производим продукцию для известных российских брендов. А вот неизменным осталось наше стремление расти и масштабироваться.
Семейный бизнес – сложная история?
У нас, если честно, нет сложных историй. Мы с супругом Кириллом вместе уже долгое время, многое прошли и прожили рядом друг с другом. Каждый из нас нашел не только спутника жизни и друга, но и своего главного единомышленника. Без верности, доверия и честности крепкую семью – и бизнес! – не построить.
Какие топ-три важных события в жизни компании можно отметить за четыре года работы? Это могут быть большие победы и небольшие – но важные для вас – достижения.
Сложно выделить три, потому что на самом деле их гораздо больше. За последний год мы взяли пять золотых медалей на «Продэкспо» и Private Label Awards в номинации «Прорыв года».
Но если мы говорим про три, то, конечно, это вступление в АПП ФППИ, запуск производства желе с высоким содержанием полезных веществ в индивидуальной порционной упаковке и получение статуса резидента Инновационного центра «Сколково». Последнее достижение – это серьезная победа для любого российского производителя. Фонд выдвигает строгие требования к компаниям-участникам, ориентируясь исключительно на уникальные и перспективные проекты, демонстрирующие высокий уровень технологического прогресса и коммерческий потенциал. Наша компания успешно подтвердила свою инновационную деятельность и вошла в число избранных резидентов крупнейшего российского технопарка.
А что дает статус резидента?
Он открывает перед нашим предприятием значительные возможности: эксклюзивный доступ к специализированным сервисам поддержки стартапов и возможность взаимодействовать с лучшими специалистами отрасли. Эти условия позволят нам усилить разработку новых технологий и укрепить позиции на рынке функционального питания.
«Для того, чтобы быть первым, нужно идти тропой, которой еще никто не ходил»
Действительно ли бренд TUNNER уже обрел популярность среди адептов ЗОЖ и спорта по всей России?
Конечно же, мы следим за спросом на нашу продукцию, и он безостановочно растет. В спортзале и на крупных спортивных мероприятиях я все чаще вижу у людей в руках наши продукты. А инфлюенсеры в соцсетях рассказывают о своих «находках», демонстрируя нашу бьюти-категорию продуктов. Важным и ценным достижением стало то, что крупные федеральные бренды стали сами выходить на нас с предложением о сотрудничестве.
С самого начала мы поставили себе очень высокую планку – создать действительно качественный и уникальный продукт. Мы собрали команду технологов, разработали свои уникальные рецептуры напитков и батончиков, много трудились, вкладывали душу в каждый этап создания – от состава до логотипа. Наверное, это и есть те причины, по которым нас полюбили.
Что для вас важнее: равняться на других или идти по своему – порой сложному – пути?
Для того, чтобы быть первым, нужно идти тропой, которой еще никто не ходил. Сейчас мы работаем над расширением своего ассортимента, готовим к выпуску линейку функциональных коктейлей для женской аудитории, спортивное питание в стиках и саше, а также работаем над новыми рецептурами, заключением экспортных и СТМ контрактов.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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