Екатерина Кравчук: «Важным и ценным достижением стало то, что крупные федеральные бренды стали сами выходить на нас с предложением о сотрудничестве»

Выбор в пользу красоты, здоровья и молодости Екатерина Кравчук сделала уже давно: она не только превратила его в неотъемлемую часть своей жизни, но и построила на нем – как показывает практика! – успешный бизнес. Поговорили с генеральным директором ООО «Фуд-Инновация» о важных для проекта наградах, получении статуса резидента Инновационного центра «Сколково», ближайших планах, а главное – о силе и трех китах, на которых стоит известное далеко за пределами Самарской области семейное дело.

«Без верности, доверия и честности крепкую семью – и бизнес! – не построить»

«Фуд-Инновация» в этом году отметит свой четвертый день рождения. Какой задумывалась компания и как она изменилась за это время? А что, наоборот, осталось неизменным?

Семейный бизнес-проект «Фуд-Инновация» начался с мечты: мы хотели создать особенный продукт для людей, которые придерживаются здорового образа жизни. Так, в феврале 2022 года мы выпустили первую партию из двенадцати функциональных напитков.

За четыре года мы разрослись в масштабно-производственную компанию, выпустили на рынок два собственных бренда TUNNER и TNR, под которыми сейчас производятся пятьдесят семь видов функциональной продукции: батончики с повышенным содержанием протеина, напитки с витаминами и минералами, а также желе. И это не все: компания завоевала доверие крупных федеральных брендов как контрактный партнер-производитель под СТМ. На данный момент мы производим продукцию для известных российских брендов. А вот неизменным осталось наше стремление расти и масштабироваться.

Семейный бизнес – сложная история?

У нас, если честно, нет сложных историй. Мы с супругом Кириллом вместе уже долгое время, многое прошли и прожили рядом друг с другом. Каждый из нас нашел не только спутника жизни и друга, но и своего главного единомышленника. Без верности, доверия и честности крепкую семью – и бизнес! – не построить.