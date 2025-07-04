«Уверена, через год, когда мы с вами снова встретимся, будем говорить совсем о других цифрах»

Какие глобальные задачи стоят перед компанией «Фитнес Фуд» на ближайший год?

Мы ставим планы на ближайшие двенадцать месяцев в конце года, так что многое из того, что мы планировали, уже удалось реализовать. Нам девять лет, и за это время мы выпустили шестьсот наименований продукции. Поэтому какие планы могут быть у компании, которая так быстро растет и развивается уже почти целое десятилетие? Работаем над тем, чтобы сохранять темпы развития, продолжать радовать наших покупателей новыми продуктами, которых еще нет на российском рынке, усиливать и укреплять кадровый потенциал предприятия и выводить новые позиции зарубеж.

На самом деле, на внешнем рынке мы закрепились уже давно. Наша продукция представлена в тридцати четырех странах мира. Установление новых партнерских отношений – это всегда динамичный процесс: уверена, через год, когда мы с вами снова встретимся, будем говорить совсем о других цифрах.

С какими странами сейчас идет процесс налаживания партнерства?

Есть те страны, в которых мы не представлены, но интерес к функциональному питанию там есть – конечно, мы планируем зайти в каждую из них. Например, сейчас мы ведем переговоры с Израилем, получаем сертификат Кошер и готовимся к сотрудничеству с этой страной.

А какие цели вы ставили перед собой год назад?

Наша компания отличается тем, что мы очень быстро подстраиваемся под веяние рынка, всегда тщательно его мониторим. В этом наша фишка. Собственник и идейный вдохновитель нашей компании – человек, чутко чувствующий ЗОЖ-рынок, придерживающийся спортивного образа жизни. Он эксперт в этом вопросе, и мы следуем его вектру. Поэтому какие бы мы ни ставили задачи, в первую очередь, делаем ставку на актуальность. Разработка новинок – и не одной – наша ключевая задача из года в год. В конце 2024-го мы успешно подхватили дубайский тренд и одними из первых запустили – уже в январе – несколько первых продуктов с фисташкой и тестом катаифи. Сейчас в портфеле дубайской коллекции двенадцать наименований. Нам пришлось действовать быстро. Уже в двадцатых числах января мы запустили новые позиции в производство. Все это становится возможным благодаря нашей профессиональной команде, которая оперативно и слаженно работает над множеством задач.

Какие ключевые победы «Фитнес Фуда» можно выделить за последнее время?

Одной из глобальных задач последних нескольких лет стало решение собственника открыть второй завод в Самарской области – большой проект, который требовал колоссальных усилий всей команды. И в прошлом году нам удалось запустить производство! Это решение останется в истории компании как важная веха.

Еще одна крупная победа – запуск очень удачной линейки продуктов из дубайской серии. И, конечно, здесь стоит сказать про усиленный уход в сторону социальной сферы и взаимодействия с другими организациями. За 2024 год мы проделали большую работу в части социальной поддержки наших сотрудников, провели несколько крупных мероприятий в Тольятти и в других городах Самарской области. А в будущем мы планируем развивать профессиональный туризм и устраивать экскурсии по производственным цехам.

Компания поддерживает различные направления, в том числе и спорт. Почему это настолько важно?

Мы становимся партнерами многих спортивных событий по всей стране и проводим свои собственные мероприятия. Мы видим в этом нашу ценность. И где мы только не появлялись за девять лет со своим продуктом: с нами и покоряли Килиманджаро, и ездили в экспедицию в Антарктиду, и поднимались на самый пик Эльбруса!

На протяжении нескольких лет мы плодотворно сотрудничаем с тремя вузами Тольятти и Самары, берем студентов на практику, а выпускников – на работу. Помогаем с материальной оснащенностью аудиторий. В текущем году мы завершили большой проект в ТГУ – открыли на свои средства микробиологическую лабораторию. Важным событием считаем и открытие в этом вузе новой специализации – технологии функционального питания.

«Мой рабочий день начинается с дегустации – и заканчивается ей же»

Многих ли продолжает удивлять, что Bombbar, Chikalab и Snaq Fabriq – продукция из Тольятти?

Я пришла в команду практически в самом начале: было два небольших цеха и двадцать пять продуктов. В то время нас нередко спрашивали: «А что такое Bombbar? Это правда делают в Тольятти?» Первое время приходилось отвечать на одни и те же вопросы часто – даже очень! Через два года мы вошли в список системообразующих предприятий области, и уже никто не спрашивал нас о том, чем мы занимаемся.

Кстати, к вопросу про бизнес из Тольятти часто шло в комплекте еще и утверждение: «Наверняка у вас есть иностранные спонсоры!» Но это вовсе не так: «Фитнес Фуд» полностью тольяттинская компания, у нас нет инвесторов из других стран. И мы действительно этим гордимся.

Как и чем отличается философия трех брендов, которые представлены в большом холдинге?

Если коротко, то бренд Bombbar – это высокопротеиновый продукт, Chikalab – более десертный, а Snaq Fabriq – продукт для всей семьи – с низким содержанием протеина. Каждый найдет из продукции наших линеек то, что подойдет именно ему. Но абсолютно все продукты обогащены клетчаткой и не имеют сахара в составе.

Какая линейка ваша любимая?

Я ем все продукты: мой рабочий день начинается с дегустации – и заканчивается ей же. Поскольку процесс производства требует постоянного мониторинга и вовлеченности, я всегда пробую каждую новинку лично. На протяжении восьми лет я не покупаю домой обычные кондитерские изделия – только в редких случаях.

Например, я очень люблю наш классический протеиновый батончик без начинки и шоколада – это отличный перекус, который – в моем случае – еще и может заменить обед. Обожаю и нашу десертную группу, и конфетки, и всю дубайскую серию.

ЗОЖ и правильное питание – это концепция вашей жизни?

Да, и она была со мной всегда. Так что мне ничего не пришлось, так скажем, в себе ломать и менять, устраиваясь на работу.

Сколько лет назад вы отказались от сахара?

Я практически полностью отошла от сахара, попав в эту компанию. Кстати, по жизни я огромная сладкоежка!

Какие изменения в себе вы заметили, когда отказались от сладкого?

Я в прекрасной физической форме – и это дорогого стоит!

«После окончания института, когда я пошла работать на первое производственное предприятие, меня обучили правилу «трех п»: профессионализм, порядочность и пунктуальность»

Хватает ли времени на спорт перед работой или после нее?

Это даже не столько желание, сколько необходимость. С таким ритмом работы и вовлеченностью в процесс, без спорта мне было бы крайне тяжело со всем справиться. Так что раз в неделю – а иногда и чаще – я хожу в спортзал. В юности, к слову, я много чем занималась: и ходила на каратэ, и плавала на байдарках, но все это пришлось оставить с приходом в мою жизнь профессиональной деятельности. Сейчас хватает времени только на фитнес.

Чем занимаетесь в свободное время, когда оно все-таки есть?

Провожу максимум времени с ребенком и мужем: много гуляем, любим экстрим, например, катаемся на квадроциклах и ходим на водные прогулки на мотолодках.

Когда начинаешь правильно питаться и вести здоровый образ жизни, важно, чтобы рядом были люди, которые тоже разделяют такие ценности. Насколько семья поддерживает ваш жизненный темп?

Да, вы правы: такой образ жизни переносится с работы в семью, с семьи на работу. Мой муж тоже приверженец здорового образа жизни. А восемнадцатилетняя дочь, кстати, два года подряд проходила практику на предприятии – она знает про него практически все. В общем, семья поддерживает всегда – это мой фундамент.

Интересна ли дочери ваша сфера деятельности?

У нее свой путь. Мне отрадно, что она выбрала что-то, что близко именно ей. Я, конечно, как заботливая мама пыталась ее направить и где-то обезопасить, но она очень самостоятельная. Сфера деятельности, которая ей близка, находится на стыке химии и биологии. Так что что-то общее все-таки есть!

Какие ваши личные ценности вы как директор крупного предприятия переносите в бизнес?

После окончания института, когда я пошла работать на первое производственное предприятие, меня обучили правилу «трех п»: профессионализм, порядочность и пунктуальность. В нем заложено все, что требуется для успешной работы, построения карьеры и ведения бизнеса. Но самое важное – это любовь к своему делу. Без нее точно не получится добиться высоких результатов.

«Мечта, наверное, это все-таки то, что остается где-то в юности, а в зрелом возрасте это называется целью»

Как вы любите отдыхать? Есть ли у вас увлечение, о котором мало кто знает?

Есть! И о нем действительно мало кто знает, даже моя семья: я фанат музыки – при этом совершенно разной! В те короткие промежутки, когда я остаюсь одна – чаще это бывает за рулем – я всегда включаю музыку погромче.

Поете?

Нет! А еще я очень люблю отдыхать на природе – не представляю себя без нее. Видимо, именно поэтому я осталась в родном регионе, хотя в начале нулевых были все возможности уехать с друзьями в Москву.

Какие локации для прогулок по области в вашем топ-листе?

Ширяево – место силы! Люблю горы Стрельная и Светелка в Усолье, остров Шалыга, Винновку, Каменную Чашу – и это далеко не все!

А в городе?

Тут мне трудно ответить: все свободное время мы с семьей проводим на природе. Урбанизм и городская среда меня не так сильно интересуют. Хотя я очень люблю набережную Комсомольского района – там не слишком многолюдно.

Хватает ли времени на чтение книг?

Последние полгода я читаю три книги одновременно. И это всегда не столько художественная, сколько академическая литература по психологии и менеджменту. А вот в современной прозе я так и не смогла найти ничего, что меня бы зацепило.

Что из последнего вы для себя открыли?

Я прочитала «Разум лидеров» Джима Афремова, а недавно увидела на одном из сайтов, что у этого автора есть еще одна книга «Разум чемпионов». Хочу приобрести и ее в свою домашнюю библиотеку.

Есть ли у вас профессиональная мечта?

Мечта, наверное, это все-таки то, что остается где-то в юности, а в зрелом возрасте это называется целью. Хотелось бы видеть себя профессионалом в плане экономических прогнозов, оперативно добывать информацию, правильно ее анализировать и двигаться с компанией в нужном направлении. Потому что сейчас архиважно чувствовать тенденции, понимать и реагировать правильно на то, что происходит.

Есть ли какая-то личная цель (читать: мечта)?

Конечно! Но она очень личная, и я не люблю рассказывать о таком на широкую публику. Но есть заветная мечта – хочу и дальше жить в гармонии со своей семьей. Мечтаю, чтобы члены моей семьи были счастливы.