Как покорить ЗОЖ-рынок страны за три года? Отвечают Екатерина Кравчук и Кирилл Ануфриев!

Как вы пришли к идее заняться производством инновационных продуктов? Почему вы выбрали эту сферу?

Екатерина: Мы всегда увлекались спортом и здоровым образом жизни, но в какой-то момент столкнулись с тем, что на рынке не хватало продуктов, которые сочетали бы эффективность, чистый состав и отличный вкус. Какие-то добавки работали, но или были неприятны в употреблении, или выглядели настолько «химически», что отпугивали даже нас.

Кирилл: И тогда мы решили, что можем сделать лучше. Поставили перед собой цель не просто продавать, а создавать продукты, которые станут частью ежедневного ритуала для всех, кто хочет заботиться о себе. Сегодня это уже не просто питание — это часть философии.

С какого продукта началась история компании и с какими сложностями пришлось столкнуться?

Екатерина: Мы стартовали с комплексного подхода и запустили сразу несколько линеек для разных потребностей: спорт-BCAA, предтрен, L-карнитин и даже линейка Party. Выбрать эти варианты помог собственный опыт: мы сами активно использовали эти продукты в своих тренировках. Бьюти-направление с коллагеном и антиоксидантами и энергетические напитки в стиках сразу стали нашим «хитом», потому что их удобно брать с собой. Такой масштабный старт был осознанным решением: нам хотелось сразу предложить не отдельные продукты, а комплексное решение для ЗОЖ, хотя мы и понимали, что такое начало потребует серьезных ресурсов.

Кирилл: Но когда увидели, как наши продукты используют и спортсмены, и те, кто просто следит за здоровьем, поняли, что выбрали правильный путь. А основные сложности возникли с подбором правильной текстуры и состава: нужно было добиться, чтобы гель сохранял стабильность при разных температурах и при этом оставался удобным в использовании.

Как вы создаете рецепты? Опираетесь на традиционные или создаете с нуля?

Кирилл: Обычно мы сочетаем оба подхода. Например, берем классическую формулу протеинового коктейля, но добавляем инновационные компоненты — скажем, растительные пищевые добавки для восстановления.

Екатерина: Для нас важно, чтобы продукт решал конкретную задачу: утолял голод без тяжести или давал энергию без «сахарных качелей». Когда традиционных решений нет, приходится начинать с нуля и экспериментировать. И не могу сказать, что это редкий случай.

В чем секрет вашего успеха? Что помогло стать лидерами?

Кирилл: Мы принципиально работаем только с проверенными ингредиентами и всегда указываем полный состав без сокращений. Для нас важно, чтобы потребитель точно знал, что получает.

Екатерина: А еще мы постоянно совершенствуем продукты благодаря обратной связи. Например, наш хит — морской коллаген в желе — появился после многочисленных запросов от клиентов, которые хотели удобный формат для поддержки суставов и кожи.

Кирилл: Именно такой подход, основанный на сочетании прозрачности и готовности развиваться, и стал нашим конкурентным преимуществом.

Награды или довольные потребители: что для вас важнее?

Екатерина: Получать награды это, конечно, приятно. Но еще приятнее – и важнее! – читать отзывы в стиле: «Ваш продукт изменил мой рацион». Это вдохновляет!

Кирилл: Экспертное признание важно, но куда ценнее, когда твой продукт выбирают люди. Снова и снова! Это лучшая награда в бизнесе.

Как резидентство в Сколково повлияет на компанию?

Екатерина: Резидентство открывает перед нами значительные возможности. Прежде всего — это эксклюзивный доступ к специализированным сервисам поддержки технологических стартапов и прямая коммуникация с ведущими экспертами пищевой индустрии.

Кирилл: В Сколково мы сможем работать в идеальных условиях для усиления наших R&D-направлений, получим возможность ускорить разработку инновационных решений в области функционального питания и укрепим рыночные позиции компании. Мы прямо сейчас разрабатываем уникальные продукты с улучшенными нутрицевтическими свойствами.

Екатерина: По сути, Сколково для нас – это комфортная платформа для технологического рывка, которая поможет нам выйти на новый уровень развития, сохранив свою экспертизу и философию бренда.

Что самое сложное в работе? А что любите больше всего?

Кирилл: Труднее всего — сделать продукт одновременно качественным, полезным и доступным по цене. А больше всего я люблю момент, когда мы пробуем новинку и понимаем: получилось именно то, что было задумано.

Екатерина: А мне нравится этап тестирования, когда видишь, как наши идеи превращаются в реальные продукты. Особенно приятно, когда результаты нашей работы оценивают профессионалы в своей сфере — диетологи, косметологи, нутрициологи и спортсмены. Ну и, естественно, наши покупатели, ради которых мы и стараемся.

Какой продукт компании всегда на вашем столе?

Екатерина: Мы сознательно используем все, что производим: от коллагеновых желе до протеиновых батончиков. Даже наши семьи перешли на наше питание — лучшего подтверждения качества и не придумаешь.

Кирилл: Это не просто профессиональный интерес — мы действительно верим в пользу каждого нашего продукта и сами строим на них свой рацион. Мы и наши близкие — главные фанаты наших продуктов.

Можете поделиться своими планами по развитию компании?

Кирилл: В ближайший год мы хотим сосредоточиться на трех ключевых направлениях. Во-первых, значительно расширим ассортимент: доведем линейку до 300 SKU, чтобы предложить покупателям максимально полный выбор функциональных продуктов.

Екатерина: Во-вторых, модернизируем производство: хотим выйти на миллион единиц продукции в сутки. И в-третьих, запустим новое направление — это будут БАДы, для которых мы уже готовим GMP-сертификацию.

Кирилл: Но главный пункт нашего плана – продолжать делать продукты, которым сами доверяем. Масштабирование – не самоцель, а всего лишь способ сделать нашу философию доступнее.

Чем вы занимаетесь в свободное время?

Кирилл: Спорт помогает нам перезагружаться! Он стал для нас одновременно и хобби, и частью работы: тестируем наши новинки в реальных условиях.

Екатерина: Главное — находить время на такие моменты даже при плотном графике. Это заряжает энергией для новых проектов.

Заветное желание для золотой рыбки?

Екатерина: Хочу загадать, чтобы каждый человек находил в нашем продукте то, что нужно именно ему.

Кирилл: А я бы попросил… чтобы рыбка исполнила желание Екатерины! Но, если серьезно: мы мечтаем изменить культуру питания в России, и волшебная поддержка нам бы здорово помогла. Но мы и без нее прекрасно справимся!