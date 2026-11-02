Андрей Орлов: «Аппарат без специалиста — это просто железо»

Расскажите, насколько сильно отличается управление одним учреждением от целой отрасли? Что взяли из прошлого опыта в новую должность?

Любая крупная медицинская организация — это живой организм. В онкодиспансере ты знаешь каждого буквально в лицо: пусть в штате около полутора тысяч человек — все равно это не безликая структура, а сотни судеб, историй и ежедневных решений. Могу сказать однозначно: онкодиспансер никогда не жил в вакууме. Даже само слово «онкологическая служба» подразумевает, что это часть большой системы. Пока я был главным врачом и главным онкологом региона, мы с командой буквально каждый месяц встречались с представителями медицинских организаций области: не для протокола, а чтобы понять, где маршрут помощи буксует, а где, наоборот, все работает как часы. Ведь онкология — это та самая сфера, в которой цена задержки измеряется в человеческих судьбах.

Когда я пришел в министерство, у меня уже была карта региона. Не на бумаге, а в голове: знал сильные и слабые стороны, на что потребуются дополнительные ресурсы, где система проседает. Это огромный плюс — ведь ты не начинаешь с нуля, а продолжаешь строить то, что уже видел своими глазами. Разница в управлении, конечно, есть. И она проявляется в том, что раньше я отвечал за один дом — большой и сложный, а теперь — за целый город, где тысячи таких домов, и в каждом кто-то ждет помощь. Однако принцип остается неизменным: важно выстроить систему так, чтобы она могла дотянуться до каждого пациента.

А есть ли вещи, которые вы делаете иначе, потому что понимаете, как на самом деле строится работа медработников?

Однозначно. Выстраивая систему, мы обязаны понимать, как задача, которая ставится перед отраслью, дойдет не просто до медицинской организации, а до конкретного врача или фельдшера. И самое главное: сможет ли специалист ее выполнить. Если приказ не работает в реальных условиях , важно не добавить еще один, а сделать так, чтобы каждый следующий действительно что-то менял. Система должна не просто фиксировать проблемы, а переводить их в конкретные задачи и, конечно, решать их. Есть главный ориентир, который нельзя терять из виду: увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Это не просто цифра, а верхнеуровневый показатель, который оценивает всю работу системы здравоохранения региона. Поэтому каждый пункт наших документов и конкретное действие должны в итоге сводиться к одному вопросу: а это увеличит продолжительность жизни людей?

«Смысл в том, чтобы создать организацию, где человек получит конкретную (нужную ему!) медицинскую помощь»

«Построить более ста новых медицинских объектов за пять лет» — такую цель для региона озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии 15 сентября. Это будет новая инфраструктура с нуля или в заявленную цифру попадут и точечные изменения в существующем фонде? Или все в комплексе?

Это именно системная работа. Создать те условия, в которых будет комфортно и врачу, и пациенту. Потому что современная медицина — это не только оборудование и специалисты, а еще и инфраструктура. Светлая, удобная и соответствующая всем требованиям. В эту сотню входят новые фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, женские консультации. Сюда же — капитальные ремонты уже существующих объектов. Устаревший фонд медицинских учреждений не всегда требует сноса. Зачастую эффективнее провести реконструкцию существующих зданий, чем возводить новые объекты с нуля. И именно тогда они начинают работать по-новому. Параллельно идет и строительство новых поликлиник. Уже работает одна детская новая, которую построили на улице Николая Панова, другая возводится — в Кинеле. Эти проекты — не разрозненные инициативы, а системные шаги в рамках единой дорожной карты, утвержденной до 2030 года для каждого муниципалитета региона. Она охватывает как новое строительство, так и модернизацию существующего фонда медицинских учреждений. Ведь смысл в том, чтобы создать организацию, где человек получит конкретную (нужную ему!) медицинскую помощь.

Где жители смогут ощутить перемены раньше всего: в селах, малых городах или районах Самары?

Логика простая: чем быстрее человек дойдет до своей медицинской организации, тем оперативнее получит помощь. Как бы банально это ни звучало, но начинается все с записи к врачу. Казалось бы, мелочь! Но именно на этом этапе у людей чаще всего и возникают трудности: дозвониться иногда непросто, а ехать в поликлинику ради талона — проблема. Поэтому теперь запланировать прием к специалисту можно через мессенджер MAX (буквально в пару кликов!). Расписание уже доступно.