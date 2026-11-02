Андрей Орлов: «Аппарат без специалиста — это просто железо»

Чтобы понять, где буксует система, нужно стать ее частью, — в этом уверен министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Целых 12 лет он руководил онкодиспансером, а теперь отвечает за здоровье всего региона.
О том, почему главная задача медицины — дотянуться до каждого пациента, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь заменить врача и какие привычки действительно продлевают жизнь — в большом разговоре с Собака.ru.
Расскажите, насколько сильно отличается управление одним учреждением от целой отрасли? Что взяли из прошлого опыта в новую должность?
Любая крупная медицинская организация — это живой организм. В онкодиспансере ты знаешь каждого буквально в лицо: пусть в штате около полутора тысяч человек — все равно это не безликая структура, а сотни судеб, историй и ежедневных решений. Могу сказать однозначно: онкодиспансер никогда не жил в вакууме. Даже само слово «онкологическая служба» подразумевает, что это часть большой системы. Пока я был главным врачом и главным онкологом региона, мы с командой буквально каждый месяц встречались с представителями медицинских организаций области: не для протокола, а чтобы понять, где маршрут помощи буксует, а где, наоборот, все работает как часы. Ведь онкология — это та самая сфера, в которой цена задержки измеряется в человеческих судьбах.
Когда я пришел в министерство, у меня уже была карта региона. Не на бумаге, а в голове: знал сильные и слабые стороны, на что потребуются дополнительные ресурсы, где система проседает. Это огромный плюс — ведь ты не начинаешь с нуля, а продолжаешь строить то, что уже видел своими глазами. Разница в управлении, конечно, есть. И она проявляется в том, что раньше я отвечал за один дом — большой и сложный, а теперь — за целый город, где тысячи таких домов, и в каждом кто-то ждет помощь. Однако принцип остается неизменным: важно выстроить систему так, чтобы она могла дотянуться до каждого пациента.
А есть ли вещи, которые вы делаете иначе, потому что понимаете, как на самом деле строится работа медработников?
Однозначно. Выстраивая систему, мы обязаны понимать, как задача, которая ставится перед отраслью, дойдет не просто до медицинской организации, а до конкретного врача или фельдшера. И самое главное: сможет ли специалист ее выполнить. Если приказ не работает в реальных условиях , важно не добавить еще один, а сделать так, чтобы каждый следующий действительно что-то менял. Система должна не просто фиксировать проблемы, а переводить их в конкретные задачи и, конечно, решать их. Есть главный ориентир, который нельзя терять из виду: увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Это не просто цифра, а верхнеуровневый показатель, который оценивает всю работу системы здравоохранения региона. Поэтому каждый пункт наших документов и конкретное действие должны в итоге сводиться к одному вопросу: а это увеличит продолжительность жизни людей?
«Смысл в том, чтобы создать организацию, где человек получит конкретную (нужную ему!) медицинскую помощь»
«Построить более ста новых медицинских объектов за пять лет» — такую цель для региона озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии 15 сентября. Это будет новая инфраструктура с нуля или в заявленную цифру попадут и точечные изменения в существующем фонде? Или все в комплексе?
Это именно системная работа. Создать те условия, в которых будет комфортно и врачу, и пациенту. Потому что современная медицина — это не только оборудование и специалисты, а еще и инфраструктура. Светлая, удобная и соответствующая всем требованиям. В эту сотню входят новые фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, женские консультации. Сюда же — капитальные ремонты уже существующих объектов. Устаревший фонд медицинских учреждений не всегда требует сноса. Зачастую эффективнее провести реконструкцию существующих зданий, чем возводить новые объекты с нуля. И именно тогда они начинают работать по-новому. Параллельно идет и строительство новых поликлиник. Уже работает одна детская новая, которую построили на улице Николая Панова, другая возводится — в Кинеле. Эти проекты — не разрозненные инициативы, а системные шаги в рамках единой дорожной карты, утвержденной до 2030 года для каждого муниципалитета региона. Она охватывает как новое строительство, так и модернизацию существующего фонда медицинских учреждений. Ведь смысл в том, чтобы создать организацию, где человек получит конкретную (нужную ему!) медицинскую помощь.
Где жители смогут ощутить перемены раньше всего: в селах, малых городах или районах Самары?
Логика простая: чем быстрее человек дойдет до своей медицинской организации, тем оперативнее получит помощь. Как бы банально это ни звучало, но начинается все с записи к врачу. Казалось бы, мелочь! Но именно на этом этапе у людей чаще всего и возникают трудности: дозвониться иногда непросто, а ехать в поликлинику ради талона — проблема. Поэтому теперь запланировать прием к специалисту можно через мессенджер MAX (буквально в пару кликов!). Расписание уже доступно.
«Искусственный интеллект никогда не заменит врача. Это не конкурент, а прежде всего инструмент»
С 2025 года алгоритмы искусственного интеллекта обработали больше 180 тысяч исследований и выявили 63 тысячи патологий в Самаре. Звучит красиво, а что это дает пациенту? Возможность быстрее попасть к специалисту, оперативно установить диагноз или что-то другое?
Главное — это качество диагностики. Ведь чем оперативнее будет замечена патология, тем быстрее можно установить диагноз и выбрать правильную тактику лечения. Наблюдаться у врача, делать операцию или какое-то другое вмешательство — все эти решения должны быть вовремя приняты. А для пациента — меньше шансов, что болезнь будет замечена слишком поздно. И это, пожалуй, самое ценное, что может дать технология в медицине.
Вопрос, который вызывает у многих тревогу. Неужели нейросеть скоро будет ставить диагнозы вместо квалифицированного специалиста? Или все-таки останется «вторым мнением»?
Искусственный интеллект никогда не заменит врача. Это не конкурент, а прежде всего инструмент. Причем появился он буквально недавно, но уже успел себя неплохо зарекомендовать. Его задача — не думать за специалиста, а помогать ему. Искусственный интеллект просматривает снимки, замечает детали, сокращает сроки обследования. Принимает решение исключительно врач. Наша главная задача — выявлять хронические заболевания как можно раньше. Будь то онкологию, нарушения кровообращения или другие патологии. Чем быстрее мы увидим симптом и поставим диагноз, тем оперативнее сможем скорректировать лечение или образ жизни пациента. И в итоге — увеличим продолжительность жизни. Собственно, это то, ради чего мы работаем.
«Аппарат без специалиста — это просто железо»
Какое современное оборудование есть в наших больницах? А чего, наоборот, не хватает? Аппаратов или, может быть, людей, которые умеют на них работать?
Аппарат без специалиста — это просто железо. Если рядом нет человека, который умеет на нем работать и правильно интерпретировать результаты, — толку ноль. Поэтому так важно не просто закупать технику, но и сразу закладывать время на обучение врачей. Что касается базы — у Самарской области сегодня есть весь необходимый потенциал для диагностики. Современные флюорографы, маммографы, компьютерные томографы, аппараты МРТ. И важно, что все это доступно не только жителям Самары, но и Сызрани, Новокуйбышевска. Мы формируем крупные диагностические центры, где пациент может пройти обследование в течение всего рабочего дня, а не только в первую смену. Если же нужен совсем уникальный уровень компетенций (такие случаи единичные!) — мы направляем человека в федеральные центры Москвы или Санкт-Петербурга. Через телемедицинскую консультацию, по ОМС. Медицинская техника морально устаревает быстрее, чем хотелось бы, поэтому обновление парка оборудования — процесс непрерывный. Ежегодно мы закупаем новую аппаратуру — от ультразвуковых аппаратов, МРТ до системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, совмещенной с рентгеновским компьютерным томографом. В здравоохранении пауза недопустима: технологии развиваются стремительно, и наша задача — идти в ногу со временем, обеспечивая пациентам доступ к современной диагностике и лечению.
Какие высокотехнологичные операции стали возможны в Самарской области благодаря новым технологиям?
Спектр огромный. И главное — он постоянно расширяется. Если еще 4-5 лет назад часть сложных вмешательств делали только в одном центре Самары, то сегодня эта помощь масштабируется по всему региону. Возьмем кардиологию и сосудистую хирургию. Например, радиочастотные абляции, операции на коронарных и брахиоцефальных сосудах. Такие вмешательства сегодня проводят даже в малых городах, например в Новокуйбышевске или Отрадном. Еще один яркий пример — эндопротезирование. Замена тазобедренного или коленного сустава раньше считалась «высокотехнологичной» операцией. Да, это сложное вмешательство, с дорогими расходными материалами. Однако сегодня более 10 центров в Самаре готовы его проводить. Человек при этом получает помощь в достойных условиях, не выезжая за пределы региона. Отдельная история — микрохирургия, особенно офтальмология. Еще пару лет назад за сложной операцией нужно было ехать в Самару. Теперь ее проводят и в Сызрани уже второй год подряд. А это значит, что высокотехнологичная помощь перестает быть привилегией областного центра и становится нормой для всей области.
«Мы не «удерживаем» людей силой, а создаем условия, при которых молодому врачу просто не хочется уезжать»
По статистике, 86% целевиков остаются работать в регионе. Это один из лучших показателей в стране. Что вы делаете, чтобы выпускники СамГМУ не уезжали в столицу или за границу?
Мы не «удерживаем» людей силой, а создаем условия, при которых молодому врачу просто не хочется уезжать. Все начинается еще до университета. В опорных школах при СамГМУ не просто отбираем будущих студентов, а формируем у них понимание профессии. Потому что врач — это не только знания и практика. Это эмпатия, терпение, ответственность за чужую жизнь. Когда выпускник поступает в медвуз или колледж, работа с ним не заканчивается — она только начинается. У студентов уже с первых курсов есть возможность приходить на практику именно в те организации, с которыми есть целевой договор. Ребята заранее видят, где будут работать, что их ждет — и, главное, кто!
Мы понимаем, что каждому молодому врачу важно попасть в сильный коллектив, где его поймут, примут и всему научат. Поэтому у нас активно работает институт наставничества: за каждым выпускником закреплен опытный врач, который передает не только знания, но и умение вести себя в сложных ситуациях — с пациентом, с коллегами, даже с самим собой. Опыт невозможно приобрести — его можно только передать через наставничество и практику. Молодые специалисты проходят путь профессионального становления, накапливая компетенции в реальной работе. При этом регион оказывает системную поддержку: от программ наставничества до материальных стимулов, что делает медицинскую сферу привлекательной для начинающих врачей. Помимо федеральной программы «Земский доктор/Земский фельдшер», есть региональные выплаты — и врачам, и медсестрам, особенно по дефицитным специальностям. Отдельные меры поддержки предусмотрены для тех, кто едет в Тольятти или Сызрань (там кадровая ситуация сложнее!). И, конечно, обеспечение жильем. Согласитесь, когда у человека есть крыша над головой, ему хочется строить семью. Мы честно понимаем: дефицит кадров есть, он никуда не исчезнет сам. Работа по привлечению медицинских кадров — это не разовая кампания, а непрерывный, системный процесс, который реализуется в регионе на постоянной основе.
«Любить свой организм и о нем заботиться — это не про старость. Это как раз про молодость»
В Самаре в мае открылся первый Центр медицины здорового долголетия. Там бесплатно дают рекомендации по ЗОЖ. Кто может прийти и получить помощь? И чем консультация там отличается от привычного совета «больше двигайтесь и меньше ешьте»?
Центр работает в рамках федерального движения «За здоровое будущее», которое в прошлом году запустила Татьяна Голикова. В регионе его курирует заместитель председателя правительства Регина Воробьева. Задача — сделать культуру здоровья нормой для каждого жителя области. Не модным словом, а реальной привычкой! Важно поймать болезнь на старте. Мы должны выявлять патологию на самой ранней стадии, когда в организме появляются первые сигналы — факторы риска и минимальные изменения, способные в дальнейшем запустить серьезное заболевание. Именно ранняя диагностика позволяет предотвратить развитие болезни и сохранить здоровье пациента. Арифметика простая: чем позже возникают хронические заболевания, тем дольше человек сможет наслаждаться здоровой полноценной жизнью. Прийти может любой. Особенно мы ждем молодежь. Ведь именно в этом возрасте проще всего понять, какие есть предпосылки в организме, на что обратить внимание и что скорректировать в образе жизни, чтобы потом не пришлось лечить то, что можно было предотвратить. Любить свой организм и о нем заботиться — это не про старость. Это как раз про молодость.
Самара — город на Волге. Как вы видите идеальную ЗОЖ-карту для нашего региона?
Волшебной таблетки нет: единого рецепта для всех просто не существует. Однако база одна: движение, правильное питание и отсутствие вредных привычек. А вот с локациями нам повезло! Набережная у нас замечательная: можно гулять, бегать, просто дышать свежим воздухом и любоваться Волгой. Вертолетная площадка, гора Стрельная, холмы в Шигонах — это не просто красивые места, это готовые «тренажеры» под открытым небом. У нас есть горы, степи, сосновые боры. И эта история не только про физическую активность. Здоровый образ жизни — это не только физическая активность и питание, но и психологическое благополучие. Смена обстановки, новые впечатления и эмоциональная перезагрузка — неотъемлемая часть профилактики. Поэтому стратегия ЗОЖ — это не перечень запретов, а система приоритетов, открывающая людям возможности для активной, полноценной и здоровой жизни.
«Нельзя позволить себе перестать помогать людям»
Вы сами пользуетесь региональными цифровыми сервисами как обычный пациент? Записываетесь через приложение, ждете свободное окно, читаете результаты анализов онлайн, или у министра все-таки есть та самая «секретная кнопка»?
Если честно, она бы только мешала понять, как система работает изнутри. Я стараюсь проходить путь сам — от записи к врачу до получения результатов. В каком-то смысле быть тайным пациентом. Смотрю, насколько реально поймать свободное окно, все анализы получаю через «Госуслуги». Конечно, проверяю, полный ли объем исследований пришел: вдруг что-то потерялось. И все это не для того, чтобы кого-то поймать за руку. Для меня важно вовремя увидеть сбой и его убрать. Не наблюдать со стороны за тем, как работает система, а иногда заходить в нее как пациент — это и есть работа руководителя отрасли.
Ходите в спортзал? Или ваши тренировки — это пешие обходы больниц?
Это, конечно, тоже кардио, но я все-таки стараюсь полноценно заниматься. Ходьба, плавание, тренажеры — от двух до четырех тренировок в неделю стабильно. Не даю себе расслабляться! Все-таки моя работа — это решения, встречи, ответственность за людей. И физическая нагрузка — единственный способ сбросить психоэмоциональное напряжение, которое копится внутри.
Если бы вы могли изменить одну привычку всех жителей региона уже завтра — что бы это было? А если свою, то какую?
Если бы можно было изменить одну привычку всех жителей Самарской области уже завтра, это была бы привычка к регулярной, но умеренной ходьбе. Если бы каждый житель взял за правило проходить пешком хотя бы 30–40 минут в день (например, заменив поездку на автобусе от дома до набережной на пешую прогулку), это дало бы мгновенный эффект. Это не требует денег, абонементов в фитнес-клуб или специальной подготовки. Это требует только смены парадигмы: перемещения из точки А в точку Б пешком, когда это занимает меньше часа.
Лестницы как кардио! В Белом доме у меня есть железное правило: только лестница. За день интенсивных перемещений между кабинетами и этажами я легко набираю 150–200 ступенек вверх. Это лучшая интервальная тренировка для сердца. Многие мои коллеги уже переняли эту привычку.
Что вас мотивирует работать и помогает не выгореть?
Меня мотивирует понимание того, что мы работаем на результат. Сегодняшний капитальный ремонт больницы, закупленный томограф или изменение маршрутизации — это спасенные жизни.
А помогает не выгореть простая человеческая благодарность и упорство наших врачей. Когда видишь, как хирург после 12-часовой смены остается, чтобы стабилизировать тяжелого пациента, или как фельдшер на селе пробивается через метель к больному — на собственную усталость просто не остается права. Нельзя позволить себе перестать помогать людям. Потому что тогда теряется весь смысл профессии.
Текст: Ксения Баканова
Фото: Дарья Мищенко
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