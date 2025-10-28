Улучшение фигуры, нормализация сна и повышение качества жизни: как, чем и кому может помочь звукотерапия

Что такое звукотерапия? Почему именно низкие частоты оказывают положительное воздействие на организм? Как долго длится эффект от терапии с использованием тибетских чаш? Специалист в области звукотерапии и основательница студии LAMMAS Инна InnAs'TranCa Енгалычева помогла разобраться в тонкостях саунд-хилинга.
Давайте начнем с основ: что такое звукотерапия? И когда вы познакомились с этой методикой и открыли для себя ее возможности?
Звукотерапия – это уникальный способ оздоровления организма посредством специальных вибрирующих инструментов, выполненных вручную из драгоценных металлов. Эти инструменты, каждый из которых уникален и создает свою частоту колебаний, генерируют низкочастотные вибрации, оказывающие глубокое успокаивающее влияние на психику и физическое состояние человека. Методика зародилась тысячелетия назад и продолжает совершенствоваться, благодаря современным знаниям и технологиям. Сама я познакомилась с этой техникой во время путешествия по Алтаю, где смогла ощутить магическое воздействие звуков природы. Этот опыт и вдохновил меня на изучение науки исцеления звуком.
А как это работает? И насколько регулярно нужно слушать вибрацию чаш?
Каждый сеанс длится около сорока пяти минут, а результаты можно ощутить уже после первой сессии. Суть методики проста: человеческое тело состоит преимущественно из жидкости, поэтому вибрации чаш легко проникают внутрь и устраняют накопленные напряжения и блоки. Стресс, усталость и эмоциональные травмы создают внутренние барьеры, препятствующие полноценной жизнедеятельности, а звукотерапия позволяет освободить заблокированные энергетические потоки, возвращая человеку ощущение внутреннего равновесия и силы. Поскольку мозг стремится вернуться к привычному для него состоянию стресса, одного сеанса не хватит, чтобы навсегда закрепить позитивные изменения. Именно поэтому многие приходят ко мне в студию еженедельно, хотя оптимальная частота индивидуальна для каждого человека.
С кем вы обычно работаете: с мужчинами, с женщинами или с большими группами?
Метод звукотерапии универсален и эффективен для всех: я работаю с женщинами, с мужчинами, с подростками и даже с корпоративными командами. И каждый, кто приходит ко мне, находит свои плюсы в терапевтическом влиянии звуковой волны. Благодаря нормализации пищеварения, женщины отмечают улучшение фигуры, у мужчин нормализуется сон и появляется дополнительная энергия для занятий спортом, подростки избавляются от тревоги накануне экзаменов, а руководители компаний отмечают повышение работоспособности и общего самочувствия коллектива после сеансов. Так что я могу говорить о том, что звукотерапия работает для всех! Это эффективный инструмент улучшения качества жизни, который способствует восстановлению внутренних ресурсов и укреплению физического и ментального здоровья. И каждый может убедиться в этом лично: моя студия открыта для всех, кто хочет познакомиться с удивительными возможностями музыкальной терапии и настроить внутренний баланс!
Текст: Денис Либстер
Фото: Дарья Мищенко
