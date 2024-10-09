Почему не нужно бояться наркоза? Отвечает Екатерина Вовк

Кандидат медицинских наук и пластический хирург клиники А2Мед Екатерина Вовк призналась, что один из самых популярных вопросов, который пациенты задают ей на консультациях и в социальных сетях, связан с наркозом. Поэтому она и решила избавить их от опасений и развеять все мифы, легенды и страшилки.

«Зная, что у многих присутствует страх наркоза, решила немного рассказать о нем. Спойлер: бояться ничего не нужно. Начну с того, что в хороших медицинских центрах, таких как наш, например, стоят современные наркозные аппараты, которые обладают богатыми возможностями искусственной вентиляции легких и мониторинга, укомплектованы широким спектром гемодинамических мониторов, с функциями контроля глубины наркоза, миорелаксации и газоанализа.

Проще говоря, после того, как вы уснете на маске, аппарат, через который поступает современный и безопасный газ Севоран, поможет вам дышать. А на его мониторах будет хорошо видна глубина вашего наркоза. И не только: он отслеживает мозговую деятельность, уровень расслабления, пульс, давление и многое другое. Просто так проснуться во время операции невозможно! За мониторами постоянно следит анестезиолог, который регулирует своевременную подачу газа и всегда на страже комфортного сна во время операции. А когда операция подходит к концу, дозировка препарата уменьшается и пациента постепенно выводят из медикаментозного сна, отслеживая динамику его пробуждения по мониторам.

Можно ли говорить о том что Севоран – идеальный препарат в анестезиологии? Нет. Потому что идеального препарата просто не существует. И наркоз всегда многокомпонентный. Однако, на текущий момент у Севорана высокая эффективность, высокая управляемость и минимум побочных эффектов. И один из его главных плюсов – низкая растворимость, которая помогает быстро вводить в анестезию и выводить из нее, сводя метаболизм препарата в организме к минимуму и обеспечивать максимально высокий уровень безопасности течения наркоза. А еще у него нет никаких возрастных ограничений: Севоран можно использовать даже в случаях, когда новорожденным требуется срочное оперативное вмешательство!»