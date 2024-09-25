Исправительные работы

пластический хирург медицинского центра A2MED

Различные маски в социальных сетях, графические макияжи и всевозможные фоторедакторы задают тренд на кукольные, очень маленькие и короткие носики. Такой нос отличает узкая спинка, сильный прогиб и приподнятый кончик. У взрослых людей в природе такой практически не встречается. Выглядят «модные» носы неестественно: они не только меняют восприятие человеческого лица далеко не в лучшую сторону, но еще и нередко ухудшают нормальное носовое дыхание. Именно поэтому такие пациенты вновь решаются на пластическую операцию.

Увеличить проекцию спинки носа и добавить ему длины — задача не из простых из-за отсутствия тканей. Для решения эстетической, а иногда и функциональной проблемы мы применяем методику композитной аугментации и удлинения носа. По сути мы как бы реконструируем его форму. Данный способ коррекции подойдет пациентам с «азиатским» типом носа или с коротким от природы. В результате пациент приобретет более естественную и стабильную с течением времени форму, а главное — нормальное носовое дыхание.

Важно не следовать модным трендам, особенно если это касается такой сложной анатомической области, как нос. Каждое повторное вмешательство проходит все сложнее, а реабилитация после него длится намного дольше.