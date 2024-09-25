Единственный вариант, когда человек сам хочет отправиться на исправительные работы – когда ему нужно исправить результаты не очень удачной пластической операции. О том, почему важно своевременно провести работу над ошибками, какие последствия могут быть, если махнуть на нее рукой, и в чем сложность – в том числе и психологическая – повторных операций, специально для «Собака.ru» рассказали самарские пластические хирурги.
Кирилл Кучеренко
пластический хирург медицинского центра A2MED
В последнее время уровень пластической хирургии в Самаре очень вырос: множество наших пластических хирургов проходят обучение у ведущих специалистов в Москве и за границей. Профессиональная подготовка хирургов становится все выше, что ведет к снижению количества ошибок. Но многие до сих пор думают, что пластическая хирургия это «легко» и «много денег», даже не подозревая о том, как на самом деле устроена наша профессия, сколько в ней нюансов, и как долго нужно учиться, чтобы перейти от «мне кажется, это красиво» к способности видеть гармоничное решение, которое соотносится этническими особенностями внешности, профессией и так далее. Ко мне приходят с разными историями: кто-то из-за несоблюдения врачом техники безопасности получил после блефаропластики (пластики нижних век) такое грозное осложнение, как выворот нижнего века, а кому-то хирург срезал так много кожи во время пластики верхнего века, что глаза не закрываются, что приводит к нарушению зрения и необходимости круглосуточно закапывать в глаза капли. Разве можно так жить? Конечно, нет! В таких случаях обязательно необходимо исправлять полученный результат, и тут нужна не только пластическая операция, но и реконструктивная! Недавно мы с командой запустили благотворительный проект, который помогает пациентам со сложными случаями возвращать уверенность в себе и любовь к своему телу бесплатно. Всегда нужно попробовать помочь, если уверен что это не навредит физическому здоровью но поможет человеку исправить его недостатки, с которыми тяжело жить. Недавно ко мне обратилась пациентка, которой в роддоме занесли инфекцию, и врачам пришлось изменить внешний вид груди, чтобы спасти ей жизнь. Многие специалисты, включая звездных хирургов, отказались ей помочь, но мы решили ей помочь: скоро она снова ощутит себя женщиной и сможет носить платья с декольте.
Юлия Лебедева
пластический хирург медицинского центра A2MED
Различные маски в социальных сетях, графические макияжи и всевозможные фоторедакторы задают тренд на кукольные, очень маленькие и короткие носики. Такой нос отличает узкая спинка, сильный прогиб и приподнятый кончик. У взрослых людей в природе такой практически не встречается. Выглядят «модные» носы неестественно: они не только меняют восприятие человеческого лица далеко не в лучшую сторону, но еще и нередко ухудшают нормальное носовое дыхание. Именно поэтому такие пациенты вновь решаются на пластическую операцию.
Увеличить проекцию спинки носа и добавить ему длины — задача не из простых из-за отсутствия тканей. Для решения эстетической, а иногда и функциональной проблемы мы применяем методику композитной аугментации и удлинения носа. По сути мы как бы реконструируем его форму. Данный способ коррекции подойдет пациентам с «азиатским» типом носа или с коротким от природы. В результате пациент приобретет более естественную и стабильную с течением времени форму, а главное — нормальное носовое дыхание.
Важно не следовать модным трендам, особенно если это касается такой сложной анатомической области, как нос. Каждое повторное вмешательство проходит все сложнее, а реабилитация после него длится намного дольше.
Фото: Архивы пресс-служб
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