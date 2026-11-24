Больше 20 лет в индустрии: врач-дерматолог, косметолог клиники «Нью Лайф» Елена Кириллова ставит интересы пациента выше трендов. Пока соцсети тиражируют одинаковые лица, она выступает за живую мимику и здоровье кожи. Собака.ru обсудила с Еленой, почему «усталый» вид не убрать одним уколом, зачем молодые идут за системным уходом и куда (надеемся, в светлое будущее!) все-таки движется косметология.
«Мы живем в мире фильтров»
Вы в профессии уже более 20 лет. Как за это время изменилась самарская косметология?
Самарская косметология изменилась кардинально! Раньше хорошим результатом считалось радикальное изменение внешности — чтобы все видели: «Она была у косметолога». Сегодня же высший пилотаж — когда окружающие делают комплименты свежему и отдохнувшему виду, но даже не подозревают о вмешательстве специалиста.
Изменился и сам характер запроса. Если раньше пациентки приходили с точечной проблемой — «Уберите мне вот эту морщинку» или «Сделайте губы больше», — то сейчас мы работаем с качеством жизни. Аппараты теперь позволяют решать сложнейшие задачи: от коррекции рубцов до лифтинга овала лица без единого разреза. Мы перешли от «ремонта» отдельных зон к тотальному управлению качеством кожи и тканей. В «Нью Лайф» у врача есть широчайший выбор техник, и это помогает подбирать воздействие под задачу. Работа с пигментацией, сосудами, рубцами, рельефом кожи, плотностью и качеством тканей требует разных решений и их сочетания. Передовые технологии невероятно расширили наши возможности, теперь мы достигаем результата быстрее, во многих случаях без боли и даже без реабилитации! Это очень важная привилегия современной косметологии.
Помогает ли врачебный взгляд на кожу избегать «перебора» в эстетических процедурах, который мы часто видим в соцсетях?
Конечно! Врач смотрит на лицо не как на холст для рисования, а как на сложнейшую биологическую систему. Для меня не существуют отдельно губы, скулы или носогубные складки — я вижу человека целиком, его анатомию, пропорции и, что самое важное, его особенности. Например, за словами «я выгляжу уставшей» могут стоять разные изменения: качество кожи, отечность, потеря объема или изменение положения тканей. Поэтому просьба «заполнить вот эту складку» не становится для меня готовым назначением. Сначала нужно понять причину текущего состояния и оценить возможности коррекции.
Мой главный принцип: мы не имеем права делать женщину похожей на кого-то другого. Индивидуальность — самая дорогая валюта в современном мире. Поэтому я легко могу сказать пациенту: «Вам сейчас это не нужно». Я не сторонник такого подхода, когда клиент приходит со списком «Хочу это и это». Сначала диагностика и понимание целесообразности, а уже потом — действие. Иногда лучше сделать одну процедуру или вовсе ничего. Это может стать решением для сохранения молодости. Для меня хороший результат, когда человек выглядит свежо, ухоженно, моложе своего возраста, но остается собой.
Как вы находите компромисс между этой цифровой фантазией и реальной анатомией, чтобы сохранить мимику и не превратить лицо в «пластмассу»?
Мы живем в мире фильтров. И в этом мире можно все изменить: исправить форму лица и носа или убрать морщины. Все это ведет к тому, что человек начинает воспринимать изображение как норму, но в реальности так не бывает. Не нужно терять «жизнь», мы созданы, чтобы двигаться и выражать эмоции.
Нельзя просто взять референс из интернета и сказать: «Хочу вот так». Я смотрю на анатомию конкретного человека и объясняю, что идеально «сидит» на одном лице, а что может совершенно иначе смотреться на другом. Каждый раз стремлюсь к тому (и признаюсь, что мне это очень нравится!), чтобы клиент после окончания процедуры сказал, что у него нет ощущения «сделанного лица», тогда я понимаю, что индивидуальность сохранена.
«У поколения их мам были другие возможности, источники информации и, конечно, технологические ограничения самих способов»
Если рассматривать с точки зрения возраста и запроса клиенток: хотят ли современные двадцатилетние того же, что их мамы в свое время? Как часто меняются косметологические тренды?
Дистанция между поколениями огромна. Двадцатилетние сегодня делятся на две группы. Первая — девушки, которые уже в 20 лет думают о профилактике старения. Они следят за состоянием кожи, делают небольшое количество процедур по показаниям и хотят как можно дольше сохранить то, что у них есть. А вторая приходит уже с желанием изменить себя: увеличить губы, скорректировать скулы, подбородок, форму лица. Иногда достаточно сильно. У поколения их мам были другие возможности, источники информации и, конечно, технологические ограничения самих способов. Сегодня о процедурах узнают гораздо раньше, но возможность сделать процедуру еще не означает, что она нужна. Иногда достаточно подобрать уход и заняться конкретной проблемой кожи. Для меня важно, чтобы молодая пациентка понимала смысл каждой рекомендации и не воспринимала косметологию как навязывание услуг.
Мода в косметологии сейчас меняется стремительно, и я бы не советовала на нее ориентироваться. Важно инвестировать в базу — в здоровье кожи и естественные пропорции, которые будут подходить именно конкретной девушке.
В последнее время вирусятся «умные» косметические продукты или косметические аппараты, которые можно использовать дома. Как к этому относитесь? Маркетинговые уловки?
Однозначно маркетинговые уловки. Я за хороший домашний уход! Он необходим, и без него вообще сложно говорить о нормальном состоянии кожи, но когда на сцену выходит именно домашний прибор и его пытаются сравнить с апробированной клинической процедурой, это сразу вызывает у меня скепсис.
Без профильного врача невозможно оценить состояние кожи и понять, что именно сейчас ей нужно (тем более если речь идет об аппаратах!). Важно помнить, что в официальных клиниках стоят аппараты, имеющие медицинскую сертификацию от регулятора, известны их характеристики, показания и противопоказания. Домашние приборы — это «самоделы» без доказанной эффективности и уж тем более без сертификатов безопасности.
Одна процедура, которая пока воспринимается со скепсисом, но именно за ней будущее — какая она?
Я бы назвала митохондриальное омоложение — это инновационный способ обновления всего организма. Он работает сразу в трех направлениях: улучшает здоровье, самочувствие и внешний вид. Мне интересно это направление именно потому, что здесь мы смотрим не только на внешние проявления возраста, но и на организм в целом. Когда внутреннее состояние улучшается, это отражается и на внешности.
Пока многие относятся к этому скептически: решение для нашего рынка достаточно новое, и не все понимают, как оно работает. Я же считаю, что за комплексными подходами будущее. К тому же современная косметология стремительно движется в сторону такого вида медицины. Мы учимся работать не просто с последствиями возраста, а с первопричинами изменений на клеточном уровне. В клинике «Нью Лайф» мы помогаем пациентам выстраивать долгосрочную стратегию сохранения здоровья и природной молодости. Когда организм сбалансирован изнутри, кожа ответит тонусом, упругостью и здоровым свечением без утяжеления лица лишними филлерами. За этим стоит системный подход к своей красоте, к которому сегодня приходит все больше жительниц Самары.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Дарья Мищенко
Стилист: Полина Дьякова
Макияж и укладка: Юлия Поплавская (Fluid Clinic)
Фотостудия: «Импульс»
Жакет и юбка: Ermanno (Bosco Outlet)
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