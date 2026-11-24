«Мы живем в мире фильтров»

Вы в профессии уже более 20 лет. Как за это время изменилась самарская косметология?

Самарская косметология изменилась кардинально! Раньше хорошим результатом считалось радикальное изменение внешности — чтобы все видели: «Она была у косметолога». Сегодня же высший пилотаж — когда окружающие делают комплименты свежему и отдохнувшему виду, но даже не подозревают о вмешательстве специалиста.

Изменился и сам характер запроса. Если раньше пациентки приходили с точечной проблемой — «Уберите мне вот эту морщинку» или «Сделайте губы больше», — то сейчас мы работаем с качеством жизни. Аппараты теперь позволяют решать сложнейшие задачи: от коррекции рубцов до лифтинга овала лица без единого разреза. Мы перешли от «ремонта» отдельных зон к тотальному управлению качеством кожи и тканей. В «Нью Лайф» у врача есть широчайший выбор техник, и это помогает подбирать воздействие под задачу. Работа с пигментацией, сосудами, рубцами, рельефом кожи, плотностью и качеством тканей требует разных решений и их сочетания. Передовые технологии невероятно расширили наши возможности, теперь мы достигаем результата быстрее, во многих случаях без боли и даже без реабилитации! Это очень важная привилегия современной косметологии.

Помогает ли врачебный взгляд на кожу избегать «перебора» в эстетических процедурах, который мы часто видим в соцсетях?

Конечно! Врач смотрит на лицо не как на холст для рисования, а как на сложнейшую биологическую систему. Для меня не существуют отдельно губы, скулы или носогубные складки — я вижу человека целиком, его анатомию, пропорции и, что самое важное, его особенности. Например, за словами «я выгляжу уставшей» могут стоять разные изменения: качество кожи, отечность, потеря объема или изменение положения тканей. Поэтому просьба «заполнить вот эту складку» не становится для меня готовым назначением. Сначала нужно понять причину текущего состояния и оценить возможности коррекции.

Мой главный принцип: мы не имеем права делать женщину похожей на кого-то другого. Индивидуальность — самая дорогая валюта в современном мире. Поэтому я легко могу сказать пациенту: «Вам сейчас это не нужно». Я не сторонник такого подхода, когда клиент приходит со списком «Хочу это и это». Сначала диагностика и понимание целесообразности, а уже потом — действие. Иногда лучше сделать одну процедуру или вовсе ничего. Это может стать решением для сохранения молодости. Для меня хороший результат, когда человек выглядит свежо, ухоженно, моложе своего возраста, но остается собой.

Как вы находите компромисс между этой цифровой фантазией и реальной анатомией, чтобы сохранить мимику и не превратить лицо в «пластмассу»?

Мы живем в мире фильтров. И в этом мире можно все изменить: исправить форму лица и носа или убрать морщины. Все это ведет к тому, что человек начинает воспринимать изображение как норму, но в реальности так не бывает. Не нужно терять «жизнь», мы созданы, чтобы двигаться и выражать эмоции.

Нельзя просто взять референс из интернета и сказать: «Хочу вот так». Я смотрю на анатомию конкретного человека и объясняю, что идеально «сидит» на одном лице, а что может совершенно иначе смотреться на другом. Каждый раз стремлюсь к тому (и признаюсь, что мне это очень нравится!), чтобы клиент после окончания процедуры сказал, что у него нет ощущения «сделанного лица», тогда я понимаю, что индивидуальность сохранена.