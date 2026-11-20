«Красивая, гармоничная и естественная коррекция позволяет обрести людям внешность, которой у них, возможно, не было даже в молодости»

Тренд на натуральность все еще в прайме! Многие стараются сделать пластику «невидимой», чтобы подчеркнуть красоту. Когда для вас становится понятно, что вы добились лучшего результата?

Главный маркер — отсутствие видимых следов и признаков операции. Перетянутые лица, брови посреди лба и «шары» вместо груди официально уходят в прошлое. Настоящая эстетическая хирургия работает иначе: красивая, гармоничная и естественная коррекция позволяет обрести людям внешность, которой у них, возможно, не было даже в молодости. Коррекция может быть выразительной и при этом гармоничной — например, после беременности или значительного изменения веса. Здесь многое решается еще на консультации. Мы обсуждаем, что именно хочется изменить, смотрим на исходную анатомию и выбираем способ коррекции. Я обязательно объясняю, где будут проходить разрезы и как будет выглядеть восстановление. Тогда у человека складывается понятное представление о предстоящей операции и ее результате.

Сегодня в моде «тихая роскошь» и в одежде, и во внешности. Существует ли в пластической хирургии такое понятие?

Абсолютно. Для меня «тихая роскошь» — это хороший вкус и чувство меры. Упругая грудь, красивые контуры тела, гармоничное лицо могут выглядеть совершенно естественно. Здесь важны пропорции: какой объем подходит конкретной фигуре, как грудь будет сочетаться с плечами и талией, насколько выбранная форма соответствует телосложению. Одинаковые решения разным людям не подходят. Поэтому я стараюсь сначала понять, какой образ пациентке близок, а затем перевести это пожелание в конкретный хирургический план.

Можно ли сказать, что пластическая хирургия — инструмент в профилактике старения? Почему?

Нет, хирургическое вмешательство не работает на опережение. При возрастной коррекции мы работаем с уже сформировавшимися изменениями. Оперироваться только потому, что исполнилось сорок или пятьдесят лет, я бы не советовал: у людей одного возраста состояние тканей может сильно различаться.

Операция позволяет скорректировать уже произошедшие изменения, но дальнейшее старение продолжается. Длительность результата зависит от вида вмешательства, состояния тканей, последующих изменений веса, образа жизни, поэтому единой цифры для всех операций нет. В рамках предоперационной подготовки мы подробно обсуждаем прогноз конкретной операции и поддержание результата.

А что насчет маммопластики? С какими запросами к вам чаще всего приходят в 2026 году? Отказываются ли девушки от гиперобъемов в пользу естественности?

Сейчас стала гораздо популярнее подтяжка груди без использования имплантов. После беременности и кормления женщине нередко хочется вернуть форму и положение груди, сохранив собственный объем. Если своих тканей достаточно, имплант для этого может и не понадобиться. Когда же хочется добавить объем или исходно его недостаточно для желаемой формы, обсуждаем увеличение, в том числе в сочетании с подтяжкой.

Часто звучит пожелание получить красивую грудь, с которой будет удобно жить: заниматься спортом, выбирать одежду, чувствовать себя свободно. Но небольшой имплант сам по себе еще не гарантирует естественности. Важны ширина грудной клетки, свойства кожи, объем собственных тканей — все то, что хирург оценивает на консультации. Фотография может помочь объяснить пожелания, но одинаковый объем у двух женщин будет смотреться по-разному. Сами по себе импланты тоже могут быть отличным решением. Мы работаем с крупнейшими производителями имплантов, в основном с Mentor и Motiva. Уровень качества таких имплантов высочайший, ведь за этими марками стоят масштабные клинические исследования и накопленный опыт применения. Производители совершенствуют формы, оболочки и силиконовые гели, учитывая в том числе данные об осложнениях. Эти разработки направлены на повышение надежности и долговечности имплантов, сохранение формы и естественности ощущений. Для меня выбор импланта — такая же ответственная часть операции, как выбор хирургической техники.

С появлением мягких имплантов нового поколения мы также стали выполнять увеличение под местной анестезией у отдельных пациенток с запросом на небольшой, деликатный объем. Это возможность для определенных случаев: методику и вариант обезболивания выбираем индивидуально.