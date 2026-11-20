Времена, когда ради высокого результата и эстетики нужно было лететь в зарубежные клиники, постепенно уходят в прошлое — качественный подход давно привязан к локальному контексту. Юрий Диков, кандидат медицинских наук, реконструктивный и пластический хирург клиники «Нью Лайф», ежегодно проводит более 400 операций! Своим опытом он часто делится и с коллегами — выступает с докладами на профессиональных конференциях и проводит мастер-классы для хирургов. Его авторский почерк строится на гармонии между здоровьем, индивидуальной анатомией и образом жизни человека.
Собака.ru пообщалась с Юрием о смене эры гиперобъемов на «тихую роскошь» и неэффективных вмешательствах, а также выяснила, почему настоящему хирургическому мастерству не страшен никакой блогерский негатив.
«Красивая, гармоничная и естественная коррекция позволяет обрести людям внешность, которой у них, возможно, не было даже в молодости»
Тренд на натуральность все еще в прайме! Многие стараются сделать пластику «невидимой», чтобы подчеркнуть красоту. Когда для вас становится понятно, что вы добились лучшего результата?
Главный маркер — отсутствие видимых следов и признаков операции. Перетянутые лица, брови посреди лба и «шары» вместо груди официально уходят в прошлое. Настоящая эстетическая хирургия работает иначе: красивая, гармоничная и естественная коррекция позволяет обрести людям внешность, которой у них, возможно, не было даже в молодости. Коррекция может быть выразительной и при этом гармоничной — например, после беременности или значительного изменения веса. Здесь многое решается еще на консультации. Мы обсуждаем, что именно хочется изменить, смотрим на исходную анатомию и выбираем способ коррекции. Я обязательно объясняю, где будут проходить разрезы и как будет выглядеть восстановление. Тогда у человека складывается понятное представление о предстоящей операции и ее результате.
Сегодня в моде «тихая роскошь» и в одежде, и во внешности. Существует ли в пластической хирургии такое понятие?
Абсолютно. Для меня «тихая роскошь» — это хороший вкус и чувство меры. Упругая грудь, красивые контуры тела, гармоничное лицо могут выглядеть совершенно естественно. Здесь важны пропорции: какой объем подходит конкретной фигуре, как грудь будет сочетаться с плечами и талией, насколько выбранная форма соответствует телосложению. Одинаковые решения разным людям не подходят. Поэтому я стараюсь сначала понять, какой образ пациентке близок, а затем перевести это пожелание в конкретный хирургический план.
Можно ли сказать, что пластическая хирургия — инструмент в профилактике старения? Почему?
Нет, хирургическое вмешательство не работает на опережение. При возрастной коррекции мы работаем с уже сформировавшимися изменениями. Оперироваться только потому, что исполнилось сорок или пятьдесят лет, я бы не советовал: у людей одного возраста состояние тканей может сильно различаться.
Операция позволяет скорректировать уже произошедшие изменения, но дальнейшее старение продолжается. Длительность результата зависит от вида вмешательства, состояния тканей, последующих изменений веса, образа жизни, поэтому единой цифры для всех операций нет. В рамках предоперационной подготовки мы подробно обсуждаем прогноз конкретной операции и поддержание результата.
А что насчет маммопластики? С какими запросами к вам чаще всего приходят в 2026 году? Отказываются ли девушки от гиперобъемов в пользу естественности?
Сейчас стала гораздо популярнее подтяжка груди без использования имплантов. После беременности и кормления женщине нередко хочется вернуть форму и положение груди, сохранив собственный объем. Если своих тканей достаточно, имплант для этого может и не понадобиться. Когда же хочется добавить объем или исходно его недостаточно для желаемой формы, обсуждаем увеличение, в том числе в сочетании с подтяжкой.
Часто звучит пожелание получить красивую грудь, с которой будет удобно жить: заниматься спортом, выбирать одежду, чувствовать себя свободно. Но небольшой имплант сам по себе еще не гарантирует естественности. Важны ширина грудной клетки, свойства кожи, объем собственных тканей — все то, что хирург оценивает на консультации. Фотография может помочь объяснить пожелания, но одинаковый объем у двух женщин будет смотреться по-разному. Сами по себе импланты тоже могут быть отличным решением. Мы работаем с крупнейшими производителями имплантов, в основном с Mentor и Motiva. Уровень качества таких имплантов высочайший, ведь за этими марками стоят масштабные клинические исследования и накопленный опыт применения. Производители совершенствуют формы, оболочки и силиконовые гели, учитывая в том числе данные об осложнениях. Эти разработки направлены на повышение надежности и долговечности имплантов, сохранение формы и естественности ощущений. Для меня выбор импланта — такая же ответственная часть операции, как выбор хирургической техники.
С появлением мягких имплантов нового поколения мы также стали выполнять увеличение под местной анестезией у отдельных пациенток с запросом на небольшой, деликатный объем. Это возможность для определенных случаев: методику и вариант обезболивания выбираем индивидуально.
«Репутацию хирурга создают годы работы и его пациенты»
Сталкиваетесь ли вы в своей работе с потребительским и блогерским терроризмом? Насколько в сфере пластических операций это вообще частая история?
Я всегда прямо и честно объясняю пациенту, какой результат достижим, как будет проходить восстановление, и говорю, если ожидания выходят за возможности хирургии. Поэтому моя задача не взять пациента любой ценой, а все-таки помочь тому, у кого есть реальные показания к операции. Репутацию хирурга создают годы работы и его пациенты. Когда люди довольны, рекомендуют хирурга близким и возвращаются, это гораздо весомее отдельной публикации. Но внимание к каждому пациенту необходимо независимо от числа подписчиков и отзывов.
Социальные сети сделали обсуждение результатов гораздо более публичным, но я бы не ставил знак равенства между недовольством пациента и попыткой злоупотребления. Сначала нужно спокойно разобраться, что произошло, провести осмотр и объяснить человеку ситуацию. На практике большинство тревог пациента в итоге удается снять за счет внимательного отношения к его вопросам и терпеливого соблюдения им рекомендаций по реабилитации! Поэтому команда «Нью Лайф» делает все, чтобы пациент чувствовал наше присутствие в его жизни на период реабилитации и после нее.
Самая бесполезная операция в современной медицине?
Любая операция, сделанная не по медицинским показаниям. Та, которая не решает задачу человека. Даже технически хорошая операция может разочаровать, если изначально не подходила пациенту. Например, липосакция помогает изменить контуры тела, но не заменяет снижение веса. А при выраженном избытке кожи одного удаления жира бывает недостаточно.
Бывает и обратная ситуация: человек просит сложную операцию, хотя для его задачи достаточно более ограниченной коррекции. Я всегда за разумный объем вмешательства. Если убедительного повода для операции нет, лучше честно сказать об этом на консультации. Умение отказаться от лишнего я считаю частью хирургического мастерства.
Пластика — современное искусство или тяжелый ручной труд?
Пластическая хирургия остается тяжелой и сложной ручной работой. Хирург должен досконально знать анатомию, владеть техникой и понимать, как заживают ткани. Каждый человек устроен по-своему, поэтому даже хорошо знакомая операция требует особого внимания и точности.
Я начинал в реконструктивной хирургии и онкологии: мы восстанавливали дефекты груди, лица и тела после удаления опухолей. Там особенно ясно понимаешь, как много для человека значит возможность вернуться к привычной жизни и снова спокойно смотреть на себя в зеркало. Этот опыт повлиял на мое отношение к эстетической хирургии.
При этом без художественного видения в нашей профессии трудно. Скульптура и живопись мне интересны в том числе потому, что развивают восприятие объема, формы и пропорций. Важно видеть, как отдельное изменение повлияет на весь облик человека. При липосакции и липоскульптуре это особенно заметно: важно проработать талию, рельеф живота, плавные переходы между зонами.
Поэтому для своей работы я использую технологии, дополняющие мое видение итогового результата. Например, я использую новейшую систему вибрационной липосакции Vibrasat Pro. Колебания канюли облегчают удаление жира, поэтому движения требуют меньше усилий и их легче контролировать. Это помогает тоньше работать с формой, добиваться более выразительных контуров. Бережное отношение к окружающим тканям важно и для восстановления: меньшая травматизация дает менее выраженные синяки и отеки и более легкую реабилитацию.
В «Нью Лайф» у меня есть возможность работать вместе с врачами в области здоровья и эстетики. В клинике есть масштабная аппаратная база, серьезная научная команда и выстроенные медицинские партнерства. Все это позволяет нам быстро находить и внедрять новые методики, сильно упрощает и подготовку, и восстановление, и дальнейший уход. Для пациента операция — важное событие, поэтому наша работа продолжается и после нее.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
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