В вашем кресле преобразились сотни пациентов, а как сегодня добиться эффекта «минус 10 лет», но без долгой реабилитации? Какие аппараты в Многопрофильной Клинике МКС работают лучше всего?

За это время я поняла главное: пациент не должен выбирать между результатом и комфортом. Современная косметология существует для того, чтобы достичь видимого омоложения быстро и без операции. Для этого наиболее эффективны следующие процедуры. SMAS-лифтинг на Ultraformer III длится около 40 минут, а легкое покраснение проходит за пару часов. При микроигольчатом RF-лифтинге Morpheus8 за один прокол прорабатываем разные слои кожи: уже после первого раза улучшается ее качество. Фотоомоложение Lumecca выравнивает тон, убирает пигментные пятна и сосудистые сеточки, возвращая сияние. Естественный результат дает именно грамотная комбинация. Необязательно приходить с готовым планом, достаточно прийти с задачей.

Гладкость и ухоженность кожи давно считают базовым минимумом, но вокруг лазерной эпиляции до сих пор существуют стереотипы о боли и ожогах. Мультиволновые платформы позволяют забыть об этих опасениях?

Старые аппараты действительно могли быть болезненными, особенно для смуглой или загорелой кожи, отсюда и стереотипы. Мы работаем на аппарате Alma Soprano Titanium: он объединяет три длины волны (александрит, диод, неодим) и технологию постепенного нагрева SHR. Это позволяет эффективно удалять волосы без травмирования. Система охлаждения снижает дискомфорт, а большое рабочее пятно манипулы ускоряет сеанс: все тело можно обработать за 50 минут. Аппарат подходит для всех фототипов (и его можно использовать даже летом).

С каждым годом цены на косметологические процедуры растут. Насколько важно планировать график красоты и что помогает выстроить стратегию омоложения без лишних трат?

Косметология — это процесс, а не разовая акция. Спонтанные визиты дают кратковременный эффект и обходятся дороже. А вот системный подход позволяет получить стабильный результат. В Многопрофильной Клинике МКС действует годовой абонемент красоты и здоровья: пять консультаций врачей на выбор, специальные цены на все услуги и приоритетная запись. Врач видит динамику, корректирует план по сезонам и выстраивает предсказуемый результат без лишних трат.

Текст: Анжелика Чернышова